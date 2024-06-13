Росіяни використовують працю неповнолітніх на окупованих територіях України: На Донбасі організували 14 трудових загонів, - Центр нацспротиву
Окупанти організували на Донбасі 14 трудових загонів для роботи на будівництвах. Складаються вони із дітей та молоді, які впродовж літнього періоду працюватимуть у різних регіонах РФ.
Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, участь у таких літніх "розвагах" стала примусово-добровільною. Кремлівські куратори поставили план для місцевих окупаційних адміністрацій – організувати та забезпечити щонайменше тисячу юних "добровольців".
У ЦНС повідомляють, що окрім будівництва, дівчата та хлопці будуть залучатися до обробки полів. А ще доведеться працювати санітарами у медичних закладах.
"Тим часом ворог продовжує завозити на тимчасово окуповані території молодь з Росії задля участі в пропагандистських заходах. На літній період на ТОТ Луганщини прибули активісти молодіжного руху партії Володимира Путіна "Єдина Росія"", - додали в Центрі.
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Коли я був піонером за часів совка, подібні примусово-добровільні заходи викликали ненависть до влади і бажання їй нашкодити.
- Поранені в Горлівці рашистські пропагандисти з гімноканалу "НТВ" знаходяться в комі. "Зараз вони в операційній", повідомили джерелу місцеві медики.
Всё, ребята.
сначала Польша напала на СССР в 1939 году.
А потом Финляндия напала......
а сегодня Украина и НАТО напали на засрашку
"яростный строй гитар
яростный продотряд,...." ))