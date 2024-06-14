Міноборони РФ взяло під контроль усі угруповання найманців, їх стали частіше використовувати для штурмів на фронті, - британська розвідка

Міністерство оборони Росії дедалі більше централізує командування та контроль над нерегулярними силами, що, швидше за все, полегшить їхнє використання у наступальних операціях в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у розвідувальному звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що у лютому 2023 року міноборони РФ створило "добровольчий корпус", що об'єднав під єдиною системою управління та контролю понад 20 тисяч найманців, резервістів та колишніх ув'язнених, які служать у численних нерегулярних підрозділах.

За даними британської розвідки, з моменту створення "добровольчого корпусу" нерегулярні сили все частіше використовуються в наступальних операціях, для яких мало підходять. Нерегулярні формування Росії є переважно підрозділи легкої піхоти, яким бракує інтегрованої артилерійської чи авіаційної підтримки, що робить їх вразливішими, ніж російські регулярні формування.

"Отже, протягом останніх 9 місяців у російських іррегулярних підрозділах спостерігався пропорційно вищий рівень втрат, ніж у російських регулярних підрозділах", - йдеться у повідомленні Міноборони Британії.

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомляла, що Росія активізувала спроби вербувати африканців для участі у бойових діях в Україні, щоб уникнути додаткової мобілізації всередині своєї країни.

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