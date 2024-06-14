Наступление РФ на Харьковщине: с 10 мая оккупанты потеряли около 4000 человек, - ОСГВ "Хортиця"
За месяц нового наступления на Харьковщине российская армия потеряла около 4000 человек и почти 300 единиц техники.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортиця".
Общие потери армии РФ за месяц боев на Харьковском направлении за период с 10 мая по 10 июня составляют:
- личного состава - около 4000 человек;
- танков - 52 единицы;
- боевых бронемашин - 59 единиц;
- артиллерийских систем - 165 единиц;
- техника ПВО - 6 единиц;
- блиндажей/укрытий о/с врага - 425;
- складов боеприпасов - 37.
"Силы обороны продолжают активными действиями наносить войскам противника потери в живой силе и технике, истощать врага вдоль всей линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении.
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Наступ тривав чотири дні?
Я вчора редакції писав, що така недбалість породжує в суспільства недовіру як до офіційних даних ГШ, так і до цифр, що озвучують наші союзники.
Але всім пох...