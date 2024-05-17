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Новости Война
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Наступательная активность войск РФ на Харьковщине свидетельствует о создании буферной зоны, а не намерении захватить Харьков, - разведка Эстонии

Війська РФ мають намір створити на Харківщині буферну зону

Российские захватчики продвигаются вперед на Харьковском направлении, но их темп падает. Это, а также характер поведения войск РФ, говорит об их намерениях создать буферную зону.

Об этом заявил командующий разведывательного центра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг, пишет ERR, информирует Цензор.НЕТ.

Командующий разведцентра отметил, что боевые действия продолжаются по всей протяженности фронта. В среднем, за сутки рашисты осуществляют по 140 атак. Основные бои идут на севере и востоке в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

По словам Кивисельга, силы россиян продвигаются вперед на Харьковском направлении, но их наступательный темп падает. По его мнению, сейчас войска РФ пытаются создать буферную зону на Харьковщине, а вот сил для захвата Харькова у них пока недостаточно.

"Вооруженные силы Российской Федерации продвигаются вперед на недавно открытом Харьковском направлении, но их темп падает. Это, как и характер поведения ВС РФ, скорее говорит о желании создать буферную зону. Российские войска атаковали и уничтожали важные мосты в районе Волчанска, что создает естественную преграду между подразделениями ВСУ и российской армией. Это скорее указывает на намерение российских сил выстроить рубеж обороны, чем о создании плацдарма для продвижения на Харьков", - заявил командующий разведцентра.

Также читайте: Враг на Харьковщине расширил зону активных боевых действий почти на 70 км. Основные усилия сосредоточил на направлении Стрилечая - Липцы и на захвате Волчанска, - Сырский

Он отметил, что россияне вторглись на глубину до 8 километров - эта зона простреливается российской артиллерией. Именно поэтому, по его мнению, Украина не могла выстраивать систему обороны ближе, чем в 10-20 километрах от границы, и возводить сильные укрепления ближе, чем в 3-5 километрах от нее, поскольку эта зона находилась под вражеским огнем.

"В прямых боевых столкновениях на Харьковском направлении участвует около 2000 человек, еще 1500-2000 бойцов находятся в резерве. Всего в районе сосредоточено около 35 000 военнослужащих ВС РФ, скорее всего, в ближайшее время группировка возрастет", - сказал представитель эстонской разведки.

Однако Кивисельг выразил сомнение относительно того, что России удастся сосредоточить на этом направлении 300 тысяч военных - именно столько, согласно разным оценкам, нужно врагу для обеспечения захвата Харькова.

На других участках фронта, по словам представителя эстонской разведки, войска РФ поддерживают прежнюю интенсивность боевых действий, расширяя площадь захваченных территорий благодаря локальным тактическим успехам.

Основные бои идут на Покровском направлении вокруг Очеретино и на пути на Часов Яр, а на южном направлении бои продолжаются в Запорожской области в Работино. Кивисельг отметил, что на упомянутых направлениях ВСУ держат оборону, также украинские защитники продолжают удерживать плацдарм на левом берегу реки Днепр.

Читайте также: Идет бой в районе Старицы на Харьковщине, в Волчанске ситуация контролируемая, - Генштаб

На прошлой неделе Генштаб Эстонии сообщал, что оккупационная армия РФ сейчас больше всего сконцентрирована на направлении Авдеевка-Бахмут.

 

Автор: 

Харьков (7450) Харьковщина (5577) Эстония (1412)


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Топ комментарии
+1
Саме тому, на його думку, Україна не могла вибудовувати систему оборони ближче ніж за 10-20 кілометрів від кордону, і зводити сильні укріплення ближче, ніж за 3-5 кілометрів від нього, оскільки ця зона знаходилася під ворожим вогнем.
Тому і так швидко зайшли на 8 км.
У прямих бойових зіткненнях на Харківському напрямку бере участь близько 2000 осіб
Ніби мало, так?
1500-2000 бійців перебувають у резерві. Загалом у районі зосереджено близько 35 000 військовослужбовців ЗС РФ
Ось з цих 35 тисяч вони безперервно відновлюють втрати. Тобто скільки не вбивай, 2000 активних на території Харківської області залишаються.
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17.05.2024 16:44
+1
Свідчить про те що зайшли, отримали пізди і відкотилися назад!
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17.05.2024 16:50
+1
Маечня!

