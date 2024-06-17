Общие боевые потери РФ с начала войны – около 527 390 человек (+1080 за сутки), 7958 танков, 13 927 артсистем, 15 287 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 527 390 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.06.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 527390 (+1080) человек,

танков - 7958 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 15287 (+18) ед,

артиллерийских систем - 13927 (+14) ед,

РСЗО - 1104 (+0) ед,

средства ПВО - 853 (+0) ед,

самолетов - 359 (+0) ед,

вертолетов - 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 11167 (+8),

крылатые ракеты - 2296 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 18991 (+24) ед,

специальная техника - 2337 (+12)

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