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Новини Війна
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Зеленський про заяви Путіна: Це ультиматуми, вони не відрізняються від тих, які він висував раніше

Зеленський прокоментував заяви Путіна

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяви російського диктатора Володимира Путіна про нібито готовність РФ до переговорів.

Про це він заявив в інтерв'ю італійському виданню SkyTg24, передає Цензор.НЕТ.

"Що я можу сказати? Ці повідомлення є ультиматумами, вони нічим не відрізняються від інших ультиматумів, які він висував раніше", - сказав глава держави.

За словами Зеленського, Путін зараз "займається відродженням нацизму".

"Це нова хвиля цього нацизму, який є російським нацизмом", - додав він.

Зеленський пояснив, що Путін хоче загарбати як окуповані, так і не окуповані території України.

"Це те ж саме, що зробив Гітлер, коли сказав: "Дайте мені частину Чехословаччини, і на цьому все закінчиться". Але ні, це брехня, історична брехня. Після цього була Польща, потім окупація всієї Європи", - наголосив президент.

Нагадаємо, раніше диктатор Путін заявив, що Україна має повністю вивести свої війська з 4 окупованих областей для початку переговорів із РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Столтенберг про заяви Путіна: Вивести війська з окупованих територій має саме РФ

Автор: 

Зеленський Володимир (23964) путін володимир (23873) росія (65360)


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Топ коментарі
+9
Раніше зебіл все виконував.
Не розумію я українців.
Одні голосували за припинити війну, бо ж кацапи браття, не обідять, то все бандери винуваті.
А деякі бандери прагнули великої війни , щоб відібрати в окупантів Крим і Донбас .
По ітогу гарячі голови і бздуни фактично привели війну в країну, ми позбулись ще більше територій , втратили велику частину населення, економіку, перспективи.
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14.06.2024 17:30
+8
воно зелене, криворагульне н*ркоманське чмо думало що )(уйло залишить його та зе-банду гауляйтерами окупованорї України, на кшталт чіпсового недобульбофюрера луки - тому чемно виковувало оманські договорняки !!! )(уйло ж винягнув зі смітника історії тричі несудимого єнакієвського звгара вітю ялинковича і свого кума метверчука !!! і не факт що ця зе банда і зараз не викоує ці договорняки з )(уйлом !!!



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14.06.2024 18:00
+5
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14.06.2024 18:04
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Раніше зебіл все виконував.
Не розумію я українців.
Одні голосували за припинити війну, бо ж кацапи браття, не обідять, то все бандери винуваті.
А деякі бандери прагнули великої війни , щоб відібрати в окупантів Крим і Донбас .
По ітогу гарячі голови і бздуни фактично привели війну в країну, ми позбулись ще більше територій , втратили велику частину населення, економіку, перспективи.
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14.06.2024 17:30 Відповісти
порохоботи фас
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14.06.2024 17:32 Відповісти
це мене мають вкусити за ногу чи що ?
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14.06.2024 17:48 Відповісти
це як я бачу появу таких хейтспічів про нашого бубочку під кожною новиною, навіть якщо це новина про кліматичні зміни
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14.06.2024 17:51 Відповісти
де ви бачили гейт ?
це лише констатація фактів, на які іпсарня постійно прискає слинками
але ж від того краще нікому не стає
визнання проблеми це вже половина шляху для її вирішення
а ви навіть цього не осилили
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14.06.2024 17:55 Відповісти
воно зелене, криворагульне н*ркоманське чмо думало що )(уйло залишить його та зе-банду гауляйтерами окупованорї України, на кшталт чіпсового недобульбофюрера луки - тому чемно виковувало оманські договорняки !!! )(уйло ж винягнув зі смітника історії тричі несудимого єнакієвського звгара вітю ялинковича і свого кума метверчука !!! і не факт що ця зе банда і зараз не викоує ці договорняки з )(уйлом !!!



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14.06.2024 18:00 Відповісти
Тетя, ти нічого не переплутала?

»По ітогу гарячі голови і бздуни фактично привели війну в країну…» ?!

Шо?! Так це Україна винна в війні з нацистом ху&лом???!!!

Розум е?!
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14.06.2024 18:09 Відповісти
Так, вимоги ху&ла це капітуляція України.

Нічого нового кацапи не сказали.

Відповідь проста:
Усі контакти з кацапами проводити тільки через Вогневий контакт. Крапка
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14.06.2024 18:14 Відповісти
Що тут плутать. Так зване націоналістичне крило, яке позбулось разом з кацапами і придуркуватими нормального президента, обравши оце.
Що конкретно вони досягли я описала вище.
Аргументація , з якою вони кидали свинок - їм не давали воювати.
Зате їм не зазорно вітатись за руку з гордоном.
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14.06.2024 18:43 Відповісти
З вами, мадам, усе зрозуміло. Дякую за відповідь. Спілкування закрито.
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14.06.2024 23:30 Відповісти
типовий маніпулятор ще і тривіальний
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15.06.2024 09:03 Відповісти
в тому винне зелене, криворагульне, наркоманське чмо, його свита з дермаків, подоляків, стефанчуків, арахімій, інших "корабельних сосен" та 73% інбіцилів, аля "кацкая разніца", "хуже не будет" що за це зе-чмо проголосували !!!

