Канада предоставляет $15 млн помощи на возвращение украинских детей, незаконно вывезенных в РФ, - Трюдо

Канада совместно с другими странами работает над возвращением украинских детей, которых российские оккупанты незаконно вывезли на территорию РФ.

Об этом заявил глава правительства Канады Джастин Трюдо во время своего выступления на Глобальном саммите мира в Швейцарии, пишет "Еспресо", информирует Цензор.НЕТ.

Во время своей речи Трюдо объявил о выделении правительством Канады 15 миллионов долларов помощи для возвращения украинских детей, незаконно вывезенных в Россию.

"Украинские дети принадлежат своим сообществам, школам и детским площадкам. Это финансирование также сможет помочь тем, кто пережил военные преступления", - заявил премьер-министр Канады.

Политик также напомнил, что в эти выходные большинство стран празднуют День отца, отметив, что в Украине не каждый отец может провести этот день со своими детьми. По словам Трюдо, Украина заявляет, что почти 20 тысяч детей были похищены РФ.

"Мы недавно видели отчеты о том, что украинские дети - в списках российских сайтов на усыновление. Их заставляют забывать их украинскую идентичность. Мы все знаем о последствиях лишения детей их языка, семей, культуры, идентичности. Это - форма колониализма, которую мир не может проигнорировать", - заявил глава канадского правительства.

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Также премьер-министр Канады призвал международное сообщество "продолжить посылать месседжи сильной солидарности с Украиной" и подчеркнул важность соблюдения гуманитарного права и устава ООН.

"Как отец, я надеюсь, что мы все сможем прийти к справедливому и устойчивому миру, чтобы украинские дети и семьи могли праздновать День отца вместе", - подытожил политик.

Напомним, что ранее советник Белого дома Джейк Салливан заявлял, что администрация президента США имеет "новые и достоверные сообщения о том, что российские власти размещает списки похищенных украинских детей на российских сайтах усыновления".

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