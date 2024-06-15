У районах Тихого та Вовчанська тривають бойові зіткнення, на Лиманському та Покровському напрямку бої, - Генштаб

Найбільша активність ворога з початку доби, 15 червня 2024 року, спостерігається на Покровському напрямку. Там відбулася майже третина від усіх боєзіткнень за сьогодні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, на даний час загальна кількість ворожих атак на лінії фронту досягла 44.

Удари по території України

Від артилерійських обстрілів з території Російської Федерації потерпають прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей. З початку доби підступних артилерійських ударів терористів зазнали: Біловоди - з напрямку Внєзапного (РФ), Грабовське - зі сторони Старосєлья (РФ), Михальчина Слобода - з Гузовки (РФ).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Триває бій у двох локаціях у районі Вовчанська, на Времівському напрямку ворог зазнав втрат та перегруповується, - Генштаб

Обстановка на Харківщині

Також агресор зі своєї території продовжує бити керованими авіаційними бомбами по Харківщині. З боку Бєлгорода (РФ) ворог завдав удару двома КАБами у напрямку Синельникового. В районах населених пунктів Тихе та Вовчанськ тривають бойові зіткнення.

За даними Генштабу, на Куп’янському напрямку тривають сім ворожих штурмових дій в районах Петропавлівського, Андрїївки, Греківки та Невського.

Обстановка на Сході

На Лиманському напрямку ворог активізувався в районі Макіївки, де наразі ведеться бій.

"Також, окупанти проявляють активність на Краматорському напрямку, а саме в районі Часового Яру. Триває два боєзіткнення", - йдеться у зведенні.

Найактивніше ворог намагається штурмувати сьогодні на Покровському напрямку. Сім атак - відбито, вісім - іще тривають. Бої точаться в районах Новоолександрівки, Калинового, Сокола та Новоселівки Першої.

На Курахівському напрямку кількість спроб агресора покращити своє тактичне становище збільшилась до шести. Всі - невдалі.

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Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку за сьогодні відбито сім атак ворога, зокрема, в районах Старомайорського, Солодкого та Урожайного.

На решті напрямків обстановка без особливих змін.