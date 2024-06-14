Минобороны РФ взяло под контроль все группировки наемников, их стали чаще использовать для штурмов на фронте, - британская разведка
Министерство обороны России все больше централизует командование и контроль над нерегулярными силами, что, скорее всего, облегчит их использование в наступательных операциях в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в разведывательном отчете Министерства обороны Великобритании.
Отмечается, что в феврале 2023 года минобороны РФ создало "добровольческий корпус", объединивший под единой системой управления и контроля более 20 тысяч наемников, резервистов и бывших заключенных, которые служат в многочисленных нерегулярных подразделениях.
По данным британской разведки, с момента создания "добровольческого корпуса" нерегулярные силы все чаще используются в наступательных операциях, для которых мало подходят. Нерегулярные формирования России представляют собой преимущественно подразделения легкой пехоты, которым не хватает интегрированной артиллерийской или авиационной поддержки, что делает их более уязвимыми, чем российские регулярные формирования.
"Итак, в течение последних 9 месяцев в российских иррегулярных подразделениях наблюдался пропорционально более высокий уровень потерь, чем в российских регулярных подразделениях", - говорится в сообщении Минобороны Великобритании.
Напомним, ранее британская разведка сообщала, что Россия активизировала попытки вербовать африканцев для участия в боевых действиях в Украине, чтобы избежать дополнительной мобилизации внутри своей страны.
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А тепер ці головорізи у підпорядкуванні руснявих армійських дуболомів.
У яких в м'ясний штурм йдуть усі, крім своїх кишенькових.
после покупки их выгоднее всего отправлять сразу на убой.
Це недалеке майбуття орків. Дивізії на БМП3/БТР82 вже згоріли, зараз БРДМ/БМП1 за щастя.
І це щастя теж швидкоплинне. Рік-півтора і тільки камазом, останні 5 км ніжками. Як зараз біля Вовчанська.
Среди эпизодов российско-украинской войны история о массовом использовании российских заключенных в боевых действиях войдет отдельной страницей. Это такое особое ноу-хау, как быстро набрать штурмовую пехоту, не заботясь о ее качестве и не заморачиваясь по поводу ее сбережения в боях. До сих пор неизвестно, кто был автором этой идеи, но совершенно понятно, что у ее истоков стоял Евгений Пригожин, который сам отсидел 13 лет за грабежи, а благословил Владимир Путин, поскольку лишь президент в России имеет право помилования осужденных.
Из оставшихся в живых трех десятков тысяч человек многие вернулись в гражданскую жизнь, «искупив» свой долг перед родиной. В большинстве своем еще более озлобленные и неприкаянные, чем до приговора суда
Журналисты «Медиазоны» и Би-би-си получили доступ к данным ЧВК «Вагнер» о посмертных выплатах погибшим. По ним удалось установить достаточно точную картину как по численности завербованных и погибших, так и о прочих деталях широкомасштабной операции «Зэки за Путина». В списках имелась следующая информация: номер жетона, фамилия, имя и отчество погибшего, позывной, дата гибели и две суммы к выплате.
Самым информативным материалом стали номера жетонов. У заключенных, в отличие от других «вагнеровцев», на них была выбита буква «К», что послужило причиной, почему зэков-вагнеровцев стали называть «кашниками». Дальше за буквой идет ряд цифр, первые из которых указывают номер колонии - не фсиновский, а по ходу вербовки, а дальше личный порядковый номер солдата.
Анализ списков погибших позволил установить, что первая вербовка состоялась 1 июля 2022 года, а первый погибший появился 15 июля, две недели спустя. Представители Пригожина и он сам посещали колонии, начиная с самых западных, продвигаясь постепенно на восток.
Самым информативным материалом стали номера жетонов. У заключенных, в отличие от других «вагнеровцев», на них была выбита буква «К», что послужило причиной, почему зэков-вагнеровцев стали называть «кашниками»
Предпочитали брать самых жутких преступников, сосредоточившись на колониях строгого режима. Всего было охвачено 227 колоний строгого режима, 75 - общего и 28 - особого режима. В начале 2023 года дело дошло даже до колоний-поселений и лечебно-исправительных учреждений, где содержатся зэки с тяжелыми хроническими заболеваниями.
Последний случай вербовки, судя по имеющимся данным, - 7 февраля 2023 года, после чего ЧВК «Вагнер» в качестве вербовщика заменило Министерство обороны, набирая в отряды «Шторм Z». Судя по номеру на последнем жетоне, всего среди заключенных «вагнеровцами» стали 48 366 человек. Сам Пригожин называл цифру в 50 тысяч, так что тут расхождений нет.
Как известно, главной задачей для ЧВК «Вагнер» стало взятие небольшого украинского города Бахмут (Артемовск). В боях за него погибло 19,5 тысячи человек из пригожинских, 17,2 тысячи из которых - это заключенные, а 2,4 тысячи - «вольные» наемники.
В боя за Бахмут (Артемовск) погибло 19,5 тысячи человек из пригожинских, 17,2 тысячи из которых - это заключенные
В отдельные дни «вагнеровцы» теряли по двести человек. Пригожин и тут не соврал: он оценил свои безвозвратные потери в 20 тысяч человек. Пропорция раненых к убитым обычно идет 5 к одному. На этом участке воевали и другие подразделения, о потерях которых неизвестно.
Чтобы оценить реальную цену победы, достаточно будет сказать, что Бахмут, последние бои за который утихли год назад, в начале июня, находится в десяти с небольшим километрах от Часова Яра, за который идут тяжелые бои сейчас, летом 2024 года.
Из оставшихся в живых трех десятков тысяч человек многие вернулись в гражданскую жизнь, «искупив» свой долг перед родиной. В большинстве своем еще более озлобленные и неприкаянные, чем до приговора суда, с новым опытом близкой смерти и тотального насилия. Теперь это считается обстоятельством, способным привести к смягчению следующего приговора.