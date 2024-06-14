С начала суток произошло 81 боевое столкновение, 49 из них на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб ВСУ

По состоянию на 22:00 14 июня на фронте произошло 81 боевое столкновение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Обстрелы территории Украины

В течение суток противник наносил по территории Украины шесть ракетных ударов с применением 17 ракет. Кроме того, зафиксировано 38 авиаударов с использованием 57 КАБов. Задействовал 490 дронов-камикадзе. Вместе с тем, враг совершил более 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов оружия.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении российские оккупанты три раза при поддержке авиации пытались штурмовать позиции наших подразделений в районах Волчанска и Тихого. Все вражеские атаки отражены.

Десять боевых столкновений с оккупантами произошло на Купянском направлении. Враг пытался улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка и Песчаное. Неподалеку Синьковки все штурмы врага отражены, в районах Петропавловки и Песчаного еще продолжаются бои.

Боевые действия на Донетчине

На Лиманском направлении за день российские войска девять раз атаковали наши позиции в районах Грековки, Тернов и Невского. Ситуация контролируемая - четыре боестолкновения завершились, а пять еще продолжаются.

На Краматорском направлении активность противника в районе Андреевки успеха не имела.

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Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь в течение дня агрессор совершил 29 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районе Новоалександровки, Сокола и Новопокровского. В общем, 17 атак на направлении украинские защитники уже отразили, еще 12 боестолкновений продолжаются.

По имеющейся в настоящее время информации, сегодня потери агрессора на данном направлении составили 263 человека убитыми и ранеными. К тому же, несколько оккупантов сдались в плен. Уничтожен один танк, три артиллерийских системы, восемь автомобилей и пять боевых бронированных машин. Кроме того, два автомобиля, пять ББМ, два танка и три вражеских пушки были повреждены.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 20 боевых столкновений. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Парасковиевка и Константиновка. Подразделения Сил обороны отразили 16 атак противника, четыре - еще продолжаются.

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На других направлениях без особых изменений - враг успеха не имел, потерь наших территорий и позиций не допущено.

Удары по врагу

Сегодня Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 15 районов сосредоточения личного состава, три средства ПВО, три артиллерийских средства, два склада боеприпасов и еще один важный объект противника.