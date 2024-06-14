Наступление РФ на Харьковщине: с 10 мая оккупанты потеряли около 4000 человек, - ОСГВ "Хортиця"

За месяц нового наступления на Харьковщине российская армия потеряла около 4000 человек и почти 300 единиц техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортиця".

Общие потери армии РФ за месяц боев на Харьковском направлении за период с 10 мая по 10 июня составляют:

личного состава - около 4000 человек;

танков - 52 единицы;

боевых бронемашин - 59 единиц;

артиллерийских систем - 165 единиц;

техника ПВО - 6 единиц;

блиндажей/укрытий о/с врага - 425;

складов боеприпасов - 37.

"Силы обороны продолжают активными действиями наносить войскам противника потери в живой силе и технике, истощать врага вдоль всей линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении.

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