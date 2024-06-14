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Россияне формируют классы "полицаев" в школах на оккупированных территориях Херсонщины, - Центр нацсопротивления

Класи

На базе средних школ временно оккупированной Херсонщины оккупанты начали процесс формирования специализированных классов, в которых будут готовить "полицаев".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, инициатива поступила из Кремля и ее пытаются активно внедрять местные оккупационные власти. Речь идет о классах Росгвардии.

"Здесь дети будут проходить военные учения и "патриотическое воспитание", которое, прежде всего, будет предусматривать оправдание нацистских преступлений РФ. После окончания спецкурса выпускники будут получать первичное сержантское звание и выполнять работу "полицаев"", - рассказали в ЦНС.

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Также сообщается, что на оккупированной территории Херсонщины первый такой класс будет открыт уже с начала нового учебного года в Скадовске. Планируется что такие спецклассы будут в каждой школе оккупированной области.

В Центре отмечают, что первые такие классы оккупанты начали активно организовывать с начала полномасштабного вторжения. Так называемые кадетские классы уже работают на временно оккупированных территориях Запорожья.

"Центр национального сопротивления напоминает: промывание мозгов с целью нивелирования самоидентичности украинских детей является признаком геноцида. И за такие преступления для оккупантов и всех, кто с ними сотрудничает, предусмотрено суровое наказание", - отметили в ЦНС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне планируют отправить более 2,5 тыс. подростков с оккупированных территорий Украины на военные учения в РФ, - Центр нацсопротивления

Автор: 

дети (6514) Центр национального сопротивления (569) Херсонская область (4800)


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12 июня - это отличный день, для того, чтобы конкретизировать понятие "любовь к россии".
Россия, конечно, штука многокомпонентная. Есть в ней и наносное и случайное.
Но есть и фундаментальные параметры, неизменные от века в век.
На них и зиждется страна.
И любовь к этим основам и составляет истинный патриотизм.

Любящий россию обязан любить: войну, геноцид, грабеж, нищету,выгребные сортиры, доносы, пропаганду, тотальный страх, подлость, цензуру, массовые убийства, репрессии, отсталость, беспредел, диктатуру, чванство чиновников, взятки, воровство, глобальную ложь, а так же бесправие и унижения.
(Если бы все перечисленное исчезло, то вмиг исчезла бы и россия).
Тот, кто не любит массовые убийства, доносы, репрессии, воровство и т.д. - не может считаться патриотом. Это иноагент и негодяй.
Невзоров
@nevzorovtv
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14.06.2024 13:48 Ответить
Так, за 2-3 роки легко зламати психіку дитині і "виховати" з неї БУДЬ КОГО!
Хоч поліцая, хоч людожера.
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14.06.2024 13:49 Ответить
Схоже , їрмакака таки закінчив цей клас!
Катування Червінського в стилі рсні((
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14.06.2024 13:50 Ответить
eta rusņa boļnije moraļnie urodi , dlja takih treba specialnij sud i specpokaranija.
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14.06.2024 13:55 Ответить
А у нас поліцаї почаали піаритися на школах, дітсадках, бабусях....якось так. Довіри до поліції не існує тому почали.
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14.06.2024 14:24 Ответить
 
 