Россияне планируют отправить более 2,5 тыс. подростков с оккупированных территорий Украины на военные учения в РФ, - Центр нацсопротивления

Более двух с половиной тысяч детей в возрасте от 13 до 17 лет с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей пройдут военную подготовку в Волгоградской области РФ.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в России еще летом прошлого года начали активно открывать так называемые военно-спортивные центры "Воин", в которых готовят подростков по достижении совершеннолетия к дальнейшему участию в боевых действиях.

"Отбор на такие учения местные коллаборационисты осуществляют самостоятельно. Прежде всего обращают внимание на физическое развитие ребенка и тогда активно приступают к психологической обработке будущего воина", - рассказали в ЦНС.

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В Центре сообщили, что филиалы таких военных лагерей оккупанты открыли и на оккупированных территориях Украины. К примеру, открытием такого центра на оккупированной Луганщине занимался лично директор организации "Воин" Александр Зайцев.

"Перечень преступлений террористической России только увеличивается. Теперь кроме привлечения детей к производству оружия, оккупанты еще и будут готовить малолетних к вероятному выполнению боевых задач.

Такие действия российской оккупационной власти противоречат международным нормам и стандартам в сфере образования. Привлечение несовершеннолетних к подобным мероприятиям нарушает их право на невмешательство в войну и на защиту от военного использования", - отметили в ЦНС.

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Напомним, ранее сообщалось, что россияне привлекли более тысячи подростков к изготовлению "шахедов", среди них есть ребенок с ВОТ .