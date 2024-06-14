РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9353 посетителя онлайн
Новости Война
839 3

Наступление РФ на Харьковщине: с 10 мая оккупанты потеряли около 4000 человек, - ОСГВ "Хортиця"

знищення,ліквідація

За месяц нового наступления на Харьковщине российская армия потеряла около 4000 человек и почти 300 единиц техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортиця".

Общие потери армии РФ за месяц боев на Харьковском направлении за период с 10 мая по 10 июня составляют:

  • личного состава - около 4000 человек;
  • танков - 52 единицы;
  • боевых бронемашин - 59 единиц;
  • артиллерийских систем - 165 единиц;
  • техника ПВО - 6 единиц;
  • блиндажей/укрытий о/с врага - 425;
  • складов боеприпасов - 37.

"Силы обороны продолжают активными действиями наносить войскам противника потери в живой силе и технике, истощать врага вдоль всей линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении.

Также читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 524 060 человек (+1250 за сутки), 7936 танков, 13 818 артсистем, 15 234 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

армия РФ (19350) ликвидация (3581) ОСГВ Хортица (382) уничтожение (7001)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вчора іноземці казали про 1000 тушок на день.
Наступ тривав чотири дні?
показать весь комментарий
14.06.2024 13:56 Ответить
То назва статті по-дєбільному була написана.
Я вчора редакції писав, що така недбалість породжує в суспільства недовіру як до офіційних даних ГШ, так і до цифр, що озвучують наші союзники.
Але всім пох...
показать весь комментарий
14.06.2024 14:03 Ответить
інший хтось вже зупинився б, а цим хробакам все пофіг...
показать весь комментарий
14.06.2024 14:24 Ответить
 
 