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Новости Видео Война
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Бойцы 68-й ОЕБр отбили штурм оккупантов на покровском направлении и уничтожили 8 российских танков и 8 БМП. ВИДЕО

Украинские воины из 68-й ОЕБр имени Олексы Довбуша остановили штурм оккупантов на покровском направлении и уничтожили 16 вражеских бронемашин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боя с оккупантами бойцы опубликовали на своей странице в соцсети.

"На днях "росомахи" остановили очередную бронетанковую штурмовую группу оккупантов на Покровском направлении. В результате слаженных действий воинов 68 отдельная егерская бригада им. Олексы Довбуша, в частности, разведчиков, артиллеристов, противотанкистов, пилотов ударных дронов и саперов, было уничтожено 8 российских танков и еще 8 БМП! Слава Украине! Героям слава!", - говорится в комментарии к записи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины 68 ОЕБр о ситуации на Покровском направлении: Отсюда российские дроны могут долетать до Днепропетровщины. ВИДЕО

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Донецкая область (9734) 68 отдельная егерская бригада (79) бой (168)


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Папа Римський буде у розпачі(((( БІЙЦЯМ - СЛАВА!!!!
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14.06.2024 17:12 Ответить
ВСУ - Боги войны! 👍
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14.06.2024 17:52 Ответить
 
 