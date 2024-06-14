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Міноборони РФ взяло під контроль усі угруповання найманців, їх стали частіше використовувати для штурмів на фронті, - британська розвідка

Москва бере під контроль усіх своїх найманців

Міністерство оборони Росії дедалі більше централізує командування та контроль над нерегулярними силами, що, швидше за все, полегшить їхнє використання у наступальних операціях в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у розвідувальному звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що у лютому 2023 року міноборони РФ створило "добровольчий корпус", що об'єднав під єдиною системою управління та контролю понад 20 тисяч найманців, резервістів та колишніх ув'язнених, які служать у численних нерегулярних підрозділах.

За даними британської розвідки, з моменту створення "добровольчого корпусу" нерегулярні сили все частіше використовуються в наступальних операціях, для яких мало підходять. Нерегулярні формування Росії є переважно підрозділи легкої піхоти, яким бракує інтегрованої артилерійської чи авіаційної підтримки, що робить їх вразливішими, ніж російські регулярні формування.

"Отже, протягом останніх 9 місяців у російських іррегулярних підрозділах спостерігався пропорційно вищий рівень втрат, ніж у російських регулярних підрозділах", - йдеться у повідомленні Міноборони Британії.

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомляла, що Росія активізувала спроби вербувати африканців для участі у бойових діях в Україні, щоб уникнути додаткової мобілізації всередині своєї країни.

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Автор: 

Велика Британія (5609) зовнішня розвідка (468) найманці рф (2060)


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Ну і добре. вагінєри, як не крути, були ефективніші за штатних вояк.
А тепер ці головорізи у підпорядкуванні руснявих армійських дуболомів.
У яких в м'ясний штурм йдуть усі, крім своїх кишенькових.
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14.06.2024 13:26 Відповісти
скотонаемники живым весом дорого стоят, а ещё очень дороги в содержании.
после покупки их выгоднее всего отправлять сразу на убой.
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14.06.2024 13:48 Відповісти
"Нерегулярні формування Росії є переважно підрозділи легкої піхоти, яким бракує інтегрованої артилерійської чи авіаційної підтримки, що робить їх вразливішими...",-

Це недалеке майбуття орків. Дивізії на БМП3/БТР82 вже згоріли, зараз БРДМ/БМП1 за щастя.
І це щастя теж швидкоплинне. Рік-півтора і тільки камазом, останні 5 км ніжками. Як зараз біля Вовчанська.
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14.06.2024 13:49 Відповісти
"Из свежей хроники: «В Оренбурге герой СВО - «вагнеровец», раннее судимый за убийство девушки, ударил соседа ножом в шею, затем зашел к матери друга и перерезал ей горло. Суд при вынесении приговора учел в качестве смягчающих обстоятельств участие в СВО и медаль «За отвагу».

Среди эпизодов российско-украинской войны история о массовом использовании российских заключенных в боевых действиях войдет отдельной страницей. Это такое особое ноу-хау, как быстро набрать штурмовую пехоту, не заботясь о ее качестве и не заморачиваясь по поводу ее сбережения в боях. До сих пор неизвестно, кто был автором этой идеи, но совершенно понятно, что у ее истоков стоял Евгений Пригожин, который сам отсидел 13 лет за грабежи, а благословил Владимир Путин, поскольку лишь президент в России имеет право помилования осужденных.



Из оставшихся в живых трех десятков тысяч человек многие вернулись в гражданскую жизнь, «искупив» свой долг перед родиной. В большинстве своем еще более озлобленные и неприкаянные, чем до приговора суда

Журналисты «Медиазоны» и Би-би-си получили доступ к данным ЧВК «Вагнер» о посмертных выплатах погибшим. По ним удалось установить достаточно точную картину как по численности завербованных и погибших, так и о прочих деталях широкомасштабной операции «Зэки за Путина». В списках имелась следующая информация: номер жетона, фамилия, имя и отчество погибшего, позывной, дата гибели и две суммы к выплате.

Самым информативным материалом стали номера жетонов. У заключенных, в отличие от других «вагнеровцев», на них была выбита буква «К», что послужило причиной, почему зэков-вагнеровцев стали называть «кашниками». Дальше за буквой идет ряд цифр, первые из которых указывают номер колонии - не фсиновский, а по ходу вербовки, а дальше личный порядковый номер солдата.

Анализ списков погибших позволил установить, что первая вербовка состоялась 1 июля 2022 года, а первый погибший появился 15 июля, две недели спустя. Представители Пригожина и он сам посещали колонии, начиная с самых западных, продвигаясь постепенно на восток.



Самым информативным материалом стали номера жетонов. У заключенных, в отличие от других «вагнеровцев», на них была выбита буква «К», что послужило причиной, почему зэков-вагнеровцев стали называть «кашниками»

Предпочитали брать самых жутких преступников, сосредоточившись на колониях строгого режима. Всего было охвачено 227 колоний строгого режима, 75 - общего и 28 - особого режима. В начале 2023 года дело дошло даже до колоний-поселений и лечебно-исправительных учреждений, где содержатся зэки с тяжелыми хроническими заболеваниями.

Последний случай вербовки, судя по имеющимся данным, - 7 февраля 2023 года, после чего ЧВК «Вагнер» в качестве вербовщика заменило Министерство обороны, набирая в отряды «Шторм Z». Судя по номеру на последнем жетоне, всего среди заключенных «вагнеровцами» стали 48 366 человек. Сам Пригожин называл цифру в 50 тысяч, так что тут расхождений нет.

Как известно, главной задачей для ЧВК «Вагнер» стало взятие небольшого украинского города Бахмут (Артемовск). В боях за него погибло 19,5 тысячи человек из пригожинских, 17,2 тысячи из которых - это заключенные, а 2,4 тысячи - «вольные» наемники.



В боя за Бахмут (Артемовск) погибло 19,5 тысячи человек из пригожинских, 17,2 тысячи из которых - это заключенные

В отдельные дни «вагнеровцы» теряли по двести человек. Пригожин и тут не соврал: он оценил свои безвозвратные потери в 20 тысяч человек. Пропорция раненых к убитым обычно идет 5 к одному. На этом участке воевали и другие подразделения, о потерях которых неизвестно.

Чтобы оценить реальную цену победы, достаточно будет сказать, что Бахмут, последние бои за который утихли год назад, в начале июня, находится в десяти с небольшим километрах от Часова Яра, за который идут тяжелые бои сейчас, летом 2024 года.

Из оставшихся в живых трех десятков тысяч человек многие вернулись в гражданскую жизнь, «искупив» свой долг перед родиной. В большинстве своем еще более озлобленные и неприкаянные, чем до приговора суда, с новым опытом близкой смерти и тотального насилия. Теперь это считается обстоятельством, способным привести к смягчению следующего приговора.
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14.06.2024 15:53 Відповісти
 
 