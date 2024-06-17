Общие боевые потери РФ с начала войны – около 527 390 человек (+1080 за сутки), 7958 танков, 13 927 артсистем, 15 287 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 527 390 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.06.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 527390 (+1080) человек,
- танков - 7958 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 15287 (+18) ед,
- артиллерийских систем - 13927 (+14) ед,
- РСЗО - 1104 (+0) ед,
- средства ПВО - 853 (+0) ед,
- самолетов - 359 (+0) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11167 (+8),
- крылатые ракеты - 2296 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 18991 (+24) ед,
- специальная техника - 2337 (+12)
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Наберемо статистику за тиждень - тоді продовжимо...
Гадав що логістика сьогодні черговий тисячний ювілей відсвяткує, зась - зачекаємо до завтра.
Бо жодного привладного, з КМУ, ВРУ, ЦОВВ, АПУ/ОПУ, ОДА, держСекретарів, судіддівських чи генпрокурорських та їх родичів, що сиділи упродовж 30 років на ПОСАДАХ, на фронті не було і не служили, згідно журналів Бойових дій!!
Їм це не під силу, вони скалічені, під час свого сидінням, на ПОСАДАХ ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ!!! Тому Україну НЕ ЗАХИЩАЮТЬ, а готуються до нових посад, як і оті ДержСекрктарі !!!
Ціла КАСТА в Україні, недоТурканих хапуг та мародерів!
70 одиниць техніки та 1080! чумардосів за день.
Арта 14, броня 20, логістика 24
Чумардоси стабільно за тисячу, техніка сильно просіла ...
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 527 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Інгушетія.
На часі вже КНР ввести для своїх холуїв особливий, окупаційний юань з обмеженим функціоналом.