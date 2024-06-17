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Новости
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 527 390 человек (+1080 за сутки), 7958 танков, 13 927 артсистем, 15 287 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 527 390 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.06.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 527390 (+1080) человек,
  • танков - 7958 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 15287 (+18) ед,
  • артиллерийских систем - 13927 (+14) ед,
  • РСЗО - 1104 (+0) ед,
  • средства ПВО - 853 (+0) ед,
  • самолетов - 359 (+0) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11167 (+8),
  • крылатые ракеты - 2296 (+0),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 18991 (+24) ед,
  • специальная техника - 2337 (+12)

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Втрати РФ за добу

Автор: 

армия РФ (19387) Генштаб ВС (6335) ликвидация (3598) уничтожение (7030)


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Топ комментарии
+32
Подобається мені "уважение" російськими льотчиками українського повітряного простору а російськими танкістами - української грязюки Ні ті ні другі зараз без достатньої потреби туди не лізуть! Одні бояться "впасти" а другі - "загрузнуть" А як же "борзо" "літали" у березні 2022-го над Черніговом! (Поки падать не почали І "везло" тим хто вмер при збитті чи падінні Бо одного літуна-штурмовика селяни зарубали лопатами в Олександрівці - не встигли ТРОшники перехопить) Та й танки горіли на об"їздній (від Халявина до Шестовиці) непогано
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17.06.2024 07:27
+22
А що в москаля закінчуються танки вчора 0 на сьогодні 2 , а м'яса як було поза 1000 так і залишилось . Слава ЗСУ.
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17.06.2024 07:16
+22
Минув 3767 день москальсько-української війни.
70 одиниць техніки та 1080! чумардосів за день.
Арта 14, броня 20, логістика 24
Чумардоси стабільно за тисячу, техніка сильно просіла ...
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 527 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Інгушетія.
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17.06.2024 08:46
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Правила форума Совет форумчан
А що в москаля закінчуються танки вчора 0 на сьогодні 2 , а м'яса як було поза 1000 так і залишилось . Слава ЗСУ.
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17.06.2024 07:16 Ответить
Зостались лишень путінськи понти
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17.06.2024 07:21 Ответить
У них танки "не тої системи" Вони у них "грязи баяцца"!
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17.06.2024 07:31 Ответить
танков як грязи
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17.06.2024 12:52 Ответить
Схоже в кацапів танки закінчуются не встигають відновлювати старий хлам . Слава ЗСУ !
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17.06.2024 07:24 Ответить
Ти "неправильно" пишеш! Одне "чудо" мене вчора тут дві години повчало, що танки "закінчилися", а не "закінчуються"!
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17.06.2024 07:30 Ответить
Ну да +2 це чудо...
Наберемо статистику за тиждень - тоді продовжимо...
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17.06.2024 12:53 Ответить
І не подумаю! З тобою полемізувать - тільки дарма час витрачать...
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17.06.2024 14:12 Ответить
Подобається мені "уважение" російськими льотчиками українського повітряного простору а російськими танкістами - української грязюки Ні ті ні другі зараз без достатньої потреби туди не лізуть! Одні бояться "впасти" а другі - "загрузнуть" А як же "борзо" "літали" у березні 2022-го над Черніговом! (Поки падать не почали І "везло" тим хто вмер при збитті чи падінні Бо одного літуна-штурмовика селяни зарубали лопатами в Олександрівці - не встигли ТРОшники перехопить) Та й танки горіли на об"їздній (від Халявина до Шестовиці) непогано
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17.06.2024 07:27 Ответить
От добрі наші селяни, а потрібно було на кілок. Як Влад Цепеш.
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17.06.2024 08:19 Ответить
Кілок довго тесать А вони сильно спішили - щоб ТРОшники не встигли відібрать Он - Красноярцева у них відбили - так живий до цих пір (хоч і зі зламаною щелепою) Десь читав - учить курсантів щоб обережніше літали біля кордонів України
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17.06.2024 08:23 Ответить
Ось вже й хутiн подихае. Боже, дякуемо !!! Амiнь !!!
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17.06.2024 07:29 Ответить
Ах, як би було гарно!!! Але, на жаль, у москви багато клонів, у рашки - м'яса, а у пхеньяна - залізяччя...
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17.06.2024 09:28 Ответить
Дощі. Залізяччя не їде, проте хробаки лізуть.
Гадав що логістика сьогодні черговий тисячний ювілей відсвяткує, зась - зачекаємо до завтра.
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17.06.2024 07:33 Ответить
Ці втрати їм до лампочки, з ними вони не рахуються, воєнекономіку запустили, санкції обходять, а Україна не може їх зупинити людьми, а тільки новітньою зброєю в достатній кількості
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17.06.2024 07:45 Ответить
Шойгу, где танки?!
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17.06.2024 08:06 Ответить
Вже всі у Пригожина
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17.06.2024 09:49 Ответить
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17.06.2024 12:56 Ответить
Це дякуючи простим Захисникам України та їх Родинам!
Бо жодного привладного, з КМУ, ВРУ, ЦОВВ, АПУ/ОПУ, ОДА, держСекретарів, судіддівських чи генпрокурорських та їх родичів, що сиділи упродовж 30 років на ПОСАДАХ, на фронті не було і не служили, згідно журналів Бойових дій!!
Їм це не під силу, вони скалічені, під час свого сидінням, на ПОСАДАХ ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ!!! Тому Україну НЕ ЗАХИЩАЮТЬ, а готуються до нових посад, як і оті ДержСекрктарі !!!
Ціла КАСТА в Україні, недоТурканих хапуг та мародерів!
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17.06.2024 08:41 Ответить
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17.06.2024 08:42 Ответить
Минув 3767 день москальсько-української війни.
70 одиниць техніки та 1080! чумардосів за день.
Арта 14, броня 20, логістика 24
Чумардоси стабільно за тисячу, техніка сильно просіла ...
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 527 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Інгушетія.
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17.06.2024 08:46 Ответить
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17.06.2024 08:48 Ответить
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17.06.2024 12:57 Ответить
Qqq, то що з танчиками, що там люди кажуть?
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17.06.2024 08:52 Ответить
Танчики їм шкода, чумардосів ні ))
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17.06.2024 09:34 Ответить
Росія зазнає втрат на фронті, і ще додалися фінансові втрати. Курс російського рубля захмарний. Американський долар - це тепер заповітна мрія російського обивателя. Оскільки в цивілізованому світі російський рубель це вже фантики, туалетний папір, стара газета
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17.06.2024 09:30 Ответить
На курортах північної кореї кацапи можуть юанем розраховуватися, зараз це їх головна валюта.
На часі вже КНР ввести для своїх холуїв особливий, окупаційний юань з обмеженим функціоналом.
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17.06.2024 09:41 Ответить
 
 