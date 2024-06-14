Россияне формируют классы "полицаев" в школах на оккупированных территориях Херсонщины, - Центр нацсопротивления

На базе средних школ временно оккупированной Херсонщины оккупанты начали процесс формирования специализированных классов, в которых будут готовить "полицаев".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, инициатива поступила из Кремля и ее пытаются активно внедрять местные оккупационные власти. Речь идет о классах Росгвардии.

"Здесь дети будут проходить военные учения и "патриотическое воспитание", которое, прежде всего, будет предусматривать оправдание нацистских преступлений РФ. После окончания спецкурса выпускники будут получать первичное сержантское звание и выполнять работу "полицаев"", - рассказали в ЦНС.

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Также сообщается, что на оккупированной территории Херсонщины первый такой класс будет открыт уже с начала нового учебного года в Скадовске. Планируется что такие спецклассы будут в каждой школе оккупированной области.

В Центре отмечают, что первые такие классы оккупанты начали активно организовывать с начала полномасштабного вторжения. Так называемые кадетские классы уже работают на временно оккупированных территориях Запорожья.

"Центр национального сопротивления напоминает: промывание мозгов с целью нивелирования самоидентичности украинских детей является признаком геноцида. И за такие преступления для оккупантов и всех, кто с ними сотрудничает, предусмотрено суровое наказание", - отметили в ЦНС.

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