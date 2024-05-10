Окупаційна армія РФ наразі сконцентрована на напрямку Авдіївка-Бахмут, - Генштаб Естонії

Генеральний штаб Сил оборони Естонії зазначає, що бойові дії в Україні ведуться по всій лінії фронту. Однак основна діяльність розгортається в Луганській і Донецькій областях.

Про це пише "Європейська Правда" з посиланням на зведення естонського Генштабу, інформує Цензор.НЕТ.

Естонський Генштаб повідомляє, що російська окупаційна армія наразі сконцентрована на напрямку Авдіївка-Бахмут. Зокрема, армія ворога продовжує спроби взяти в оточення і захопити місто Часів Яр, що на Донеччині. В естонському Генштабі зазначають, що тут росіяни мають певний успіх. У зведенні йдеться, що на згаданому напрямку зосереджено близько 20 тисяч рашистів.

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На Запорізькому напрямку зберігається низька інтенсивність боїв, істотних змін не спостерігається. Як зазначається у зведенні, ЗСУ продовжують утримувати плацдарм на лівобережжі Херсонської області.

Крім цього, російські окупанти формують північне угрупування військ. Проте, на думку естонського Генштабу, цих сил ворога недостатньо для захоплення Харкова або Сум.

Однак у Генштабі Естонії не виключають дрібномасштабних атак або спроб взяти під контроль ці населені пункти. Естонські аналітики додають, що для досягнення цих цілей ворог буде чинити моральний тиск і намагатиметься загострити бойову втому українців і західних країн.

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У п’ятницю, 10 травня, президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ почала нову хвилю контрнаступальних дій на Харківщині. Однак наші оборонці знали про плани ворога і зустріли його вогнем.