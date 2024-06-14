Бойцы 68-й ОЕБр отбили штурм оккупантов на покровском направлении и уничтожили 8 российских танков и 8 БМП. ВИДЕО
Украинские воины из 68-й ОЕБр имени Олексы Довбуша остановили штурм оккупантов на покровском направлении и уничтожили 16 вражеских бронемашин.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боя с оккупантами бойцы опубликовали на своей странице в соцсети.
"На днях "росомахи" остановили очередную бронетанковую штурмовую группу оккупантов на Покровском направлении. В результате слаженных действий воинов 68 отдельная егерская бригада им. Олексы Довбуша, в частности, разведчиков, артиллеристов, противотанкистов, пилотов ударных дронов и саперов, было уничтожено 8 российских танков и еще 8 БМП! Слава Украине! Героям слава!", - говорится в комментарии к записи.
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Владислав Сварчевський
показать весь комментарий14.06.2024 17:12 Ответить Мне нравится 7
Nick Nemo
показать весь комментарий14.06.2024 17:52 Ответить Мне нравится 7
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