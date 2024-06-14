Минобороны РФ взяло под контроль все группировки наемников, их стали чаще использовать для штурмов на фронте, - британская разведка

Министерство обороны России все больше централизует командование и контроль над нерегулярными силами, что, скорее всего, облегчит их использование в наступательных операциях в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в разведывательном отчете Министерства обороны Великобритании.

Отмечается, что в феврале 2023 года минобороны РФ создало "добровольческий корпус", объединивший под единой системой управления и контроля более 20 тысяч наемников, резервистов и бывших заключенных, которые служат в многочисленных нерегулярных подразделениях.

По данным британской разведки, с момента создания "добровольческого корпуса" нерегулярные силы все чаще используются в наступательных операциях, для которых мало подходят. Нерегулярные формирования России представляют собой преимущественно подразделения легкой пехоты, которым не хватает интегрированной артиллерийской или авиационной поддержки, что делает их более уязвимыми, чем российские регулярные формирования.

"Итак, в течение последних 9 месяцев в российских иррегулярных подразделениях наблюдался пропорционально более высокий уровень потерь, чем в российских регулярных подразделениях", - говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

Напомним, ранее британская разведка сообщала, что Россия активизировала попытки вербовать африканцев для участия в боевых действиях в Украине, чтобы избежать дополнительной мобилизации внутри своей страны.

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