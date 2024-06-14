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Новини Війна
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Ворог намагається покращити тактичне положення поблизу Красногорівки і Костянтинівки на Курахівському напрямку, - Генштаб ЗСУ

танк,зсу

Від початку цієї доби найбільше боїв відбулося на Покровському напрямку. Водночас, упродовж дня, загарбники також не полишають спроб прорвати нашу оборону на Куп’янському та Курахівському напрямках. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту станом на 19:00 зросла до 71.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до дев’яти. вісім атак наші воїни успішно відбили, ще одна - триває в районі Піщаного.

Активні російські окупанти на Лиманському напрямку. Кількість бойових зіткнень тут наразі вже сім. Ворог і далі тисне на нашу оборону в районах Греківки та Невського – продовжуються два боєзіткнення.

На Сіверському напрямку за день відбито три спроби загарбників покращити тактичне положення поблизу Роздолівки.

Напруженою залишається ситуація на Покровському напрямку. З початку доби тут нараховується уже 24 бойових зіткнення. 14 атак наші воїни відбили, десять - ще тривають. Бойові дії зараз точаться у районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Сокола і Новопокровського.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 68-ї ОЄБр відбили штурм окупантів на Покровському напрямку і знищили 8 російських танків та 8 БМП. ВIДЕО

Теж гаряче сьогодні на Курахівському напрямку. Загальна кількість атак тут зросла до 15. Сили оборони України успішно відбили 12 штурмових дій російських загарбників. Поблизу Красногорівки і Костянтинівки ворог не полишає надії покращити тактичне положення. Діє за підтримки броньованої техніки. Зазнає втрат.

За сьогодні, попередньо, наші воїни вже поранили 60 та ліквідували 36 окупантів. Знищено два ворожих танки, бойову броньовану машину, два автомобіля і наземну станцію управління БпЛА. Пошкоджено три автомобіля і чотири танки противника.

На решті напрямків – без особливих змін.

Автор: 

Генштаб ЗС (6630)


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шо за обов'язки? 🙇
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14.06.2024 20:37 Відповісти
Це до чого?
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14.06.2024 20:44 Відповісти
Опять зэмарафон подводит нить повествования к сдаче но завуалированно. Что б хомячки не паниковали
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14.06.2024 20:21 Відповісти
Пора прекратить передергивать словами. Это враг наступает, медленно, но вперёд, ползучее наступление, по чуть чуть. А мы пытаемся. Что пытаемся? Правильно---удержаться.
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14.06.2024 20:36 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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14.06.2024 22:37 Відповісти
Значить щось наши здали або прое...
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14.06.2024 22:41 Відповісти
Старомаерское. Времевский выступ
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14.06.2024 23:33 Відповісти
 
 