З початку доби відбулося 60 бойових зіткнень, найбільше ворог атакує на Покровському, Куп’янському та Лиманському напрямках, - Генштаб ЗСУ

З початку доби по всій лінії фронту станом на 16:00 відбулося 60 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

"На Покровському напрямку тиск російських окупантів не зменшується. Ворог шукає шляхи аби витіснити наші підрозділи із зайнятих позицій. Водночас, противник, не так активно, але наростив кількість атак на Куп’янському та Лиманському напрямках. Для виснаження наступального потенціалу ворога українські воїни вживають необхідних заходів", - повідомили у Генштабі.

Обстріли території України

Від артилерійських обстрілів з території РФ продовжує потерпати прикордоння України у Чернігівській та Сумській областях. З початку доби терористи підступно били по районах населених пунктів Дружба, Ободи, Покровка та Миропілля.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку ворог завдав ще одного авіаудару – скинув у район Вовчанських Хуторів шість керованих авіабомб. Інше – без змін.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбивали чотири атаки противника. Одне боєзіткнення, біля Петропавлівки, ще триває. Керованою авіабомбою окупанти вдарили по району Глушківки.

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Бойові дії на Донбасі

Продовжують активні дії російські загарбники на Лиманському напрямку. Кількість бойових зіткнень тут зросла до шести. Чотири атаки українські захисники відбили, дві - ще тривають біля Греківки і Невського.

На Краматорському напрямку російські війська намагалися просунутись уперед у районах Богданівки та Андріївки. Обидві атаки відбито.

Ворог не збавляє темпів на Покровському напрямку. Від початку доби підрозділи Сил оборони вже відбили 11 штурмових дій окупантів. Ще стільки ж - тривають. Противник продовжує атаки біля Уманського, Новоселівки Першої, у трьох локаціях неподалік села Сокіл та шести – у районі Новоолександрівки.

Загарбники завдають авіаударів на Времівському напрямку. Били КАБами по районах Нескучного і Урожайного, а некерованими авіаракетами – у бік Старомайорського.

Бойові дії на півдні

На Оріхівському напрямку російські терористи також б’ють НАРами – цього разу у райони Пятихаток та Плавнів.

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На решті напрямків – без особливих змін.