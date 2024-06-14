Россияне формируют классы "полицаев" в школах на оккупированных территориях Херсонщины, - Центр нацсопротивления
На базе средних школ временно оккупированной Херсонщины оккупанты начали процесс формирования специализированных классов, в которых будут готовить "полицаев".
Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, инициатива поступила из Кремля и ее пытаются активно внедрять местные оккупационные власти. Речь идет о классах Росгвардии.
"Здесь дети будут проходить военные учения и "патриотическое воспитание", которое, прежде всего, будет предусматривать оправдание нацистских преступлений РФ. После окончания спецкурса выпускники будут получать первичное сержантское звание и выполнять работу "полицаев"", - рассказали в ЦНС.
Также сообщается, что на оккупированной территории Херсонщины первый такой класс будет открыт уже с начала нового учебного года в Скадовске. Планируется что такие спецклассы будут в каждой школе оккупированной области.
В Центре отмечают, что первые такие классы оккупанты начали активно организовывать с начала полномасштабного вторжения. Так называемые кадетские классы уже работают на временно оккупированных территориях Запорожья.
"Центр национального сопротивления напоминает: промывание мозгов с целью нивелирования самоидентичности украинских детей является признаком геноцида. И за такие преступления для оккупантов и всех, кто с ними сотрудничает, предусмотрено суровое наказание", - отметили в ЦНС.
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Россия, конечно, штука многокомпонентная. Есть в ней и наносное и случайное.
Но есть и фундаментальные параметры, неизменные от века в век.
На них и зиждется страна.
И любовь к этим основам и составляет истинный патриотизм.
Любящий россию обязан любить: войну, геноцид, грабеж, нищету,выгребные сортиры, доносы, пропаганду, тотальный страх, подлость, цензуру, массовые убийства, репрессии, отсталость, беспредел, диктатуру, чванство чиновников, взятки, воровство, глобальную ложь, а так же бесправие и унижения.
(Если бы все перечисленное исчезло, то вмиг исчезла бы и россия).
Тот, кто не любит массовые убийства, доносы, репрессии, воровство и т.д. - не может считаться патриотом. Это иноагент и негодяй.
Невзоров
@nevzorovtv
Хоч поліцая, хоч людожера.
Катування Червінського в стилі рсні((