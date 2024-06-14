Росіяни формують класи "поліцаїв" у школах на окупованих територіях Херсонщини, - Центр нацспротиву

На базі середніх шкіл тимчасово окупованої Херсонщини окупанти розпочали процес формування спеціалізованих класів, у яких готуватимуть "поліцаїв".

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ініціатива надійшла з Кремля і намагається активно впроваджуватися місцевою окупаційною владою. Йдеться про класи Росгвардії.

"Тут діти будуть проходити військові навчання і "патріотичне виховання", яке насамперед передбачатиме виправдання нацистських злочинів РФ. Після закінчення спецкурсу випускники отримуватимуть первинне сержантське звання і виконуватимуть роботу "поліцаїв"", - розповіли в ЦНС.

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Також повідомляється, що на окупованій території Херсонщини перший такий клас буде відкрито вже з початку нового навчального року у Скадовську. Планується що такі спецкласи будуть у кожній школі окупованої області.

У Центрі зазначають, що перші такі класи окупанти почали активно організовувати від початку повномасштабного вторгнення. Так звані кадетські класи вже працюють на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя.

"Центр національного спротиву нагадує – промивання мізків з метою нівелювання самоідентичності українських дітей є ознакою геноциду. І за такі злочини окупантів та усіх, хто з ними співпрацює, передбачено суворе покарання", - наголосили в ЦНС.

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