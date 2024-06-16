Россия повышает налоги для финансирования войны против Украины, - британская разведка

Британская разведка заметила повышение налогов в России, призванное финансировать растущие потребности, которые, в частности, связаны с войной против Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сегодняшний обзор от Министерства обороны Британии.

В обзоре отмечается, что увеличение налоговой нагрузки на бизнес почти наверняка ограничит будущие инвестиции и рост невоенных секторов.

Россияне ожидают, что налоговые изменения обеспечат дополнительные поступления в бюджет в размере около 29 миллиардов долларов в 2025 году.

Для этого ставка налога на прибыль предприятий вырастет с 20 до 25%, а из-за новой шкалы наивысшая ставка налога на прибыль вырастет с 15 до 22%.

"Дополнительные поступления, полученные, прежде всего, благодаря повышению налога на прибыль предприятий, почти наверняка будут использованы для финансирования растущих государственных расходов", - говорится в обзоре.

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В британской разведке считают, что государственные расходы РФ в 2024 году вырастут примерно на 15% по сравнению с 2023 годом, но, скорее всего, будут расти и в дальнейшем.

Ведомство указывает, что рост расходов почти наверняка продолжится в 2025 году, поскольку расходы на оборону, вероятно, вырастут вместе с социальными и инфраструктурными расходами.

Впрочем, отмечает Минобороны, инвестиции в невоенные сектора, скорее всего, находятся в состоянии стагнации, а военные сектора также, с высокой вероятностью, монополизируют значительную часть имеющихся трудовых ресурсов.

"Дополнительные расходы для бизнеса почти наверняка ограничат дальнейшие частные инвестиции в невоенные сектора", - резюмирует разведка.

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