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Росіяни формують класи "поліцаїв" у школах на окупованих територіях Херсонщини, - Центр нацспротиву

Класи

На базі середніх шкіл тимчасово окупованої Херсонщини окупанти розпочали процес формування спеціалізованих класів, у яких готуватимуть "поліцаїв".

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ініціатива надійшла з Кремля і намагається активно впроваджуватися місцевою окупаційною владою. Йдеться про класи Росгвардії.

"Тут діти будуть проходити військові навчання і "патріотичне виховання", яке насамперед передбачатиме виправдання нацистських злочинів РФ. Після закінчення спецкурсу випускники отримуватимуть первинне сержантське звання і виконуватимуть роботу "поліцаїв"", - розповіли в ЦНС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни використовують працю неповнолітніх на окупованих територіях України: На Донбасі організували 14 трудових загонів, - Центр нацспротиву

Також повідомляється, що на окупованій території Херсонщини перший такий клас буде відкрито вже з початку нового навчального року у Скадовську. Планується що такі спецкласи будуть у кожній школі окупованої області.

У Центрі зазначають, що перші такі класи окупанти почали активно організовувати від початку повномасштабного вторгнення. Так звані кадетські класи вже працюють на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя.

"Центр національного спротиву нагадує – промивання мізків з метою нівелювання самоідентичності українських дітей є ознакою геноциду. І за такі злочини окупантів та усіх, хто з ними співпрацює, передбачено суворе покарання", - наголосили в ЦНС.

Також читайте: Окупанти примушують школярів на ТОТ співати пісні про Росію в межах пропагандистського флешмобу, - Центр нацспротиву

Автор: 

діти (5093) Центр національного спротиву (820) Херсонська область (5791)


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12 июня - это отличный день, для того, чтобы конкретизировать понятие "любовь к россии".
Россия, конечно, штука многокомпонентная. Есть в ней и наносное и случайное.
Но есть и фундаментальные параметры, неизменные от века в век.
На них и зиждется страна.
И любовь к этим основам и составляет истинный патриотизм.

Любящий россию обязан любить: войну, геноцид, грабеж, нищету,выгребные сортиры, доносы, пропаганду, тотальный страх, подлость, цензуру, массовые убийства, репрессии, отсталость, беспредел, диктатуру, чванство чиновников, взятки, воровство, глобальную ложь, а так же бесправие и унижения.
(Если бы все перечисленное исчезло, то вмиг исчезла бы и россия).
Тот, кто не любит массовые убийства, доносы, репрессии, воровство и т.д. - не может считаться патриотом. Это иноагент и негодяй.
Невзоров
@nevzorovtv
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14.06.2024 13:48 Відповісти
Так, за 2-3 роки легко зламати психіку дитині і "виховати" з неї БУДЬ КОГО!
Хоч поліцая, хоч людожера.
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14.06.2024 13:49 Відповісти
Схоже , їрмакака таки закінчив цей клас!
Катування Червінського в стилі рсні((
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14.06.2024 13:50 Відповісти
eta rusņa boļnije moraļnie urodi , dlja takih treba specialnij sud i specpokaranija.
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14.06.2024 13:55 Відповісти
А у нас поліцаї почаали піаритися на школах, дітсадках, бабусях....якось так. Довіри до поліції не існує тому почали.
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14.06.2024 14:24 Відповісти
 
 