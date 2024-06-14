Бійці 68-ї ОЄБр відбили штурм окупантів на Покровському напрямку і знищили 8 російських танків та 8 БМП. ВIДЕО

Українські воїни із 68-ї ОЄБр імені Олекси Довбуша зупинили штурм окупантів на Покровському напрямку та знищили 16 ворожих бронемашин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бою з окупантами бійці опублікували на своїй сторінці у соцмережі.

"Днями "росомахи" зупинили чергову бронетанкову штурмову групу окупантів на Покровському напрямку. У результаті злагоджених дій воїнів 68 окрема єгерська бригада ім. Олекси Довбуша, зокрема, розвідників, артилеристів, протитанкістів, пілотів ударних дронів та саперів, було знищено 8 російських танків та ще 8 БМП! Слава Україні! Героям слава!", - йдеться у коментарі до запису.

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