хто може гарантувати що кацапи не підуть далі? Розвідка єстоніі?!

При кожній можливості Рашісти будуть наступати, коли побачать слабину. Це аксіома.

Навіщо заспокоювати Україну?
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17.05.2024 16:53
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Правила форума Совет форумчан
ну ну...такіми темпами у нас будуть одні буфера і сірі зони аж до поки не дійдуть до польської границі.
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17.05.2024 16:42 Ответить
Саме тому, на його думку, Україна не могла вибудовувати систему оборони ближче ніж за 10-20 кілометрів від кордону, і зводити сильні укріплення ближче, ніж за 3-5 кілометрів від нього, оскільки ця зона знаходилася під ворожим вогнем.
Тому і так швидко зайшли на 8 км.
У прямих бойових зіткненнях на Харківському напрямку бере участь близько 2000 осіб
Ніби мало, так?
1500-2000 бійців перебувають у резерві. Загалом у районі зосереджено близько 35 000 військовослужбовців ЗС РФ
Ось з цих 35 тисяч вони безперервно відновлюють втрати. Тобто скільки не вбивай, 2000 активних на території Харківської області залишаються.
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17.05.2024 16:44 Ответить
Свідчить про те що зайшли, отримали пізди і відкотилися назад!
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17.05.2024 16:50 Ответить
Маечня!

хто може гарантувати що кацапи не підуть далі? Розвідка єстоніі?!

При кожній можливості Рашісти будуть наступати, коли побачать слабину. Це аксіома.

Навіщо заспокоювати Україну?
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17.05.2024 16:53 Ответить
Спочатку так, потім як піде
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17.05.2024 16:55 Ответить
Пішли ви нах...й експерти. Ця "буферна зона", щоб ствольну артилерію підкатити до Харкова.
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17.05.2024 16:55 Ответить
Якийсь ідіот ляпнув про "буферну зону" і тепер всі це повторюють. Який сенс в подібній "зоні", що вона вирішує і чим відрізняється від лінії фронту?.
У Гітлера була така "буферна зона" по Волгу...
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17.05.2024 17:00 Ответить
Якусь дурню зморозили в розвідці Естонії.
Бо кацапи добровільно не залишать територію яку захопили, а перетворять її в плацдарм. Тому це наступ, з обмеженим успіхом - станом на зараз(як буде далі, час покаже).
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17.05.2024 17:06 Ответить
Про 10 км зону як мету наступу москалів на кордоні йшлося в повідомленні Держдепу США
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17.05.2024 17:09 Ответить
А що держдеп США керуе наступом ху &ла?!

До чого тут посилання на США? Розвідка США казала у 2022 що Київ впаде за 3 дні…
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17.05.2024 18:00 Ответить
А скільки там людей в розвідці Естонії і які в них засоби спостереження ??
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17.05.2024 17:39 Ответить
При чому тут буферна зона до стану війни? Згадайте хочь одну буферну зону під час 2 світової.
Потім можна ж було замінувати дистанційно і прострілювати цю зону як прострілювати кацапи.

Не були підготовлені ось відповідь і зараз вигадують все що завгодно щоб когось врятувати від відповідальності
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17.05.2024 17:43 Ответить
я поважаю Естонію і все що вона робить для України, але...
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17.05.2024 17:44 Ответить
Коли це Естонія почала транслювати наративи мордору? Які ще "буферні зони"? Тобто, мордор вже не має на меті захопити і знищити Україну? Вони лізтимуть всюди і так далеко, як зможуть.
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17.05.2024 17:59 Ответить
Вы не поняли. "Буферная зона" в данном контексте, это направление, по которой у кацапов нет особого намерения наступать (при случае конечно это делать будут), вместо этого действуют сравнительно малыми силами с постоянной ротацией, связывая тем украинские резервы, и зная, что США запретили данным ими оружием удары по логистике через границу Мордора. То есть, украинским военным глупым политическим решением связали одну руку за спиной, заставляя вести оборонные операции.
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17.05.2024 18:45 Ответить
Читали інтерв'ю *****, повірили, видали свій коментар.
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17.05.2024 18:03 Ответить
Тут усе просто: побачив коцаба - убив коцаба.
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17.05.2024 18:44 Ответить
з такою розвідкою, в Естонії теж буде буферна зона розміром з Естонію
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17.05.2024 22:59 Ответить
 
 