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Новини Війна
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Наступальна активність військ РФ на Харківщини свідчить про створення буферної зони, а не намір захопити Харків, - розвідка Естонії

Війська РФ мають намір створити на Харківщині буферну зону

Російські загарбники просуваються вперед на Харківському напрямку, але їхній темп падає. Це, а також характер поведінки військ РФ, говорить про їхні наміри створити буферну зону.

Про це заявив командувач розвідувального центру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг, пише ERR, інформує Цензор.НЕТ.

Командувач розвідцентру зазначив, що бойові дії тривають по всій протяжності фронту. У середньому за добу рашисти здійснюють по 140 атак. Основні бої йдуть на півночі та сході в Харківській, Луганській та Донецькій областях.

За словами Ківісельга, сили росіян просуваються вперед на Харківському напрямку, але їх наступальний темп падає. На його думку, зараз війська РФ намагаються створити буферну зону на Харківщині, а ось сил для захоплення Харкова у них наразі недостатньо.

"Збройні сили Російської Федерації просуваються вперед на нещодавно відкритому Харківському напрямку, але їхній темп падає. Це і характер поведінки ЗС РФ скоріше говорить про бажання створити буферну зону. Російські війська атакували і знищували важливі мости в районі Вовчанська, що створює природну перешкоду між підрозділами ЗСУ та російською армією. Це швидше вказує на намір російських сил вибудувати рубіж оборони, ніж про створення плацдарму для просування на Харків", - заявив командувач розвідцентру.

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Він зазначив, що росіяни вторглися на глибину до 8 кілометрів - ця зона прострілюється російською артилерією. Саме тому, на його думку, Україна не могла вибудовувати систему оборони ближче ніж за 10-20 кілометрів від кордону, і зводити сильні укріплення ближче, ніж за 3-5 кілометрів від нього, оскільки ця зона знаходилася під ворожим вогнем.

"У прямих бойових зіткненнях на Харківському напрямку бере участь близько 2000 осіб, ще 1500-2000 бійців перебувають у резерві. Загалом у районі зосереджено близько 35 000 військовослужбовців ЗС РФ, найімовірніше, найближчим часом угруповання зросте", - сказав преставник естонської розвідки.

Однак Ківісельг висловив сумнів щодо того, що Росії вдасться зосередити на цьому напрямку 300 тисяч військових - саме стільки, згідно з різними оцінками, потрібно ворогу для забезпечення захоплення Харкова.

На інших ділянках фронту, за словами представника естонської розвідки, війська РФ підтримують колишню інтенсивність бойових дій, розширюючи площу захоплених територій завдяки локальним тактичним успіхам.

Основні бої точаться на Покровському напрямку навколо Очеретиного та на шляху на Часів Яр, а на південному напрямку бої тривають в Запорізькій області в Роботиному. Ківісельг зазначив, що на згаданих напрямках ЗСУ тримають оборону, також українські захисники продовжують утримувати плацдарм на лівому березі річки Дніпро.

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Минулого тижня Генштаб Естонії повідомляв, що окупаційна армія РФ наразі найбільше сконцентрована на напрямку Авдіївка-Бахмут. 

 

Автор: 

Харків (5563) Харківщина (6054) Естонія (1597)


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Топ коментарі
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Саме тому, на його думку, Україна не могла вибудовувати систему оборони ближче ніж за 10-20 кілометрів від кордону, і зводити сильні укріплення ближче, ніж за 3-5 кілометрів від нього, оскільки ця зона знаходилася під ворожим вогнем.
Тому і так швидко зайшли на 8 км.
У прямих бойових зіткненнях на Харківському напрямку бере участь близько 2000 осіб
Ніби мало, так?
1500-2000 бійців перебувають у резерві. Загалом у районі зосереджено близько 35 000 військовослужбовців ЗС РФ
Ось з цих 35 тисяч вони безперервно відновлюють втрати. Тобто скільки не вбивай, 2000 активних на території Харківської області залишаються.
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17.05.2024 16:44
+1
Свідчить про те що зайшли, отримали пізди і відкотилися назад!
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17.05.2024 16:50
+1
Маечня!

хто може гарантувати що кацапи не підуть далі? Розвідка єстоніі?!

