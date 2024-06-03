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Россияне планируют отправить более 2,5 тыс. подростков с оккупированных территорий Украины на военные учения в РФ, - Центр нацсопротивления

Пдлітки на ТОТ

Более двух с половиной тысяч детей в возрасте от 13 до 17 лет с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей пройдут военную подготовку в Волгоградской области РФ.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в России еще летом прошлого года начали активно открывать так называемые военно-спортивные центры "Воин", в которых готовят подростков по достижении совершеннолетия к дальнейшему участию в боевых действиях.

"Отбор на такие учения местные коллаборационисты осуществляют самостоятельно. Прежде всего обращают внимание на физическое развитие ребенка и тогда активно приступают к психологической обработке будущего воина", - рассказали в ЦНС.

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В Центре сообщили, что филиалы таких военных лагерей оккупанты открыли и на оккупированных территориях Украины. К примеру, открытием такого центра на оккупированной Луганщине занимался лично директор организации "Воин" Александр Зайцев.

"Перечень преступлений террористической России только увеличивается. Теперь кроме привлечения детей к производству оружия, оккупанты еще и будут готовить малолетних к вероятному выполнению боевых задач.

Такие действия российской оккупационной власти противоречат международным нормам и стандартам в сфере образования. Привлечение несовершеннолетних к подобным мероприятиям нарушает их право на невмешательство в войну и на защиту от военного использования", - отметили в ЦНС.

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Напомним, ранее сообщалось, что россияне привлекли более тысячи подростков к изготовлению "шахедов", среди них есть ребенок с ВОТ .
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Буряты закончились. Убили родителей. Поломали судьбу. Разрушили дома. Теперь хотят чтоб за них воевали. Слов нет.
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03.06.2024 15:35 Ответить
Типова практика виховання яничар. І це нагадування, що у разі нав'язування вам ідеї братерства, знайте, це - заклятий ворог. Згадайте, як нам втюхували: "братские народи, навсегда вместе, ми же братья...", і до певної міри ми вірили у це. І наші бійці у перші дні просто впадали у ступор, коли потрібно було стріляти в "братів". Ступор минув лиш тоді, коли "брати" почали розстрілювати матерів, сестер, дружин та дітей наших вояків. Тож не "та какая разніца", ні, бл@дь, різниця є
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03.06.2024 15:44 Ответить
Название отрядов - Мертвые Свиньи.
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03.06.2024 15:38 Ответить
Ну-ну! Зе робить саміт, рашисти на ТОТ будують "рускій мір"...
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03.06.2024 15:42 Ответить
Готують яничарів...кацапи готові воювати проти нас хоч 10 років, хоч 20....
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03.06.2024 15:43 Ответить
Усе по заповітам алоїзича, путлєрюгенд
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03.06.2024 16:19 Ответить
 
 