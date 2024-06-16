$103 млн выделит Норвегия на восстановление энергетики Украины
Норвегия предоставит Украине 1,1 миллиарда крон (103 миллиона долларов) на помощь в восстановлении энергетической инфраструктуры и обеспечения поставок электроэнергии к следующей зиме.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил премьер Норвегии Йонас Гар Стьоре в своем выступлении во второй день Глобального саммита мира в Швейцарии.
По его словам, Осло ведет тесный диалог с Киевом о том, как Украина может наиболее эффективно использовать эти средства.
"Сами украинцы имеют лучшее представление о том, что нужно", - отметил он.
Как отмечает норвежское правительство, по оценкам, более 50 % энергетических мощностей Украины было разрушено.
"Россия осуществляет массированные, систематические атаки, чтобы парализовать энергосистему, но украинцы работают днем и ночью, чтобы поддерживать жизненно важные поставки электроэнергии для населения", - отметил Стьоре.
Он заявил, что уже принял решение о выделении 120 миллионов крон на ремонтные работы в Харьковской области, которая в последнее время особенно сильно пострадала от российских атак.
Стьоре уточнил, что солнечные панели будут установлены в семи роддомах и операционных в Харьковской области.
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