Наступальна активність військ РФ на Харківщини свідчить про створення буферної зони, а не намір захопити Харків, - розвідка Естонії

Російські загарбники просуваються вперед на Харківському напрямку, але їхній темп падає. Це, а також характер поведінки військ РФ, говорить про їхні наміри створити буферну зону.

Про це заявив командувач розвідувального центру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг, пише ERR, інформує Цензор.НЕТ.

Командувач розвідцентру зазначив, що бойові дії тривають по всій протяжності фронту. У середньому за добу рашисти здійснюють по 140 атак. Основні бої йдуть на півночі та сході в Харківській, Луганській та Донецькій областях.

За словами Ківісельга, сили росіян просуваються вперед на Харківському напрямку, але їх наступальний темп падає. На його думку, зараз війська РФ намагаються створити буферну зону на Харківщині, а ось сил для захоплення Харкова у них наразі недостатньо.

"Збройні сили Російської Федерації просуваються вперед на нещодавно відкритому Харківському напрямку, але їхній темп падає. Це і характер поведінки ЗС РФ скоріше говорить про бажання створити буферну зону. Російські війська атакували і знищували важливі мости в районі Вовчанська, що створює природну перешкоду між підрозділами ЗСУ та російською армією. Це швидше вказує на намір російських сил вибудувати рубіж оборони, ніж про створення плацдарму для просування на Харків", - заявив командувач розвідцентру.

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Він зазначив, що росіяни вторглися на глибину до 8 кілометрів - ця зона прострілюється російською артилерією. Саме тому, на його думку, Україна не могла вибудовувати систему оборони ближче ніж за 10-20 кілометрів від кордону, і зводити сильні укріплення ближче, ніж за 3-5 кілометрів від нього, оскільки ця зона знаходилася під ворожим вогнем.

"У прямих бойових зіткненнях на Харківському напрямку бере участь близько 2000 осіб, ще 1500-2000 бійців перебувають у резерві. Загалом у районі зосереджено близько 35 000 військовослужбовців ЗС РФ, найімовірніше, найближчим часом угруповання зросте", - сказав преставник естонської розвідки.

Однак Ківісельг висловив сумнів щодо того, що Росії вдасться зосередити на цьому напрямку 300 тисяч військових - саме стільки, згідно з різними оцінками, потрібно ворогу для забезпечення захоплення Харкова.

На інших ділянках фронту, за словами представника естонської розвідки, війська РФ підтримують колишню інтенсивність бойових дій, розширюючи площу захоплених територій завдяки локальним тактичним успіхам.

Основні бої точаться на Покровському напрямку навколо Очеретиного та на шляху на Часів Яр, а на південному напрямку бої тривають в Запорізькій області в Роботиному. Ківісельг зазначив, що на згаданих напрямках ЗСУ тримають оборону, також українські захисники продовжують утримувати плацдарм на лівому березі річки Дніпро.

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Минулого тижня Генштаб Естонії повідомляв, що окупаційна армія РФ наразі найбільше сконцентрована на напрямку Авдіївка-Бахмут.