Россия повышает налоги для финансирования войны против Украины, - британская разведка
Британская разведка заметила повышение налогов в России, призванное финансировать растущие потребности, которые, в частности, связаны с войной против Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сегодняшний обзор от Министерства обороны Британии.
В обзоре отмечается, что увеличение налоговой нагрузки на бизнес почти наверняка ограничит будущие инвестиции и рост невоенных секторов.
Россияне ожидают, что налоговые изменения обеспечат дополнительные поступления в бюджет в размере около 29 миллиардов долларов в 2025 году.
Для этого ставка налога на прибыль предприятий вырастет с 20 до 25%, а из-за новой шкалы наивысшая ставка налога на прибыль вырастет с 15 до 22%.
"Дополнительные поступления, полученные, прежде всего, благодаря повышению налога на прибыль предприятий, почти наверняка будут использованы для финансирования растущих государственных расходов", - говорится в обзоре.
В британской разведке считают, что государственные расходы РФ в 2024 году вырастут примерно на 15% по сравнению с 2023 годом, но, скорее всего, будут расти и в дальнейшем.
Ведомство указывает, что рост расходов почти наверняка продолжится в 2025 году, поскольку расходы на оборону, вероятно, вырастут вместе с социальными и инфраструктурными расходами.
Впрочем, отмечает Минобороны, инвестиции в невоенные сектора, скорее всего, находятся в состоянии стагнации, а военные сектора также, с высокой вероятностью, монополизируют значительную часть имеющихся трудовых ресурсов.
"Дополнительные расходы для бизнеса почти наверняка ограничат дальнейшие частные инвестиции в невоенные сектора", - резюмирует разведка.
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так їм з 19го все давно, крім грошей і оплесків, по барабанам.
Хіба що для психічно хворих на НРО (нарцисизм).
Прийшла шифровка із центру...