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Новости Война
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Зеленский о заявлениях Путина: Это ультиматумы, они не отличаются от тех, которые он выдвигал раньше

Зеленський прокоментував заяви Путіна

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы готовности РФ к переговорам.

Об этом он заявил в интервью итальянскому изданию SkyTg24, передает Цензор.НЕТ.

"Что я могу сказать: эти сообщения являются ультиматумами, они ничем не отличаются от других ультиматумов, которые он выдвигал ранее", - сказал глава государства.

По словам Зеленского, Путин сейчас "занимается возрождением нацизма".

"Это новая волна этого нацизма, который является русским нацизмом", - добавил он.

Зеленский объяснил, что Путин хочет захватить как оккупированные, так и не оккупированные территории Украины.

"Это то же самое, что сделал Гитлер, когда сказал: "Дайте мне часть Чехословакии, и на этом все закончится". Но нет, это ложь, историческая ложь. После этого была Польша, потом оккупация всей Европы", - подчеркнул президент.

Напомним, ранее диктатор Путин заявил, что Украина должна полностью вывести свои войска из 4 оккупированных областей для начала переговоров с РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Столтенберг о заявлениях Путина: Вывести войска с оккупированных территорий должна именно РФ

Автор: 

Зеленский Владимир (20474) путин владимир (31311) россия (95652)


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Топ комментарии
+9
Раніше зебіл все виконував.
Не розумію я українців.
Одні голосували за припинити війну, бо ж кацапи браття, не обідять, то все бандери винуваті.
А деякі бандери прагнули великої війни , щоб відібрати в окупантів Крим і Донбас .
По ітогу гарячі голови і бздуни фактично привели війну в країну, ми позбулись ще більше територій , втратили велику частину населення, економіку, перспективи.
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14.06.2024 17:30
+8
воно зелене, криворагульне н*ркоманське чмо думало що )(уйло залишить його та зе-банду гауляйтерами окупованорї України, на кшталт чіпсового недобульбофюрера луки - тому чемно виковувало оманські договорняки !!! )(уйло ж винягнув зі смітника історії тричі несудимого єнакієвського звгара вітю ялинковича і свого кума метверчука !!! і не факт що ця зе банда і зараз не викоує ці договорняки з )(уйлом !!!



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14.06.2024 18:00
+5
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14.06.2024 18:04
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Правила форума Совет форумчан
Раніше зебіл все виконував.
Не розумію я українців.
Одні голосували за припинити війну, бо ж кацапи браття, не обідять, то все бандери винуваті.
А деякі бандери прагнули великої війни , щоб відібрати в окупантів Крим і Донбас .
По ітогу гарячі голови і бздуни фактично привели війну в країну, ми позбулись ще більше територій , втратили велику частину населення, економіку, перспективи.
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14.06.2024 17:30 Ответить
порохоботи фас
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14.06.2024 17:32 Ответить
це мене мають вкусити за ногу чи що ?
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14.06.2024 17:48 Ответить
це як я бачу появу таких хейтспічів про нашого бубочку під кожною новиною, навіть якщо це новина про кліматичні зміни
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14.06.2024 17:51 Ответить
де ви бачили гейт ?
це лише констатація фактів, на які іпсарня постійно прискає слинками
але ж від того краще нікому не стає
визнання проблеми це вже половина шляху для її вирішення
а ви навіть цього не осилили
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14.06.2024 17:55 Ответить
воно зелене, криворагульне н*ркоманське чмо думало що )(уйло залишить його та зе-банду гауляйтерами окупованорї України, на кшталт чіпсового недобульбофюрера луки - тому чемно виковувало оманські договорняки !!! )(уйло ж винягнув зі смітника історії тричі несудимого єнакієвського звгара вітю ялинковича і свого кума метверчука !!! і не факт що ця зе банда і зараз не викоує ці договорняки з )(уйлом !!!



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14.06.2024 18:00 Ответить
Тетя, ти нічого не переплутала?

»По ітогу гарячі голови і бздуни фактично привели війну в країну…» ?!

Шо?! Так це Україна винна в війні з нацистом ху&лом???!!!

Розум е?!
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14.06.2024 18:09 Ответить
Так, вимоги ху&ла це капітуляція України.

Нічого нового кацапи не сказали.

Відповідь проста:
Усі контакти з кацапами проводити тільки через Вогневий контакт. Крапка
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14.06.2024 18:14 Ответить
Що тут плутать. Так зване націоналістичне крило, яке позбулось разом з кацапами і придуркуватими нормального президента, обравши оце.
Що конкретно вони досягли я описала вище.
Аргументація , з якою вони кидали свинок - їм не давали воювати.
Зате їм не зазорно вітатись за руку з гордоном.
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14.06.2024 18:43 Ответить
З вами, мадам, усе зрозуміло. Дякую за відповідь. Спілкування закрито.
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14.06.2024 23:30 Ответить
типовий маніпулятор ще і тривіальний
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15.06.2024 09:03 Ответить
в тому винне зелене, криворагульне, наркоманське чмо, його свита з дермаків, подоляків, стефанчуків, арахімій, інших "корабельних сосен" та 73% інбіцилів, аля "кацкая разніца", "хуже не будет" що за це зе-чмо проголосували !!!

