РФ посилює наступальний тиск на фронті та має певні успіхи у районах Часового Яру і Очеретиного, - Генштаб Естонії
Бойові дії в Україні тривають по всій лінії фронту. Російські загарбники посилюють наступальний тиск, щоб досягти поставлених тактичних цілей. Ворог має певні успіхи у районах Часового Яру та Очеретиного.
Про це розповів заступник керівника штабу оперативного управління Сил оборони Естонії з питань операцій Янно Мярк, пише ERR, інформує Цензор.НЕТ.
Як розповів Мярк, РФ щодня здійснює 80-90 обстрілів України. Останніми днями війська країни-агресорки знову посилили наступальний тиск, "щоб утримати ініціативу і досягти тактичних цілей, поставлених на найближчий час".
За його словами, найбільше бойових зіткнень відбувається на Донеччині, зокрема на Покровському напрямку.
"Основна бойова активність продовжує концентруватися на Покровському напрямку у районі Очеретиного і навколо Карлівського водосховища і для тиску на Часів Яр. Збройним силам РФ невеликими тактичними успіхами вдалося розширити підконтрольну територію і увійти до населеного пункту Новоолександрівка", - розповів представник естонського Генштабу.
Мярк зазначив, що війська РФ тиснуть на цьому відрізку, щоб тримати під вогневим контролем транспорту розв'язку на трасі, яка з'єднує Покровськ і Костянтинівку.
Він також розповів, що рашистам вдалося зайти у населені пункти довкола Часового Яру. Однак, незважаючи на великий наступальний тиск з боку РФ, оборона України залишалася ефективною.
Крім цього, Мярк розповів, що у районі Вовчанська Харківської області ЗСУ намагаються повернути собі ініціативу за допомогою контрударів.
Заступник керівника штабу оперативного управління Сил оборони Естонії також розповів, що у Запорізькій області лінія фронту не змінилася. Також, за його словами, ЗСУ утримують плацдарми на лівому березі Дніпра.
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Міняти Безугла та іншіх?
Як змінити зараз президента Зеленського ? Ніяк. А чи потрібно це зараз?
Ермак та 5-5 менеджеров- так. Мае підти із влади. Бажанно під слидство.
Але помилок 2014 коли втратили Крим та Лугондон Україна повторювати не повинна.
А президент потрібен виконувати волю Народу. Він це вміе, коли припікае
Він не захістити Ермака коли зрозуміе що гаряче.
А контроль @влади@ повинен бути постійний 24/7.
(Що до « контужених» та совков їх кількість зараз в Україні не 73%, а десь 10-15%. У деяких містах може до 30 % Максим.)
Кацапи переб'ють усіх і старих в малих.
А Тіх колаборантів хто залишиться пошлють воювати з країнами НАТО.
Тому мова йде про виживання та едність громадян.
А Ермаки та інши це не головне завдання. такі персонажі вже були- Януковичи, азірови… І де вони зараз?
Головний ворог це ху&ло.
Тому доля України зараз вирішується ЗСУ.
Героям Слава!
Тільки прямою вказівкою д'Єрьмака в обхід регламентів.
Він такої вказівки не дасть.
Ги-ги!!!
І що відповість наш зе-речник?
"ІПСО Рашки" чи "викриття таємниці, 111 стаття"?