Наступ РФ на Харківщини: з 10 травня окупанти втратили близько 4000 осіб, - ОСУВ "Хортиця"

За місяць нового наступу на Харківщині російська армія втратила близько 4000 осіб та майже 300 одиниць техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Хортиця".

Загальні втрати армії РФ за місяць боїв на Харківському напрямку за період з 10 травня по 10 червня становлять:

особового складу – близько 4000 осіб;

танків – 52;

бойових бронемашин – 59;

артилерійських систем – 165;

техніка ППО – 6 одиниць;

бліндажів/укриттів о/с ворога – 425;

складів боєприпасів – 37.

"Сили оборони продовжують активними діями завдавати військам противника втрат в живій силі та техніці, виснажувати ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог майже безперервно три доби штурмував Часів Яр на Донеччині за допомогою бронетехніки та авіації, - ОСУВ "Хортиця"