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Росіяни планують відправити понад 2,5 тис. підлітків з окупованих територій України на військові навчання до РФ, - Центр нацспротиву

Пдлітки на ТОТ

Понад дві з половиною тисячі дітей віком від 13 до 17 років з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей пройдуть військовий вишкіл у Волгоградській області РФ.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у Росії ще влітку минулого року почали активно відкривати так звані військово-спортивні центри "Воїн", у яких готують підлітків після досягнення повноліття до подальшої участі у бойових діях.

"Відбір на такі навчання місцеві колаборанти здійснюють самостійно. Насамперед звертають увагу на фізичний розвиток дитини і тоді активно беруться до психологічно обробки майбутнього вояки", - розповіли в ЦНС.

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У Центрі повідомили, що філії таких військових таборів окупанти відкрили і на окупованих територіях України. До прикладу, відкриттям такого центру на окупованій Луганщині займався особисто директор організації "Воїн" Олександр Зайцев.

"Перелік злочинів терористичної Росії тільки збільшується. Тепер окрім залучення дітей до виробництва зброї, окупанти ще й готуватимуть малолітніх до ймовірного виконання бойових завдань.

Такі дії російської окупаційної влади суперечать міжнародним нормам та стандартам у сфері освіти. Залучення неповнолітніх до подібних заходів порушує їхнє право на невтручання у війну та на захист від військового використання", - наголосили в ЦНС.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни залучили понад тисячу підлітків до виготовлення "шахедів", серед них є дитина з ТОТ. 

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Буряты закончились. Убили родителей. Поломали судьбу. Разрушили дома. Теперь хотят чтоб за них воевали. Слов нет.
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03.06.2024 15:35 Відповісти
Типова практика виховання яничар. І це нагадування, що у разі нав'язування вам ідеї братерства, знайте, це - заклятий ворог. Згадайте, як нам втюхували: "братские народи, навсегда вместе, ми же братья...", і до певної міри ми вірили у це. І наші бійці у перші дні просто впадали у ступор, коли потрібно було стріляти в "братів". Ступор минув лиш тоді, коли "брати" почали розстрілювати матерів, сестер, дружин та дітей наших вояків. Тож не "та какая разніца", ні, бл@дь, різниця є
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03.06.2024 15:44 Відповісти
Название отрядов - Мертвые Свиньи.
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03.06.2024 15:38 Відповісти
Ну-ну! Зе робить саміт, рашисти на ТОТ будують "рускій мір"...
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03.06.2024 15:42 Відповісти
Готують яничарів...кацапи готові воювати проти нас хоч 10 років, хоч 20....
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03.06.2024 15:43 Відповісти
Усе по заповітам алоїзича, путлєрюгенд
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03.06.2024 16:19 Відповісти
 
 