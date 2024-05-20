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Воины 68 ОЕБр о ситуации на Покровском направлении: Отсюда российские дроны могут долетать до Днепропетровщины. ВИДЕО

Российские дроны на Покровском направлении более эффективны, чем украинские. Они могут долетать до границ Донецкой и Днепропетровской областей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале "Украинского свидетеля".

Воины экипажа БПлА "Фурия", 68 ОЕБр им. Олексы Довбуша рассказали о ситуации на покровском направлении. Покровское направление появилось недавно - после того, как россияне оккупировали Авдеевку.

"Россияне массово применяют КАБы. Здесь Марс: воронка на воронке. Живого места нет. И это влияет на морально-психологическое состояние наших бойцов. Поэтому и появился покровский фронт - враг сейчас продвигается, они берут какую-то новую посадку каждый день", - сказал командир экипажа с позывным "Аббат".

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Кроме КАБов, россияне бросают на это направление большое количество техники.

"Если подбитые машины можно отремонтировать, то россияне пытаются ее вытащить. Нередко нам удается остановить колонну с помощью FPV и потом дроны эту технику добивают", - добавил командир.

В то же время, говорят бойцы, эффективность украинских FPV на этом направлении уступает "Орланам" и "Суперкамам" российского производства.

"С ними трудно конкурировать: они могут проводить в воздухе больше времени, чем мы, - говорит "Аббат". - "Суперкам" держится в небе 4 часа и может преодолевать расстояние до 70 км. "Орлан" еще дольше. То есть отсюда они могут долетать до Днепропетровской области".

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Ситуация в Покровске

Ранее сержант Сил обороны с позывным "Хоккей" рассказывал о предстоящей битве за Покровск.

"Да, Покровск - это часть плана по захвату Донецкой области, - рассказывает боец. - Сколько мы сможем ее удерживать? Это будет зависеть от количества оружия, которое поставляют нам западные партнеры. Сейчас этого количества хватает не для наступления, а для того, чтобы держаться. А что касается битвы за Покровск... От Авдеевки, которую россияне сделали своим логистическим центром, до Покровска немалое расстояние - около 30 км. Думаю, битва за Покровск может начаться только тогда, когда россияне займут Селидово".

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Автор: 

Покровск (593) 68 отдельная егерская бригада (79)


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ефективність українських FPV на цьому напрямку поступається "Орланам" та "Суперкамам" російського виробництва

орлани і суперсками - це розвідники, ФПВ - ударні, вони розвідку не ведуть.
Це різні класи дронів, порівнювати некоректно.
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20.05.2024 09:54 Ответить
Накидали всё в кучу... фпв за 400 баксов сравнил с разведронами дальнего действия, сам летает на Фурии среднем по дальности дроне для корректировки арты, какие-то кордоны Днепропетровской области до которых долетают оказывается дроны?!
Та эти дроны до Кривого Рога и Днепра уже раз сто долетали с Юга...
Покровское направление...
Ох уже эти бесконечные интервью с сержантами и рядовыми об оперативно-стратегической обстановке...
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20.05.2024 10:07 Ответить
Все під контролем
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20.05.2024 10:23 Ответить
 
 