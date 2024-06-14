Росіяни формують класи "поліцаїв" у школах на окупованих територіях Херсонщини, - Центр нацспротиву
На базі середніх шкіл тимчасово окупованої Херсонщини окупанти розпочали процес формування спеціалізованих класів, у яких готуватимуть "поліцаїв".
Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, ініціатива надійшла з Кремля і намагається активно впроваджуватися місцевою окупаційною владою. Йдеться про класи Росгвардії.
"Тут діти будуть проходити військові навчання і "патріотичне виховання", яке насамперед передбачатиме виправдання нацистських злочинів РФ. Після закінчення спецкурсу випускники отримуватимуть первинне сержантське звання і виконуватимуть роботу "поліцаїв"", - розповіли в ЦНС.
Також повідомляється, що на окупованій території Херсонщини перший такий клас буде відкрито вже з початку нового навчального року у Скадовську. Планується що такі спецкласи будуть у кожній школі окупованої області.
У Центрі зазначають, що перші такі класи окупанти почали активно організовувати від початку повномасштабного вторгнення. Так звані кадетські класи вже працюють на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя.
"Центр національного спротиву нагадує – промивання мізків з метою нівелювання самоідентичності українських дітей є ознакою геноциду. І за такі злочини окупантів та усіх, хто з ними співпрацює, передбачено суворе покарання", - наголосили в ЦНС.
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Россия, конечно, штука многокомпонентная. Есть в ней и наносное и случайное.
Но есть и фундаментальные параметры, неизменные от века в век.
На них и зиждется страна.
И любовь к этим основам и составляет истинный патриотизм.
Любящий россию обязан любить: войну, геноцид, грабеж, нищету,выгребные сортиры, доносы, пропаганду, тотальный страх, подлость, цензуру, массовые убийства, репрессии, отсталость, беспредел, диктатуру, чванство чиновников, взятки, воровство, глобальную ложь, а так же бесправие и унижения.
(Если бы все перечисленное исчезло, то вмиг исчезла бы и россия).
Тот, кто не любит массовые убийства, доносы, репрессии, воровство и т.д. - не может считаться патриотом. Это иноагент и негодяй.
Невзоров
@nevzorovtv
Хоч поліцая, хоч людожера.
Катування Червінського в стилі рсні((