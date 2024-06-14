Наступ РФ на Харківщини: з 10 травня окупанти втратили близько 4000 осіб, - ОСУВ "Хортиця"
За місяць нового наступу на Харківщині російська армія втратила близько 4000 осіб та майже 300 одиниць техніки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Хортиця".
Загальні втрати армії РФ за місяць боїв на Харківському напрямку за період з 10 травня по 10 червня становлять:
- особового складу – близько 4000 осіб;
- танків – 52;
- бойових бронемашин – 59;
- артилерійських систем – 165;
- техніка ППО – 6 одиниць;
- бліндажів/укриттів о/с ворога – 425;
- складів боєприпасів – 37.
"Сили оборони продовжують активними діями завдавати військам противника втрат в живій силі та техніці, виснажувати ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення", - йдеться в повідомленні.
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Наступ тривав чотири дні?
Я вчора редакції писав, що така недбалість породжує в суспільства недовіру як до офіційних даних ГШ, так і до цифр, що озвучують наші союзники.
Але всім пох...