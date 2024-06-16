РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10967 посетителей онлайн
Новости
2 961 11

Россия повышает налоги для финансирования войны против Украины, - британская разведка

РФ підвищує податки для фінансування війни

Британская разведка заметила повышение налогов в России, призванное финансировать растущие потребности, которые, в частности, связаны с войной против Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сегодняшний обзор от Министерства обороны Британии.

В обзоре отмечается, что увеличение налоговой нагрузки на бизнес почти наверняка ограничит будущие инвестиции и рост невоенных секторов.

Россияне ожидают, что налоговые изменения обеспечат дополнительные поступления в бюджет в размере около 29 миллиардов долларов в 2025 году.

Для этого ставка налога на прибыль предприятий вырастет с 20 до 25%, а из-за новой шкалы наивысшая ставка налога на прибыль вырастет с 15 до 22%.

"Дополнительные поступления, полученные, прежде всего, благодаря повышению налога на прибыль предприятий, почти наверняка будут использованы для финансирования растущих государственных расходов", - говорится в обзоре.

Также читайте: Минобороны РФ взяло под контроль все группировки наемников, их стали чаще использовать для штурмов на фронте, - британская разведка

В британской разведке считают, что государственные расходы РФ в 2024 году вырастут примерно на 15% по сравнению с 2023 годом, но, скорее всего, будут расти и в дальнейшем.

Ведомство указывает, что рост расходов почти наверняка продолжится в 2025 году, поскольку расходы на оборону, вероятно, вырастут вместе с социальными и инфраструктурными расходами.

Впрочем, отмечает Минобороны, инвестиции в невоенные сектора, скорее всего, находятся в состоянии стагнации, а военные сектора также, с высокой вероятностью, монополизируют значительную часть имеющихся трудовых ресурсов.

"Дополнительные расходы для бизнеса почти наверняка ограничат дальнейшие частные инвестиции в невоенные сектора", - резюмирует разведка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если РФ не согласится с условиями мира, мы заставим ее сдаться, - Мелони

Автор: 

Великобритания (4984) налоги (3239) россия (95687) внешняя разведка (378)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
це зараз для кого була інформація, для клованів?
так їм з 19го все давно, крім грошей і оплесків, по барабанам.
показать весь комментарий
16.06.2024 20:55
+4
Яка прониклива британська розвідка!
показать весь комментарий
16.06.2024 20:55
+3
Гетманцев на низькому стариі!
Прийшла шифровка із центру...
показать весь комментарий
16.06.2024 21:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
це зараз для кого була інформація, для клованів?
так їм з 19го все давно, крім грошей і оплесків, по барабанам.
показать весь комментарий
16.06.2024 20:55 Ответить
При наявності першого - друге неважливе.
Хіба що для психічно хворих на НРО (нарцисизм).
показать весь комментарий
16.06.2024 21:01 Ответить
Так наше найсонцесяйніше Боневтік Бонопартович як раз на нарцисизм й хворе..манєчка вєлічко до нього давно завітала..
показать весь комментарий
16.06.2024 22:09 Ответить
Яка прониклива британська розвідка!
показать весь комментарий
16.06.2024 20:55 Ответить
пани-коментарі - Німеччини, Польщі, Автрії, GB та інших прихистків ухилянтів - ідіть лісом та коментуйте своє життя на локальних пабликах. ви нам за 2 роки остогидли...
показать весь комментарий
16.06.2024 21:30 Ответить
Гетманцев на низькому стариі!
Прийшла шифровка із центру...
показать весь комментарий
16.06.2024 21:30 Ответить
у нас про це заговорили ще раніше... ПДВ з 20 до 23, військовий збір з 1,5 до 5, спрощену систему нах кібенізувати взагалі...
показать весь комментарий
16.06.2024 22:37 Ответить
А в нас відміняють?!
показать весь комментарий
16.06.2024 21:47 Ответить
Обзор для Британцев, но он явно неинтересен Украинцам.
показать весь комментарий
16.06.2024 21:57 Ответить
Шас клікуша Сівковіча зашевелиться. Ріст податків це ріст цін. Бритам слід опублікувати списки агентури в Києві і це буде найбільш вагомий вклад в остаточну перемогу над супостатом.
показать весь комментарий
16.06.2024 23:07 Ответить
Зельоні теж підвищують. Правда для розкрадання.
показать весь комментарий
16.06.2024 23:22 Ответить
 
 