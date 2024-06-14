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Новини Війна
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РФ посилює наступальний тиск на фронті та має певні успіхи у районах Часового Яру і Очеретиного, - Генштаб Естонії

РФ посилює наступальний тиск на фронті та має певні успіхи у районах Часового Яру і Очеретиного, - Генштаб Естонії

Бойові дії в Україні тривають по всій лінії фронту. Російські загарбники посилюють наступальний тиск, щоб досягти поставлених тактичних цілей. Ворог має певні успіхи у районах Часового Яру та Очеретиного.

Про це розповів заступник керівника штабу оперативного управління Сил оборони Естонії з питань операцій Янно Мярк, пише ERR, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповів Мярк, РФ щодня здійснює 80-90 обстрілів України. Останніми днями війська країни-агресорки знову посилили наступальний тиск, "щоб утримати ініціативу і досягти тактичних цілей, поставлених на найближчий час".

За його словами, найбільше бойових зіткнень відбувається на Донеччині, зокрема на Покровському напрямку.

"Основна бойова активність продовжує концентруватися на Покровському напрямку у районі Очеретиного і навколо Карлівського водосховища і для тиску на Часів Яр. Збройним силам РФ невеликими тактичними успіхами вдалося розширити підконтрольну територію і увійти до населеного пункту Новоолександрівка", - розповів представник естонського Генштабу.

Мярк зазначив, що війська РФ тиснуть на цьому відрізку, щоб тримати під вогневим контролем транспорту розв'язку на трасі, яка з'єднує Покровськ і Костянтинівку.

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Він також розповів, що рашистам вдалося зайти у населені пункти довкола Часового Яру. Однак, незважаючи на великий наступальний тиск з боку РФ, оборона України залишалася ефективною.

Крім цього, Мярк розповів, що у районі Вовчанська Харківської області ЗСУ намагаються повернути собі ініціативу за допомогою контрударів.

Заступник керівника штабу оперативного управління Сил оборони Естонії також розповів, що у Запорізькій області лінія фронту не змінилася. Також, за його словами, ЗСУ утримують плацдарми на лівому березі Дніпра.

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Автор: 

Естонія (1620) ЗСУ (7580)


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Топ коментарі
+4
"Генштаб Естонії"?
Ги-ги!!!
І що відповість наш зе-речник?
"ІПСО Рашки" чи "викриття таємниці, 111 стаття"?
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14.06.2024 18:20
+4
не думаю что он из за 50-100 метров типа продвижения возле часика разговорился,скорее санкции,фки и наперевес тому самиту чтото ляпнуть.)
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14.06.2024 18:48
+3
Може час повертати Залужного?

Міняти Безугла та іншіх?
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14.06.2024 18:16
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Може час повертати Залужного?

Міняти Безугла та іншіх?
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14.06.2024 18:16 Відповісти
Єрмак+нарк ЗЕ=повний пройоб!!!Потрібно прибрати пройоб і тільки тоді ситуація покращиться.
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14.06.2024 18:19 Відповісти
«Вольюнтаризм!»

Як змінити зараз президента Зеленського ? Ніяк. А чи потрібно це зараз?

Ермак та 5-5 менеджеров- так. Мае підти із влади. Бажанно під слидство.

Але помилок 2014 коли втратили Крим та Лугондон Україна повторювати не повинна.
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14.06.2024 18:32 Відповісти
Залишиться зермак-України не буде!!!Цей факт не доходе тільки до кантужених,типу 73%
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14.06.2024 18:37 Відповісти
Про Ермака і мова. Його кодло повинно підти.

А президент потрібен виконувати волю Народу. Він це вміе, коли припікае

Він не захістити Ермака коли зрозуміе що гаряче.

А контроль @влади@ повинен бути постійний 24/7.

(Що до « контужених» та совков їх кількість зараз в Україні не 73%, а десь 10-15%. У деяких містах може до 30 % Максим.)
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14.06.2024 19:01 Відповісти
України не буде якщо краіна програе цю війну.

Кацапи переб'ють усіх і старих в малих.
А Тіх колаборантів хто залишиться пошлють воювати з країнами НАТО.

Тому мова йде про виживання та едність громадян.

А Ермаки та інши це не головне завдання. такі персонажі вже були- Януковичи, азірови… І де вони зараз?

Головний ворог це ху&ло.
Тому доля України зараз вирішується ЗСУ.
Героям Слава!
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14.06.2024 19:12 Відповісти
Чомусь цим повиині перейматись цивільні,а мусорні,держчиновникам ***** ,дивно,чи ні??
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14.06.2024 20:33 Відповісти
Без Єрмака Зе не існує!!!Якщо прибрать Єрмака,нарк до коріша вітька втече відразу!!
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14.06.2024 20:31 Відповісти
Це вже технічно неможливо.
Тільки прямою вказівкою д'Єрьмака в обхід регламентів.
Він такої вказівки не дасть.
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14.06.2024 18:19 Відповісти
"Генштаб Естонії"?
Ги-ги!!!
І що відповість наш зе-речник?
"ІПСО Рашки" чи "викриття таємниці, 111 стаття"?
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14.06.2024 18:20 Відповісти
А всє молдаванє - тупиє, а хохли у нас крадут газ.
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14.06.2024 18:23 Відповісти
Через шо і путлєр роздухарився
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14.06.2024 18:23 Відповісти
не думаю что он из за 50-100 метров типа продвижения возле часика разговорился,скорее санкции,фки и наперевес тому самиту чтото ляпнуть.)
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14.06.2024 18:48 Відповісти
 
 