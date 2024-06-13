Росіяни використовують працю неповнолітніх на окупованих територіях України: На Донбасі організували 14 трудових загонів, - Центр нацспротиву

Окупанти організували на Донбасі 14 трудових загонів для роботи на будівництвах. Складаються вони із дітей та молоді, які впродовж літнього періоду працюватимуть у різних регіонах РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, участь у таких літніх "розвагах" стала примусово-добровільною. Кремлівські куратори поставили план для місцевих окупаційних адміністрацій – організувати та забезпечити щонайменше тисячу юних "добровольців".

У ЦНС повідомляють, що окрім будівництва, дівчата та хлопці будуть залучатися до обробки полів. А ще доведеться працювати санітарами у медичних закладах.

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"Тим часом ворог продовжує завозити на тимчасово окуповані території молодь з Росії задля участі в пропагандистських заходах. На літній період на ТОТ Луганщини прибули активісти молодіжного руху партії Володимира Путіна "Єдина Росія"", - додали в Центрі.

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