РФ усиливает наступательное давление на фронте и имеет определенные успехи в районах Часова Яра и Очеретино, - Генштаб Эстонии
Боевые действия в Украине продолжаются по всей линии фронта. Российские захватчики усиливают наступательное давление, чтобы достичь поставленных тактических целей. Враг имеет определенные успехи в районах Часового Яра и Очеретино.
Об этом рассказал заместитель руководителя штаба оперативного управления Сил обороны Эстонии по вопросам операций Янно Мярк, пишет ERR, информирует Цензор.НЕТ.
Как рассказал Мярк, РФ ежедневно осуществляет 80-90 обстрелов Украины. В последние дни войска страны-агрессора снова усилили наступательное давление, "чтобы удержать инициативу и достичь тактических целей, поставленных на ближайшее время".
По его словам, больше всего боевых столкновений происходит в Донецкой области, в частности на Покровском направлении.
"Основная боевая активность продолжает концентрироваться на Покровском направлении в районе Очеретино и вокруг Карловского водохранилища и для давления на Часов Яр. Вооруженным силам РФ небольшими тактическими успехами удалось расширить подконтрольную территорию и войти в населенный пункт Новоалександровка", - рассказал представитель эстонского Генштаба.
Мярк отметил, что войска РФ давят на этом отрезке, чтобы держать под огневым контролем транспортную развязку на трассе, которая соединяет Покровск и Константиновку.
Он также рассказал, что рашистам удалось зайти в населенные пункты вокруг Часова Яра. Однако, несмотря на большое наступательное давление со стороны РФ, оборона Украины оставалась эффективной.
Кроме этого, Мярк рассказал, что в районе Волчанска Харьковской области ВСУ пытаются вернуть себе инициативу с помощью контрударов.
Заместитель руководителя штаба оперативного управления Сил обороны Эстонии также рассказал, что в Запорожской области линия фронта не изменилась. Также, по его словам, ВСУ удерживают плацдармы на левом берегу Днепра.
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Міняти Безугла та іншіх?
Як змінити зараз президента Зеленського ? Ніяк. А чи потрібно це зараз?
Ермак та 5-5 менеджеров- так. Мае підти із влади. Бажанно під слидство.
Але помилок 2014 коли втратили Крим та Лугондон Україна повторювати не повинна.
А президент потрібен виконувати волю Народу. Він це вміе, коли припікае
Він не захістити Ермака коли зрозуміе що гаряче.
А контроль @влади@ повинен бути постійний 24/7.
(Що до « контужених» та совков їх кількість зараз в Україні не 73%, а десь 10-15%. У деяких містах може до 30 % Максим.)
Кацапи переб'ють усіх і старих в малих.
А Тіх колаборантів хто залишиться пошлють воювати з країнами НАТО.
Тому мова йде про виживання та едність громадян.
А Ермаки та інши це не головне завдання. такі персонажі вже були- Януковичи, азірови… І де вони зараз?
Головний ворог це ху&ло.
Тому доля України зараз вирішується ЗСУ.
Героям Слава!
Тільки прямою вказівкою д'Єрьмака в обхід регламентів.
Він такої вказівки не дасть.
Ги-ги!!!
І що відповість наш зе-речник?
"ІПСО Рашки" чи "викриття таємниці, 111 стаття"?