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14.06.2024 20:20 Відповісти
В нас ще не все втрачено, єще багато областей, ще є трохи населення, тож воюємо , як сказав Президент, до кінця!
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14.06.2024 18:15 Відповісти
*не розумію Українців*
По перше, шановна, Українці завжди з великої букви
По друге, зара за Україну бьються як ті шо голосували за Пороха, так і ті шо віддали голоса за Зєлю(най його).
В окопі в них ворог один, то є кацап.
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14.06.2024 21:38 Відповісти
- оманьскi домовленостi?
- нет, не слышалi
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14.06.2024 17:30 Відповісти
зауважу. Різниця є. Бо нема тіх понтів про Київ за три дні, другу армію, підняту брову і іншу маячню
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14.06.2024 17:30 Відповісти
***** сейчас играет в игру, дайте мне пол Украины и заберите у Украины оружие и я перестану стрелять. Но стоит только кому то начать развивать тему етого сумашедшего ***** сразу же начнет раскручивать карусель по новой с требованием отдать ему Харьков и Одессу и коридор на приднестровье иначе он ого-го.
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14.06.2024 17:43 Відповісти
Війська НАТО і ООН на кордонах, інакше агресія ***** не припиниться ніколи. Вірити цій сатані не можна.
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14.06.2024 17:46 Відповісти
НАТО и ООН ето не гарантия безопасности. Где то я уже видел как ООН войска ООН в Африке разбегались при атаке боевиков за которыми в том числе стояли вагнеровцы
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14.06.2024 18:11 Відповісти
ООН - організація озабочених наций, ясно що не гарантія, доки в так званому "РБ" апсолютно безпіставно, з правом вето сидить паРаша-мацковія !!! НАТО гарантія, пару танкових дивізій армії США, з відповідним прикритям (петріоти, насамсчи, ф35, 22, 16 і тд.тп.) на кордон з моцковією - усе війні кінець !!!
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14.06.2024 18:49 Відповісти
А по оманських договорняках що там мав віддати *уйлу?
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14.06.2024 17:54 Відповісти
Нагадую - "сайдьомся пасєрєдінє" (с)
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14.06.2024 18:29 Відповісти
Только сумасшедший может поверить этому Лайну
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14.06.2024 17:55 Відповісти
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14.06.2024 18:04 Відповісти
це було і так ясно ще на початку 2019 року, нажаль тільки 25% адекватних українців !!!

Дмитро Дозінський: 2019 рік. Так ось, хлопці. Я бачу, що до нашої з вами хати збираються впустити афериста. Я ніколи не забуваю, що Кока-кола - це не Санта Клаус і бубонці, а газована вода з купою хімії; Джонні Волкер - це не чувак, що крокує шотландським степом, а просто віскі. Я завжди дивлюся на етикетку у графу "склад". А рекламні технології - це завжди брехня. Гарний чи не дуже, - різний. Я сам займаюся цим. Для мене цілком очевидно, що Зеленський - на 100% технології. Все, що я знаю про Зеленського-політика, - це технології, які вивели його на перші місця у рейтингах. Він стартував із великим плюсом. Але цей плюс він отримав зовсім не як політик! І це важливо. Ми вибирали між вином та рубероїдом - двома не порівнянними промовами. Звичайно вино викликає приємніші емоції, ніж рубероид. Але нам треба застеляти дах. Знаєте, що потрібно зробити, якщо вам потрібно застеляти дах, а продавцю потрібно продати вам вино? Треба перевести розмову до емоційного русла. Стартанула компанія. Спершу градус ненависті підняли на рівень небувалий навіть для новітньої історії України. Потім підтримувалася температура. У принципі, ненависть до влади - це і є головний меседж Зеленського. Якщо ви тут подумали, що ваші уподобання до Зеленського засновані зовсім не на ненависті до Порошенка (персональної), я вас розчарую, зовсім і на ній. А якщо подумали, що почуття до чинної влади обґрунтовані, то я вас знову розчарую. Три місяці тому у вас не було цих почуттів, емоцій та цих підстав. Вони зʼявилися нещодавно. буквально - із початком передвиборної кампанії Зеленського. Можливо, вам це не очевидно. Але я пишу тут про себе, і це очевидно для мене. І кампанія справді грандіозна. Ніхто вже не цікавиться, де в ній фейк, а правда. Дискурс перекладів на емоційну площину і далі ним керують розважальні технології. До цього додаються рекламний, вірусний маркетинг, чорний ПР. Всі тексти, що транслюються Зеленським, їхня емоційна куля, їхня інформаційна куля, смисли, напрямок уваги глядача - у всьому цьому присутній жирний набір маніпуляцій. І це охренительно працює! Такого ніколи не було! Я бачив таке лише у кіно! Це виглядає чудово! Але це найбільший кидок в історії. Можливо світовій. Я сам пишу рекламні тексти. Я добре відчуваю де і як можна використовувати маніпуляцію. Зараз я бачу шулера, який вже настільки зачарував жертву, що більше не стерегтись і карти з його рукава просто падають на стіл. Причому шулер, зважаючи на все, - не зелений. Я своїм професійним поглядом бачу, що нас на… А мене ще жодного разу не намагалися н..ать заради мого блага.

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14.06.2024 18:15 Відповісти
Посилання на оригінал посту є?
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14.06.2024 18:37 Відповісти
немає !!! текс та картинку взяв https://www.youtube.com/channel/UCosCGr1KThCBOXjeKUO7WmQ/community?lb=Ugkxp79vBzQm5wCVXFjgU1XjFHSytDCU7Z_- тут !!! цій людині я довіряю !!!
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14.06.2024 18:41 Відповісти
Ну, і таке підійде, спасибі.
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14.06.2024 18:44 Відповісти
60 млрд доларів допомоги від США, 50 млрд від заморожених активів, ще 50 млрд евро від ЕС до 2028 року - яке закінчення війни? Тут Зеленський з Ермако тільки жити починають…
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14.06.2024 18:13 Відповісти
 
 