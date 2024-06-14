УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8090 відвідувачів онлайн
Новини Війна
839 3

Наступ РФ на Харківщини: з 10 травня окупанти втратили близько 4000 осіб, - ОСУВ "Хортиця"

знищення,ліквідація

За місяць нового наступу на Харківщині російська армія втратила близько 4000 осіб та майже 300 одиниць техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Хортиця".

Загальні втрати армії РФ за місяць боїв на Харківському напрямку за період з 10 травня по 10 червня становлять:

  • особового складу – близько 4000 осіб;
  • танків – 52;
  • бойових бронемашин – 59;
  • артилерійських систем – 165;
  • техніка ППО – 6 одиниць;
  • бліндажів/укриттів о/с ворога – 425;
  • складів боєприпасів – 37.

"Сили оборони продовжують активними діями завдавати військам противника втрат в живій силі та техніці, виснажувати ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог майже безперервно три доби штурмував Часів Яр на Донеччині за допомогою бронетехніки та авіації, - ОСУВ "Хортиця"

Автор: 

армія рф (17516) ліквідація (3973) ОСУВ Хортиця (393) знищення (7328)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вчора іноземці казали про 1000 тушок на день.
Наступ тривав чотири дні?
показати весь коментар
14.06.2024 13:56 Відповісти
То назва статті по-дєбільному була написана.
Я вчора редакції писав, що така недбалість породжує в суспільства недовіру як до офіційних даних ГШ, так і до цифр, що озвучують наші союзники.
Але всім пох...
показати весь коментар
14.06.2024 14:03 Відповісти
інший хтось вже зупинився б, а цим хробакам все пофіг...
показати весь коментар
14.06.2024 14:24 Відповісти
 
 