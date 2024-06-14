РФ усиливает наступательное давление на фронте и имеет определенные успехи в районах Часова Яра и Очеретино, - Генштаб Эстонии

Боевые действия в Украине продолжаются по всей линии фронта. Российские захватчики усиливают наступательное давление, чтобы достичь поставленных тактических целей. Враг имеет определенные успехи в районах Часового Яра и Очеретино.

Об этом рассказал заместитель руководителя штаба оперативного управления Сил обороны Эстонии по вопросам операций Янно Мярк, пишет ERR, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказал Мярк, РФ ежедневно осуществляет 80-90 обстрелов Украины. В последние дни войска страны-агрессора снова усилили наступательное давление, "чтобы удержать инициативу и достичь тактических целей, поставленных на ближайшее время".

По его словам, больше всего боевых столкновений происходит в Донецкой области, в частности на Покровском направлении.

"Основная боевая активность продолжает концентрироваться на Покровском направлении в районе Очеретино и вокруг Карловского водохранилища и для давления на Часов Яр. Вооруженным силам РФ небольшими тактическими успехами удалось расширить подконтрольную территорию и войти в населенный пункт Новоалександровка", - рассказал представитель эстонского Генштаба.

Мярк отметил, что войска РФ давят на этом отрезке, чтобы держать под огневым контролем транспортную развязку на трассе, которая соединяет Покровск и Константиновку.

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Он также рассказал, что рашистам удалось зайти в населенные пункты вокруг Часова Яра. Однако, несмотря на большое наступательное давление со стороны РФ, оборона Украины оставалась эффективной.

Кроме этого, Мярк рассказал, что в районе Волчанска Харьковской области ВСУ пытаются вернуть себе инициативу с помощью контрударов.

Заместитель руководителя штаба оперативного управления Сил обороны Эстонии также рассказал, что в Запорожской области линия фронта не изменилась. Также, по его словам, ВСУ удерживают плацдармы на левом берегу Днепра.

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