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14.06.2024 20:20 Ответить
В нас ще не все втрачено, єще багато областей, ще є трохи населення, тож воюємо , як сказав Президент, до кінця!
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14.06.2024 18:15 Ответить
*не розумію Українців*
По перше, шановна, Українці завжди з великої букви
По друге, зара за Україну бьються як ті шо голосували за Пороха, так і ті шо віддали голоса за Зєлю(най його).
В окопі в них ворог один, то є кацап.
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14.06.2024 21:38 Ответить
- оманьскi домовленостi?
- нет, не слышалi
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14.06.2024 17:30 Ответить
зауважу. Різниця є. Бо нема тіх понтів про Київ за три дні, другу армію, підняту брову і іншу маячню
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14.06.2024 17:30 Ответить
***** сейчас играет в игру, дайте мне пол Украины и заберите у Украины оружие и я перестану стрелять. Но стоит только кому то начать развивать тему етого сумашедшего ***** сразу же начнет раскручивать карусель по новой с требованием отдать ему Харьков и Одессу и коридор на приднестровье иначе он ого-го.
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14.06.2024 17:43 Ответить
Війська НАТО і ООН на кордонах, інакше агресія ***** не припиниться ніколи. Вірити цій сатані не можна.
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14.06.2024 17:46 Ответить
НАТО и ООН ето не гарантия безопасности. Где то я уже видел как ООН войска ООН в Африке разбегались при атаке боевиков за которыми в том числе стояли вагнеровцы
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14.06.2024 18:11 Ответить
ООН - організація озабочених наций, ясно що не гарантія, доки в так званому "РБ" апсолютно безпіставно, з правом вето сидить паРаша-мацковія !!! НАТО гарантія, пару танкових дивізій армії США, з відповідним прикритям (петріоти, насамсчи, ф35, 22, 16 і тд.тп.) на кордон з моцковією - усе війні кінець !!!
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14.06.2024 18:49 Ответить
А по оманських договорняках що там мав віддати *уйлу?
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14.06.2024 17:54 Ответить
Нагадую - "сайдьомся пасєрєдінє" (с)
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14.06.2024 18:29 Ответить
Только сумасшедший может поверить этому Лайну
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14.06.2024 17:55 Ответить
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14.06.2024 18:04 Ответить
це було і так ясно ще на початку 2019 року, нажаль тільки 25% адекватних українців !!!

Дмитро Дозінський: 2019 рік. Так ось, хлопці. Я бачу, що до нашої з вами хати збираються впустити афериста. Я ніколи не забуваю, що Кока-кола - це не Санта Клаус і бубонці, а газована вода з купою хімії; Джонні Волкер - це не чувак, що крокує шотландським степом, а просто віскі. Я завжди дивлюся на етикетку у графу "склад". А рекламні технології - це завжди брехня. Гарний чи не дуже, - різний. Я сам займаюся цим. Для мене цілком очевидно, що Зеленський - на 100% технології. Все, що я знаю про Зеленського-політика, - це технології, які вивели його на перші місця у рейтингах. Він стартував із великим плюсом. Але цей плюс він отримав зовсім не як політик! І це важливо. Ми вибирали між вином та рубероїдом - двома не порівнянними промовами. Звичайно вино викликає приємніші емоції, ніж рубероид. Але нам треба застеляти дах. Знаєте, що потрібно зробити, якщо вам потрібно застеляти дах, а продавцю потрібно продати вам вино? Треба перевести розмову до емоційного русла. Стартанула компанія. Спершу градус ненависті підняли на рівень небувалий навіть для новітньої історії України. Потім підтримувалася температура. У принципі, ненависть до влади - це і є головний меседж Зеленського. Якщо ви тут подумали, що ваші уподобання до Зеленського засновані зовсім не на ненависті до Порошенка (персональної), я вас розчарую, зовсім і на ній. А якщо подумали, що почуття до чинної влади обґрунтовані, то я вас знову розчарую. Три місяці тому у вас не було цих почуттів, емоцій та цих підстав. Вони зʼявилися нещодавно. буквально - із початком передвиборної кампанії Зеленського. Можливо, вам це не очевидно. Але я пишу тут про себе, і це очевидно для мене. І кампанія справді грандіозна. Ніхто вже не цікавиться, де в ній фейк, а правда. Дискурс перекладів на емоційну площину і далі ним керують розважальні технології. До цього додаються рекламний, вірусний маркетинг, чорний ПР. Всі тексти, що транслюються Зеленським, їхня емоційна куля, їхня інформаційна куля, смисли, напрямок уваги глядача - у всьому цьому присутній жирний набір маніпуляцій. І це охренительно працює! Такого ніколи не було! Я бачив таке лише у кіно! Це виглядає чудово! Але це найбільший кидок в історії. Можливо світовій. Я сам пишу рекламні тексти. Я добре відчуваю де і як можна використовувати маніпуляцію. Зараз я бачу шулера, який вже настільки зачарував жертву, що більше не стерегтись і карти з його рукава просто падають на стіл. Причому шулер, зважаючи на все, - не зелений. Я своїм професійним поглядом бачу, що нас на… А мене ще жодного разу не намагалися н..ать заради мого блага.

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14.06.2024 18:15 Ответить
Посилання на оригінал посту є?
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14.06.2024 18:37 Ответить
немає !!! текс та картинку взяв https://www.youtube.com/channel/UCosCGr1KThCBOXjeKUO7WmQ/community?lb=Ugkxp79vBzQm5wCVXFjgU1XjFHSytDCU7Z_- тут !!! цій людині я довіряю !!!
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14.06.2024 18:41 Ответить
Ну, і таке підійде, спасибі.
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14.06.2024 18:44 Ответить
60 млрд доларів допомоги від США, 50 млрд від заморожених активів, ще 50 млрд евро від ЕС до 2028 року - яке закінчення війни? Тут Зеленський з Ермако тільки жити починають…
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14.06.2024 18:13 Ответить
 
 