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Новости Война
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Россияне убили более 12 тысяч гражданских, среди которых более 500 детей, - Костин

маріуполь,кладовище,цвинтар

Только по подтвержденным данным, российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения убили более 12 тысяч гражданских, в том числе 551 ребенка.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Президента, об этом во время Саммита в Швейцарии сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

В рамках Саммита мира в Швейцарии состоялась дискуссионная панель "Гуманитарное измерение. Освобождение пленных и депортированных лиц".

Во время мероприятия генеральный прокурор Украины Андрей Костин отметил, что правоохранители уже задокументировали почти 130 тысяч случаев военных преступлений, совершенных российскими оккупантами, среди них 301 случай сексуального насилия.

Также, по словам Костина, российские захватчики убили более 12 тысяч гражданских, в том числе 551 ребенка. И это только по подтвержденным данным.

Напомним, ранее Костин сообщал, что в Украине расследуются 168 уголовных производств, касающихся принудительного перемещения и депортации украинских детей на оккупированные территории и в РФ, однако таких случаев значительно больше.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ООН: Более 600 детей погибли и более 1420 получили ранения по всей Украине за время полномасштабного вторжения РФ

Автор: 

смерть (9232) жертвы (2082) Костин Андрей (181)


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Топ комментарии
+19
Тобто більше 20 000 загиблих в Маріуполі - це легенди, для чого занижуєте цифри *******!??
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17.06.2024 07:39
+14
В Маріуполі навіть по рашистським звітам 5-8 тисяч загиблих , Маріуполі для костіна не існує я так розумію Мудень кончений!!!!
**** потрібно казати,що в Маріуполі стався геноцид і порядка ста тисяч вбитих росіянами українців!!!
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17.06.2024 07:59
+11
У мене ця цифра не вкладається в голові. Діти і дорослі помирають, бо якомусь суці взбрело в голову маразматичне вялічіє..а ще якісь *****, типу медведчуків, науськували напасти на мирну, незалежну країну. Я думаю всі ці виродки не заслуговують смерті, вони заслуговують гнити в тюрязі без вікон
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17.06.2024 07:45
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Тобто більше 20 000 загиблих в Маріуполі - це легенди, для чого занижуєте цифри *******!??
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17.06.2024 07:39 Ответить
У мене ця цифра не вкладається в голові. Діти і дорослі помирають, бо якомусь суці взбрело в голову маразматичне вялічіє..а ще якісь *****, типу медведчуків, науськували напасти на мирну, незалежну країну. Я думаю всі ці виродки не заслуговують смерті, вони заслуговують гнити в тюрязі без вікон
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17.06.2024 07:45 Ответить
Эти москалюги наверное только в Мариуполе убили сотню тысяч мирных украинцев.Палач Мариуполя генерал Мишка Мезенцев-грязная падла.
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17.06.2024 07:57 Ответить
В Маріуполі навіть по рашистським звітам 5-8 тисяч загиблих , Маріуполі для костіна не існує я так розумію Мудень кончений!!!!
**** потрібно казати,що в Маріуполі стався геноцид і порядка ста тисяч вбитих росіянами українців!!!
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17.06.2024 07:59 Ответить
Ці цифри нашому-ненашому прокурору мабуть продиктували із-за болот московіі
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17.06.2024 08:55 Ответить
лікарі, поліцейські в тилу, пожежники та інші які попадали під обстріл - це для костіна не цивільні? лише цих певно тисяч дванадцять
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17.06.2024 08:55 Ответить
Зешобла занижує наші втрати серед мирного населення. Цікаво для чого?
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17.06.2024 09:34 Ответить
Кількість не можна перевірити, це означає маніпулятивні нахили. Безвісті зниклих скільки? 50к?
Що чекати від влади, яка на робили перепису в не звертає увагу на щорічне зменшення населення на 300к?
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17.06.2024 09:54 Ответить
Это подтвержденные погибшие, без учёта тех кто погиб в Мариуполе во время осады... По разным оценкам от 20 до 50 тысяч погибших... плюс еще те, кто погиб за два года на оккупированной территории... Общие потери гражданских доходят до 100 тысяч человек и практически равны потерям среди военных (с учетом пропавших без вести).
Страшная цена войны...
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17.06.2024 10:18 Ответить
Наслідки для Українців, бездіяльності отих осіб з 2019 р., що сидять на посадах, в ОПУ КМУ ВРУ ЦОВВ ОДА СБУ ДБР ОДВА ГПУ ….
Їм у трудових книжках кадровики записи зробили, щоб Українці їх утримували на ПЕНСІЇ за СМЕРТЬ та КРОВ, що приніс ****** в Україну, дякуючи бездіяльності зеленського+разумкова+стефанчука+гончарука+ Шмигаля, з купою ДержСекретарів та їх призначенців!!!
Кров Українців, не водиця…
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17.06.2024 10:24 Ответить
130 тис воєнних злочинів і тільки 12 тис вбитих? Це по 10 воєнних злочинів на кожного вбитого? І це з застосування зброї невибіркового масового ураження?
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17.06.2024 11:12 Ответить
чого розвезділись? Марік це ТОТ, там не можна отримати достовірні дані про кількість замордованих кацапами українців, а недостовірні це буде брехня і як доказ не приймається.
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17.06.2024 11:38 Ответить
Лише одне 550 тисячне місто Маріуполь було оточено і нещадно знищено вщент разом з людьми, які там проживали. Втекти з цього пекла у 2022 році змогли лише декілька десятків тисяч мешканців, 100тис. мешканців вдалося вижити, усі решта на жаль загинули.
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17.06.2024 12:24 Ответить
 
 