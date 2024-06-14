РФ посилює наступальний тиск на фронті та має певні успіхи у районах Часового Яру і Очеретиного, - Генштаб Естонії

Бойові дії в Україні тривають по всій лінії фронту. Російські загарбники посилюють наступальний тиск, щоб досягти поставлених тактичних цілей. Ворог має певні успіхи у районах Часового Яру та Очеретиного.

Про це розповів заступник керівника штабу оперативного управління Сил оборони Естонії з питань операцій Янно Мярк, пише ERR, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповів Мярк, РФ щодня здійснює 80-90 обстрілів України. Останніми днями війська країни-агресорки знову посилили наступальний тиск, "щоб утримати ініціативу і досягти тактичних цілей, поставлених на найближчий час".

За його словами, найбільше бойових зіткнень відбувається на Донеччині, зокрема на Покровському напрямку.

"Основна бойова активність продовжує концентруватися на Покровському напрямку у районі Очеретиного і навколо Карлівського водосховища і для тиску на Часів Яр. Збройним силам РФ невеликими тактичними успіхами вдалося розширити підконтрольну територію і увійти до населеного пункту Новоолександрівка", - розповів представник естонського Генштабу.

Мярк зазначив, що війська РФ тиснуть на цьому відрізку, щоб тримати під вогневим контролем транспорту розв'язку на трасі, яка з'єднує Покровськ і Костянтинівку.

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Він також розповів, що рашистам вдалося зайти у населені пункти довкола Часового Яру. Однак, незважаючи на великий наступальний тиск з боку РФ, оборона України залишалася ефективною.

Крім цього, Мярк розповів, що у районі Вовчанська Харківської області ЗСУ намагаються повернути собі ініціативу за допомогою контрударів.

Заступник керівника штабу оперативного управління Сил оборони Естонії також розповів, що у Запорізькій області лінія фронту не змінилася. Також, за його словами, ЗСУ утримують плацдарми на лівому березі Дніпра.

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