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Новости Помощь Украине
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Канада выделит Украине более $28 миллионов на восстановление энергетической инфраструктуры, разминирование и другие проекты

Канада виділить Україні понад $28 мільйонів на відновлення

Правительство Канады выделяет Украине более 28 миллионов долларов США на ряд проектов по восстановлению. Основная часть этих денег пойдет на восстановление поврежденной российскими обстрелами энергетической инфраструктуры нашей страны.

Об этом пишет "Укрінформ" со ссылкой на офис премьер-министра Канады Джастина Трюдо, информирует Цензор.НЕТ.

В офисе Трюдо рассказали, что 20 миллионов канадских долларов (15 миллионов долларов США) Канада направит "на поддержку неотложных усилий Украины по замене поврежденного энергетического оборудования и инфраструктуры".

Еще около 12 миллионов долларов США пойдет на разминирование территории Украины, консультирование правительства Украины в энергетической сфере и юриспруденции, а также на финансирование работы МВФ по продвижению экономических реформ в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада предоставляет $15 млн помощи на возвращение украинских детей, незаконно вывезенных в РФ, - Трюдо

Остальные деньги - почти 1,5 миллиона долларов США правительство Канады передаст на "поддержку безопасности и надежной работы ядерных объектов в Украине".

Напомним, что во время своего выступления на Глобальном саммите мира в Швейцарии глава правительства Канады Джастин Трюдо объявил о выделении правительством Канады 15 миллионов долларов помощи для возвращения украинских детей, незаконно вывезенных в Россию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада передаст Украине 2300 ракет CRV7, 50 бронемашин и 29 систем дистанционного управления, - министр обороны Блэр

Автор: 

Канада (2091) помощь (7822) восстановления (148)


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Канада!

Це *** стгоячий--.

Де нада і не нада...

Проникаюча сууть...

Не пітримуюча Олімпіади...
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16.06.2024 19:24 Ответить
А тепер...

Я готовий...

Сприйняти.ю...

Хто ти є?

Завідолмо...

Люблю...
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16.06.2024 19:29 Ответить
Скромьнєнько порівніючи з Норвегією.
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16.06.2024 19:29 Ответить
Все рівно розкрадуть ..
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17.06.2024 06:21 Ответить
Це добре діло!
а за вигук "Слава Україні!" - Трюдо особлива і щіра подяка!
буба теж хотів вигукнути щось на кшталт
"ми, гарсони, західну допомогу не криндимо!",
але стримав себе як справжній рукой водітель і до того ж 4 рази вояк у хакі.
цікаво, за кого би хлопці сприйняли мудака у фракі, жилетці і циліндрі на нулі?
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16.06.2024 19:44 Ответить
https://www.pm.gc.ca/en Prime Minister of Canada
Justin Trudeau

На саміті лідерів G7 прем'єр-міністр Трюдо оголосив про ключові заходи щодо накладення на Росію витрат за її незаконну та невиправдану війну проти України. Канада накладає санкції на фізичних та юридичних осіб, пов'язаних із військово-промисловим комплексом Росії, а також на тих, хто причетний до обходу санкцій та пропагандистських операцій. Ми вносимо 5 мільярдів доларів США в Надзвичайні позики G7 для прискорення доходів для України, яка має на меті забезпечити майбутні доходи від заморожених російських суверенних активів, щоб надати Україні приблизно 69 мільярдів доларів (50 мільярдів доларів США), оскільки вона продовжує захищати свою свободу, суверенітет і територіальну цілісність.
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16.06.2024 23:28 Ответить
 
 