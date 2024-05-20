Воїни 68 ОЄБр про ситуацію на Покровському напрямку: Звідси російські дрони можуть долітати до Дніпропетровщини. ВIДЕО
Російські дрони на Покровському напрямку більш ефективні, аніж українські. Вони можуть долітати до кордонів Донеччини та Дніпропетровщини.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі "Українського свідка".
Воїни екіпажу БПлА "Фурія", 68 ОЄБр ім. Олекси Довбуша розповіли про ситуацію на покровському напрямку. Покровський напрямок з’явився нещодавно - після того, як росіяни окупували Авдіївку.
"Росіяни масово застосовують КАБи. Тут Марс: вирва на вирві. Живого місця немає. І це впливає на морально-психологічний стан наших бійців. Тому і з’явився покровський фронт - ворог зараз просувається, вони беруть якусь нову посадку кожного дня", - сказав командир екіпажу із позивним "Абат".
Окрім КАБів, росіяни кидають на цей напрямок велику кількість техніки.
"Якщо підбиті машини можна відремонтувати, то росіяни намагаються її витягнути. Нерідко нам вдається зупинити колону за допомогою FPV і потім дрони цю техніку добивають", - додав командир.
Водночас, кажуть бійці, ефективність українських FPV на цьому напрямку поступається "Орланам" та "Суперкамам" російського виробництва.
"З ними важко конкурувати: вони можуть проводити у повітрі більше часу, ніж ми, - каже "Абат". - "Суперкам" тримається у небі 4 години та може долати відстань до 70 км. "Орлан" ще довше. Тобто звідси вони можуть долітати до Дніпропетровської області".
Ситуація у Покровську
Раніше сержант Сил оборони із позивним "Хокей" розповідав про майбутню битву за Покровськ.
"Так, Покровськ - це частина плану із захоплення Донецької області, - розповідає боєць. - Скільки ми зможемо її утримувати? Це залежатиме від кількості зброї, яку постачають нам західні партнери. Наразі цієї кількості вистачає не для наступу, а для того, щоб триматися. А що стосується битви за Покровськ…Від Авдіївки, яка росіяни зробили своїм логістичним центром, до Покровська чимала відстань - близько 30 км. Гадаю, битва за Покровськ може початись лише тоді, коли росіяни займуть Селидове".
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орлани і суперсками - це розвідники, ФПВ - ударні, вони розвідку не ведуть.
Це різні класи дронів, порівнювати некоректно.
Та эти дроны до Кривого Рога и Днепра уже раз сто долетали с Юга...
Покровское направление...
Ох уже эти бесконечные интервью с сержантами и рядовыми об оперативно-стратегической обстановке...