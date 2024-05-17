Наступательная активность войск РФ на Харьковщине свидетельствует о создании буферной зоны, а не намерении захватить Харьков, - разведка Эстонии

Российские захватчики продвигаются вперед на Харьковском направлении, но их темп падает. Это, а также характер поведения войск РФ, говорит об их намерениях создать буферную зону.

Об этом заявил командующий разведывательного центра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг, пишет ERR, информирует Цензор.НЕТ.

Командующий разведцентра отметил, что боевые действия продолжаются по всей протяженности фронта. В среднем, за сутки рашисты осуществляют по 140 атак. Основные бои идут на севере и востоке в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

По словам Кивисельга, силы россиян продвигаются вперед на Харьковском направлении, но их наступательный темп падает. По его мнению, сейчас войска РФ пытаются создать буферную зону на Харьковщине, а вот сил для захвата Харькова у них пока недостаточно.

"Вооруженные силы Российской Федерации продвигаются вперед на недавно открытом Харьковском направлении, но их темп падает. Это, как и характер поведения ВС РФ, скорее говорит о желании создать буферную зону. Российские войска атаковали и уничтожали важные мосты в районе Волчанска, что создает естественную преграду между подразделениями ВСУ и российской армией. Это скорее указывает на намерение российских сил выстроить рубеж обороны, чем о создании плацдарма для продвижения на Харьков", - заявил командующий разведцентра.

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Он отметил, что россияне вторглись на глубину до 8 километров - эта зона простреливается российской артиллерией. Именно поэтому, по его мнению, Украина не могла выстраивать систему обороны ближе, чем в 10-20 километрах от границы, и возводить сильные укрепления ближе, чем в 3-5 километрах от нее, поскольку эта зона находилась под вражеским огнем.

"В прямых боевых столкновениях на Харьковском направлении участвует около 2000 человек, еще 1500-2000 бойцов находятся в резерве. Всего в районе сосредоточено около 35 000 военнослужащих ВС РФ, скорее всего, в ближайшее время группировка возрастет", - сказал представитель эстонской разведки.

Однако Кивисельг выразил сомнение относительно того, что России удастся сосредоточить на этом направлении 300 тысяч военных - именно столько, согласно разным оценкам, нужно врагу для обеспечения захвата Харькова.

На других участках фронта, по словам представителя эстонской разведки, войска РФ поддерживают прежнюю интенсивность боевых действий, расширяя площадь захваченных территорий благодаря локальным тактическим успехам.

Основные бои идут на Покровском направлении вокруг Очеретино и на пути на Часов Яр, а на южном направлении бои продолжаются в Запорожской области в Работино. Кивисельг отметил, что на упомянутых направлениях ВСУ держат оборону, также украинские защитники продолжают удерживать плацдарм на левом берегу реки Днепр.

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На прошлой неделе Генштаб Эстонии сообщал, что оккупационная армия РФ сейчас больше всего сконцентрирована на направлении Авдеевка-Бахмут.