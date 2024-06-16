РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11059 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
588 5

$103 млн выделит Норвегия на восстановление энергетики Украины

Йонас Гар Стьоре

Норвегия предоставит Украине 1,1 миллиарда крон (103 миллиона долларов) на помощь в восстановлении энергетической инфраструктуры и обеспечения поставок электроэнергии к следующей зиме.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил премьер Норвегии Йонас Гар Стьоре в своем выступлении во второй день Глобального саммита мира в Швейцарии.

По его словам, Осло ведет тесный диалог с Киевом о том, как Украина может наиболее эффективно использовать эти средства.

"Сами украинцы имеют лучшее представление о том, что нужно", - отметил он.

Также читайте: Страны-партнеры G7 пообещали выделить 1 млрд долларов для поддержки энергосектора Украины

Как отмечает норвежское правительство, по оценкам, более 50 % энергетических мощностей Украины было разрушено.

"Россия осуществляет массированные, систематические атаки, чтобы парализовать энергосистему, но украинцы работают днем и ночью, чтобы поддерживать жизненно важные поставки электроэнергии для населения", - отметил Стьоре.

Он заявил, что уже принял решение о выделении 120 миллионов крон на ремонтные работы в Харьковской области, которая в последнее время особенно сильно пострадала от российских атак.

Стьоре уточнил, что солнечные панели будут установлены в семи роддомах и операционных в Харьковской области.

Также читайте: Норвегия выделит 240 млн евро для обеспечения украинской ПВО

Автор: 

Норвегия (700) помощь (7822) энергетика (2565)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дякуємо, вікінги!
показать весь комментарий
16.06.2024 16:36 Ответить
Ренатка..ти на цензорі промишляєш?
показать весь комментарий
17.06.2024 06:27 Ответить
жінці тикайте, якщо маєте чим
показать весь комментарий
17.06.2024 08:20 Ответить
Зразу ахметкі, чи через прокладки ...,але таки туди!...
показать весь комментарий
16.06.2024 17:05 Ответить
А бзеля выделяет только на ахметова
показать весь комментарий
16.06.2024 17:29 Ответить
 
 