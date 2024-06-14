Зеленський про заяви Путіна: Це ультиматуми, вони не відрізняються від тих, які він висував раніше

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяви російського диктатора Володимира Путіна про нібито готовність РФ до переговорів.

Про це він заявив в інтерв'ю італійському виданню SkyTg24, передає Цензор.НЕТ.

"Що я можу сказати? Ці повідомлення є ультиматумами, вони нічим не відрізняються від інших ультиматумів, які він висував раніше", - сказав глава держави.

За словами Зеленського, Путін зараз "займається відродженням нацизму".

"Це нова хвиля цього нацизму, який є російським нацизмом", - додав він.

Зеленський пояснив, що Путін хоче загарбати як окуповані, так і не окуповані території України.

"Це те ж саме, що зробив Гітлер, коли сказав: "Дайте мені частину Чехословаччини, і на цьому все закінчиться". Але ні, це брехня, історична брехня. Після цього була Польща, потім окупація всієї Європи", - наголосив президент.

Нагадаємо, раніше диктатор Путін заявив, що Україна має повністю вивести свої війська з 4 окупованих областей для початку переговорів із РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Столтенберг про заяви Путіна: Вивести війська з окупованих територій має саме РФ