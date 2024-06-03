Росіяни планують відправити понад 2,5 тис. підлітків з окупованих територій України на військові навчання до РФ, - Центр нацспротиву

Понад дві з половиною тисячі дітей віком від 13 до 17 років з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей пройдуть військовий вишкіл у Волгоградській області РФ.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у Росії ще влітку минулого року почали активно відкривати так звані військово-спортивні центри "Воїн", у яких готують підлітків після досягнення повноліття до подальшої участі у бойових діях.

"Відбір на такі навчання місцеві колаборанти здійснюють самостійно. Насамперед звертають увагу на фізичний розвиток дитини і тоді активно беруться до психологічно обробки майбутнього вояки", - розповіли в ЦНС.

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У Центрі повідомили, що філії таких військових таборів окупанти відкрили і на окупованих територіях України. До прикладу, відкриттям такого центру на окупованій Луганщині займався особисто директор організації "Воїн" Олександр Зайцев.

"Перелік злочинів терористичної Росії тільки збільшується. Тепер окрім залучення дітей до виробництва зброї, окупанти ще й готуватимуть малолітніх до ймовірного виконання бойових завдань.

Такі дії російської окупаційної влади суперечать міжнародним нормам та стандартам у сфері освіти. Залучення неповнолітніх до подібних заходів порушує їхнє право на невтручання у війну та на захист від військового використання", - наголосили в ЦНС.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни залучили понад тисячу підлітків до виготовлення "шахедів", серед них є дитина з ТОТ.