При кожній можливості Рашісти будуть наступати, коли побачать слабину. Це аксіома.

Навіщо заспокоювати Україну?
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17.05.2024 16:53
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ну ну...такіми темпами у нас будуть одні буфера і сірі зони аж до поки не дійдуть до польської границі.
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17.05.2024 16:42 Відповісти
Саме тому, на його думку, Україна не могла вибудовувати систему оборони ближче ніж за 10-20 кілометрів від кордону, і зводити сильні укріплення ближче, ніж за 3-5 кілометрів від нього, оскільки ця зона знаходилася під ворожим вогнем.
Тому і так швидко зайшли на 8 км.
У прямих бойових зіткненнях на Харківському напрямку бере участь близько 2000 осіб
Ніби мало, так?
1500-2000 бійців перебувають у резерві. Загалом у районі зосереджено близько 35 000 військовослужбовців ЗС РФ
Ось з цих 35 тисяч вони безперервно відновлюють втрати. Тобто скільки не вбивай, 2000 активних на території Харківської області залишаються.
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17.05.2024 16:44 Відповісти
Свідчить про те що зайшли, отримали пізди і відкотилися назад!
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17.05.2024 16:50 Відповісти
Маечня!

хто може гарантувати що кацапи не підуть далі? Розвідка єстоніі?!

При кожній можливості Рашісти будуть наступати, коли побачать слабину. Це аксіома.

Навіщо заспокоювати Україну?
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17.05.2024 16:53 Відповісти
Спочатку так, потім як піде
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17.05.2024 16:55 Відповісти
Пішли ви нах...й експерти. Ця "буферна зона", щоб ствольну артилерію підкатити до Харкова.
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17.05.2024 16:55 Відповісти
Якийсь ідіот ляпнув про "буферну зону" і тепер всі це повторюють. Який сенс в подібній "зоні", що вона вирішує і чим відрізняється від лінії фронту?.
У Гітлера була така "буферна зона" по Волгу...
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17.05.2024 17:00 Відповісти
Якусь дурню зморозили в розвідці Естонії.
Бо кацапи добровільно не залишать територію яку захопили, а перетворять її в плацдарм. Тому це наступ, з обмеженим успіхом - станом на зараз(як буде далі, час покаже).
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17.05.2024 17:06 Відповісти
Про 10 км зону як мету наступу москалів на кордоні йшлося в повідомленні Держдепу США
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17.05.2024 17:09 Відповісти
А що держдеп США керуе наступом ху &ла?!

До чого тут посилання на США? Розвідка США казала у 2022 що Київ впаде за 3 дні…
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17.05.2024 18:00 Відповісти
А скільки там людей в розвідці Естонії і які в них засоби спостереження ??
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17.05.2024 17:39 Відповісти
При чому тут буферна зона до стану війни? Згадайте хочь одну буферну зону під час 2 світової.
Потім можна ж було замінувати дистанційно і прострілювати цю зону як прострілювати кацапи.

Не були підготовлені ось відповідь і зараз вигадують все що завгодно щоб когось врятувати від відповідальності
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17.05.2024 17:43 Відповісти
я поважаю Естонію і все що вона робить для України, але...
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17.05.2024 17:44 Відповісти
Коли це Естонія почала транслювати наративи мордору? Які ще "буферні зони"? Тобто, мордор вже не має на меті захопити і знищити Україну? Вони лізтимуть всюди і так далеко, як зможуть.
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17.05.2024 17:59 Відповісти
Вы не поняли. "Буферная зона" в данном контексте, это направление, по которой у кацапов нет особого намерения наступать (при случае конечно это делать будут), вместо этого действуют сравнительно малыми силами с постоянной ротацией, связывая тем украинские резервы, и зная, что США запретили данным ими оружием удары по логистике через границу Мордора. То есть, украинским военным глупым политическим решением связали одну руку за спиной, заставляя вести оборонные операции.
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17.05.2024 18:45 Відповісти
Читали інтерв'ю *****, повірили, видали свій коментар.
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17.05.2024 18:03 Відповісти
Тут усе просто: побачив коцаба - убив коцаба.
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17.05.2024 18:44 Відповісти
з такою розвідкою, в Естонії теж буде буферна зона розміром з Естонію
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17.05.2024 22:59 Відповісти
 
 