С начала суток произошло 60 боевых столкновений, больше всего враг атакует на Покровском, Купянском и Лиманском направлениях, - Генштаб ВСУ

С начала суток по всей линии фронта по состоянию на 16:00 произошло 60 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

"На Покровском направлении давление российских оккупантов не уменьшается. Враг ищет пути, чтобы вытеснить наши подразделения с занятых позиций. В то же время, противник не так активно, но нарастил количество атак на Купянском и Лиманском направлениях. Для истощения наступательного потенциала врага украинские воины принимают необходимые меры", - сообщили в Генштабе.

Обстрелы территории Украины

От артиллерийских обстрелов с территории РФ продолжает страдать приграничье Украины в Черниговской и Сумской областях. С начала суток террористы коварно били по районам населенных пунктов Дружба, Ободы, Покровка и Мирополье.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении враг нанес еще один авиаудар - сбросил в район Волчанских Хуторов шесть управляемых авиабомб. Остальное - без изменений.

На Купянском направлении Силы обороны отражали четыре атаки противника. Одно боестолкновение, возле Петропавловки, еще продолжается. Управляемой авиабомбой оккупанты ударили по району Глушковки.

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Боевые действия на Донетчине

Продолжают активные действия российские захватчики на Лиманском направлении. Количество боевых столкновений здесь возросло до шести. Четыре атаки украинские защитники отразили, две - еще продолжаются возле Грековки и Невского.

На Краматорском направлении российские войска пытались продвинуться вперед в районах Богдановки и Андреевки. Обе атаки отражены.

Враг не сбавляет темпов на Покровском направлении. С начала суток подразделения Сил обороны уже отразили 11 штурмовых действий оккупантов. Еще столько же - продолжаются. Противник продолжает атаки возле Уманского, Новоселовки Первой, в трех локациях недалеко от села Сокол и шести - в районе Новоалександровки.

Захватчики наносят авиаудары на Времовском направлении. Били КАБами по районам Нескучного и Урожайного, а неуправляемыми авиаракетами - в сторону Старомайорского.

Боевые действия на юге

На Ореховском направлении российские террористы также бьют НАРами - на этот раз в районы Пятихаток и Плавней.

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На остальных направлениях - без особых изменений.