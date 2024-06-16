Канада выделит Украине более $28 миллионов на восстановление энергетической инфраструктуры, разминирование и другие проекты

Правительство Канады выделяет Украине более 28 миллионов долларов США на ряд проектов по восстановлению. Основная часть этих денег пойдет на восстановление поврежденной российскими обстрелами энергетической инфраструктуры нашей страны.

Об этом пишет "Укрінформ" со ссылкой на офис премьер-министра Канады Джастина Трюдо, информирует Цензор.НЕТ.

В офисе Трюдо рассказали, что 20 миллионов канадских долларов (15 миллионов долларов США) Канада направит "на поддержку неотложных усилий Украины по замене поврежденного энергетического оборудования и инфраструктуры".

Еще около 12 миллионов долларов США пойдет на разминирование территории Украины, консультирование правительства Украины в энергетической сфере и юриспруденции, а также на финансирование работы МВФ по продвижению экономических реформ в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада предоставляет $15 млн помощи на возвращение украинских детей, незаконно вывезенных в РФ, - Трюдо

Остальные деньги - почти 1,5 миллиона долларов США правительство Канады передаст на "поддержку безопасности и надежной работы ядерных объектов в Украине".

Напомним, что во время своего выступления на Глобальном саммите мира в Швейцарии глава правительства Канады Джастин Трюдо объявил о выделении правительством Канады 15 миллионов долларов помощи для возвращения украинских детей, незаконно вывезенных в Россию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада передаст Украине 2300 ракет CRV7, 50 бронемашин и 29 систем дистанционного управления, - министр обороны Блэр