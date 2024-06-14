Зеленський про заяви Путіна: Це ультиматуми, вони не відрізняються від тих, які він висував раніше
Президент Володимир Зеленський прокоментував заяви російського диктатора Володимира Путіна про нібито готовність РФ до переговорів.
Про це він заявив в інтерв'ю італійському виданню SkyTg24, передає Цензор.НЕТ.
"Що я можу сказати? Ці повідомлення є ультиматумами, вони нічим не відрізняються від інших ультиматумів, які він висував раніше", - сказав глава держави.
За словами Зеленського, Путін зараз "займається відродженням нацизму".
"Це нова хвиля цього нацизму, який є російським нацизмом", - додав він.
Зеленський пояснив, що Путін хоче загарбати як окуповані, так і не окуповані території України.
"Це те ж саме, що зробив Гітлер, коли сказав: "Дайте мені частину Чехословаччини, і на цьому все закінчиться". Але ні, це брехня, історична брехня. Після цього була Польща, потім окупація всієї Європи", - наголосив президент.
Нагадаємо, раніше диктатор Путін заявив, що Україна має повністю вивести свої війська з 4 окупованих областей для початку переговорів із РФ.
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Не розумію я українців.
Одні голосували за припинити війну, бо ж кацапи браття, не обідять, то все бандери винуваті.
А деякі бандери прагнули великої війни , щоб відібрати в окупантів Крим і Донбас .
По ітогу гарячі голови і бздуни фактично привели війну в країну, ми позбулись ще більше територій , втратили велику частину населення, економіку, перспективи.
це лише констатація фактів, на які іпсарня постійно прискає слинками
але ж від того краще нікому не стає
визнання проблеми це вже половина шляху для її вирішення
а ви навіть цього не осилили
»По ітогу гарячі голови і бздуни фактично привели війну в країну…» ?!
Шо?! Так це Україна винна в війні з нацистом ху&лом???!!!
Розум е?!
Нічого нового кацапи не сказали.
Відповідь проста:
Усі контакти з кацапами проводити тільки через Вогневий контакт. Крапка
Що конкретно вони досягли я описала вище.
Аргументація , з якою вони кидали свинок - їм не давали воювати.
Зате їм не зазорно вітатись за руку з гордоном.
По перше, шановна, Українці завжди з великої букви
По друге, зара за Україну бьються як ті шо голосували за Пороха, так і ті шо віддали голоса за Зєлю(най його).
В окопі в них ворог один, то є кацап.
- нет, не слышалi
Дмитро Дозінський: 2019 рік. Так ось, хлопці. Я бачу, що до нашої з вами хати збираються впустити афериста. Я ніколи не забуваю, що Кока-кола - це не Санта Клаус і бубонці, а газована вода з купою хімії; Джонні Волкер - це не чувак, що крокує шотландським степом, а просто віскі. Я завжди дивлюся на етикетку у графу "склад". А рекламні технології - це завжди брехня. Гарний чи не дуже, - різний. Я сам займаюся цим. Для мене цілком очевидно, що Зеленський - на 100% технології. Все, що я знаю про Зеленського-політика, - це технології, які вивели його на перші місця у рейтингах. Він стартував із великим плюсом. Але цей плюс він отримав зовсім не як політик! І це важливо. Ми вибирали між вином та рубероїдом - двома не порівнянними промовами. Звичайно вино викликає приємніші емоції, ніж рубероид. Але нам треба застеляти дах. Знаєте, що потрібно зробити, якщо вам потрібно застеляти дах, а продавцю потрібно продати вам вино? Треба перевести розмову до емоційного русла. Стартанула компанія. Спершу градус ненависті підняли на рівень небувалий навіть для новітньої історії України. Потім підтримувалася температура. У принципі, ненависть до влади - це і є головний меседж Зеленського. Якщо ви тут подумали, що ваші уподобання до Зеленського засновані зовсім не на ненависті до Порошенка (персональної), я вас розчарую, зовсім і на ній. А якщо подумали, що почуття до чинної влади обґрунтовані, то я вас знову розчарую. Три місяці тому у вас не було цих почуттів, емоцій та цих підстав. Вони зʼявилися нещодавно. буквально - із початком передвиборної кампанії Зеленського. Можливо, вам це не очевидно. Але я пишу тут про себе, і це очевидно для мене. І кампанія справді грандіозна. Ніхто вже не цікавиться, де в ній фейк, а правда. Дискурс перекладів на емоційну площину і далі ним керують розважальні технології. До цього додаються рекламний, вірусний маркетинг, чорний ПР. Всі тексти, що транслюються Зеленським, їхня емоційна куля, їхня інформаційна куля, смисли, напрямок уваги глядача - у всьому цьому присутній жирний набір маніпуляцій. І це охренительно працює! Такого ніколи не було! Я бачив таке лише у кіно! Це виглядає чудово! Але це найбільший кидок в історії. Можливо світовій. Я сам пишу рекламні тексти. Я добре відчуваю де і як можна використовувати маніпуляцію. Зараз я бачу шулера, який вже настільки зачарував жертву, що більше не стерегтись і карти з його рукава просто падають на стіл. Причому шулер, зважаючи на все, - не зелений. Я своїм професійним поглядом бачу, що нас на… А мене ще жодного разу не намагалися н..ать заради мого блага.