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Новости Война
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РФ усиливает наступательное давление на фронте и имеет определенные успехи в районах Часова Яра и Очеретино, - Генштаб Эстонии

РФ посилює наступальний тиск на фронті та має певні успіхи у районах Часового Яру і Очеретиного, - Генштаб Естонії

Боевые действия в Украине продолжаются по всей линии фронта. Российские захватчики усиливают наступательное давление, чтобы достичь поставленных тактических целей. Враг имеет определенные успехи в районах Часового Яра и Очеретино.

Об этом рассказал заместитель руководителя штаба оперативного управления Сил обороны Эстонии по вопросам операций Янно Мярк, пишет ERR, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказал Мярк, РФ ежедневно осуществляет 80-90 обстрелов Украины. В последние дни войска страны-агрессора снова усилили наступательное давление, "чтобы удержать инициативу и достичь тактических целей, поставленных на ближайшее время".

По его словам, больше всего боевых столкновений происходит в Донецкой области, в частности на Покровском направлении.

"Основная боевая активность продолжает концентрироваться на Покровском направлении в районе Очеретино и вокруг Карловского водохранилища и для давления на Часов Яр. Вооруженным силам РФ небольшими тактическими успехами удалось расширить подконтрольную территорию и войти в населенный пункт Новоалександровка", - рассказал представитель эстонского Генштаба.

Мярк отметил, что войска РФ давят на этом отрезке, чтобы держать под огневым контролем транспортную развязку на трассе, которая соединяет Покровск и Константиновку.

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Он также рассказал, что рашистам удалось зайти в населенные пункты вокруг Часова Яра. Однако, несмотря на большое наступательное давление со стороны РФ, оборона Украины оставалась эффективной.

Кроме этого, Мярк рассказал, что в районе Волчанска Харьковской области ВСУ пытаются вернуть себе инициативу с помощью контрударов.

Заместитель руководителя штаба оперативного управления Сил обороны Эстонии также рассказал, что в Запорожской области линия фронта не изменилась. Также, по его словам, ВСУ удерживают плацдармы на левом берегу Днепра.

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Автор: 

Эстония (1429) ВСУ (6614)


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Топ комментарии
+4
"Генштаб Естонії"?
Ги-ги!!!
І що відповість наш зе-речник?
"ІПСО Рашки" чи "викриття таємниці, 111 стаття"?
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14.06.2024 18:20
+4
не думаю что он из за 50-100 метров типа продвижения возле часика разговорился,скорее санкции,фки и наперевес тому самиту чтото ляпнуть.)
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14.06.2024 18:48
+3
Може час повертати Залужного?

Міняти Безугла та іншіх?
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14.06.2024 18:16
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Може час повертати Залужного?

Міняти Безугла та іншіх?
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14.06.2024 18:16 Ответить
Єрмак+нарк ЗЕ=повний пройоб!!!Потрібно прибрати пройоб і тільки тоді ситуація покращиться.
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14.06.2024 18:19 Ответить
«Вольюнтаризм!»

Як змінити зараз президента Зеленського ? Ніяк. А чи потрібно це зараз?

Ермак та 5-5 менеджеров- так. Мае підти із влади. Бажанно під слидство.

Але помилок 2014 коли втратили Крим та Лугондон Україна повторювати не повинна.
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14.06.2024 18:32 Ответить
Залишиться зермак-України не буде!!!Цей факт не доходе тільки до кантужених,типу 73%
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14.06.2024 18:37 Ответить
Про Ермака і мова. Його кодло повинно підти.

А президент потрібен виконувати волю Народу. Він це вміе, коли припікае

Він не захістити Ермака коли зрозуміе що гаряче.

А контроль @влади@ повинен бути постійний 24/7.

(Що до « контужених» та совков їх кількість зараз в Україні не 73%, а десь 10-15%. У деяких містах може до 30 % Максим.)
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14.06.2024 19:01 Ответить
України не буде якщо краіна програе цю війну.

Кацапи переб'ють усіх і старих в малих.
А Тіх колаборантів хто залишиться пошлють воювати з країнами НАТО.

Тому мова йде про виживання та едність громадян.

А Ермаки та інши це не головне завдання. такі персонажі вже були- Януковичи, азірови… І де вони зараз?

Головний ворог це ху&ло.
Тому доля України зараз вирішується ЗСУ.
Героям Слава!
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14.06.2024 19:12 Ответить
Чомусь цим повиині перейматись цивільні,а мусорні,держчиновникам ***** ,дивно,чи ні??
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14.06.2024 20:33 Ответить
Без Єрмака Зе не існує!!!Якщо прибрать Єрмака,нарк до коріша вітька втече відразу!!
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14.06.2024 20:31 Ответить
Це вже технічно неможливо.
Тільки прямою вказівкою д'Єрьмака в обхід регламентів.
Він такої вказівки не дасть.
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14.06.2024 18:19 Ответить
"Генштаб Естонії"?
Ги-ги!!!
І що відповість наш зе-речник?
"ІПСО Рашки" чи "викриття таємниці, 111 стаття"?
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14.06.2024 18:20 Ответить
А всє молдаванє - тупиє, а хохли у нас крадут газ.
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14.06.2024 18:23 Ответить
Через шо і путлєр роздухарився
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14.06.2024 18:23 Ответить
не думаю что он из за 50-100 метров типа продвижения возле часика разговорился,скорее санкции,фки и наперевес тому самиту чтото ляпнуть.)
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14.06.2024 18:48 Ответить
 
 