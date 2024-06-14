З початку доби відбулося 81 бойове зіткнення, 49 з них на Покровському та Курахівському напрямках, - Генштаб ЗСУ

Станом на 22:00 14 червня на фронті відбулося 81 бойове зіткнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Обстріли території України

Протягом доби противник завдавав по території України шість ракетних ударів із застосуванням 17 ракет. Крім того, зафіксовано 38 авіаударів із використанням 57 КАБів. Задіяв 490 дронів-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив понад 3000 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів зброї.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку російські окупанти три рази за підтримки авіації намагалися штурмувати позиції наших підрозділів в районах Вовчанська та Тихого. Усі ворожі атаки відбито.

Десять бойових зіткнень з окупантами відбулося на Куп’янському напрямку. Ворог намагався покращити тактичне положення в районах населених пунктів Петропавлівка, Синьківка та Піщане. Неподалік Синьківки всі штурми ворога відбито, у районах Петропавлівки і Піщаного ще тривають бої.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку за день російські війська дев’ять разів атакували наші позиції в районах Греківки, Тернів і Невського. Ситуація контрольована – чотири боєзіткнення завершились, а п’ять – ще продовжуються.

На Краматорському напрямку активність противника в районі Андріївки успіху не мала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ посилює наступальний тиск на фронті та має певні успіхи у районах Часового Яру і Очеретиного, - Генштаб Естонії

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 29 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районі Новоолександрівки, Сокола і Новопокровського. Загалом, 17 атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще 12 боєзіткнень – тривають.

За наявною на цей час інформацією, сьогодні втрати агресора на даному напрямку склали 263 особи вбитими та пораненими. До того ж, декілька окупантів здалися в полон. Знищено один танк, три артилерійських системи, вісім автомобілів та п’ять бойових броньованих машин. Окрім того, два автомобіля, п’ять ББМ, два танки і три ворожих гармати було пошкоджено.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 20 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка. Підрозділи Сил оборони відбили 16 атак противника, чотири - ще тривають.

Читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 524 060 осіб (+1250 за добу), 7936 танків, 13818 артсистем, 15234 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

На інших напрямках без особливих змін - ворог успіху не мав, втрат наших територій та позицій не допущено.

Удари по ворогу

Сьогодні Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 15 районів зосередження особового складу, три засоби ППО, три артилерійських засоби, два склади боєприпасів та ще один важливий об’єкт противника.