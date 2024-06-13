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Росіяни використовують працю неповнолітніх на окупованих територіях України: На Донбасі організували 14 трудових загонів, - Центр нацспротиву

Дитячі трудові загони

Окупанти організували на Донбасі 14 трудових загонів для роботи на будівництвах. Складаються вони із дітей та молоді, які впродовж літнього періоду працюватимуть у різних регіонах РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, участь у таких літніх "розвагах" стала примусово-добровільною. Кремлівські куратори поставили план для місцевих окупаційних адміністрацій – організувати та забезпечити щонайменше тисячу юних "добровольців".

У ЦНС повідомляють, що окрім будівництва, дівчата та хлопці будуть залучатися до обробки полів. А ще доведеться працювати санітарами у медичних закладах.

Також читайте: Понад 70 літніх таборів організували на окупованій Луганщині, де планують "перевиховати" щонайменше 5 тис. школярів, - Центр нацспротиву

"Тим часом ворог продовжує завозити на тимчасово окуповані території молодь з Росії задля участі в пропагандистських заходах. На літній період на ТОТ Луганщини прибули активісти молодіжного руху партії Володимира Путіна "Єдина Росія"", - додали в Центрі.

Читайте: Окупанти примушують школярів на ТОТ співати пісні про Росію в межах пропагандистського флешмобу, - Центр нацспротиву

Автор: 

діти (5087) підлітки (412) Центр національного спротиву (819)


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...діють,як нацисти під час другої світової війни.
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13.06.2024 14:45 Відповісти
"Вєрнай дарогай ідьотє таварищи" В.І.Ленін
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Коли я був піонером за часів совка, подібні примусово-добровільні заходи викликали ненависть до влади і бажання їй нашкодити.
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13.06.2024 14:46 Відповісти
Перехоплення повідомлення з пітьми (не цитата, своїми словами):
- Поранені в Горлівці рашистські пропагандисти з гімноканалу "НТВ" знаходяться в комі. "Зараз вони в операційній", повідомили джерелу місцеві медики.
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13.06.2024 14:49 Відповісти
Скільки пройде часу до того як повторять тут?
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13.06.2024 15:00 Відповісти
Путин поручил Госдуре законодательно запретить сравнивать роль СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне

Всё, ребята.
сначала Польша напала на СССР в 1939 году.
А потом Финляндия напала......

а сегодня Украина и НАТО напали на засрашку
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13.06.2024 15:04 Відповісти
наступний крок
"яростный строй гитар
яростный продотряд,...." ))
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13.06.2024 15:18 Відповісти
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13.06.2024 15:56 Відповісти
А ви думаєте в так звані "оздоровчі табори" з ТОТ набагато "менше" дітей їздило?
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13.06.2024 17:51 Відповісти
 
 