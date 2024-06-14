Враг пытается улучшить тактическое положение вблизи Красногоровки и Константиновки на Кураховском направлении, - Генштаб ВСУ

С начала этих суток больше всего боев произошло на Покровском направлении. В то же время, в течение дня захватчики также не оставляют попыток прорвать нашу оборону на Купянском и Кураховском направлениях. Количество боевых столкновений по всей линии фронта по состоянию на 19:00 возросло до 71.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

На Купянском направлении количество боевых столкновений возросло до девяти. Восемь атак наши воины успешно отразили, еще одна - продолжается в районе Песчаного.

Активны российские оккупанты на Лиманском направлении. Количество боевых столкновений здесь сейчас уже семь. Враг и дальше давит на нашу оборону в районах Грековки и Невского - продолжаются два боестолкновения.

На Северском направлении за день отражены три попытки захватчиков улучшить тактическое положение вблизи Раздоловки.

Напряженной остается ситуация на Покровском направлении. С начала суток здесь насчитывается уже 24 боевых столкновения. 14 атак наши воины отразили, десять - еще продолжаются. Боевые действия сейчас идут в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Сокола и Новопокровского.

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Тоже горячо сегодня на Кураховском направлении. Общее количество атак здесь возросло до 15. Силы обороны Украины успешно отразили 12 штурмовых действий российских захватчиков. Вблизи Красногоровки и Константиновки враг не оставляет надежды улучшить тактическое положение. Действует при поддержке бронированной техники. Несет потери.

За сегодня, предварительно, наши воины уже ранили 60 и ликвидировали 36 оккупантов. Уничтожено два вражеских танка, боевую бронированную машину, два автомобиля и наземную станцию управления БпЛА. Повреждены три автомобиля и четыре танка противника.

На остальных направлениях - без особых изменений.