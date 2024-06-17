Россияне убили более 12 тысяч гражданских, среди которых более 500 детей, - Костин

Только по подтвержденным данным, российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения убили более 12 тысяч гражданских, в том числе 551 ребенка.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Президента, об этом во время Саммита в Швейцарии сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

В рамках Саммита мира в Швейцарии состоялась дискуссионная панель "Гуманитарное измерение. Освобождение пленных и депортированных лиц".

Во время мероприятия генеральный прокурор Украины Андрей Костин отметил, что правоохранители уже задокументировали почти 130 тысяч случаев военных преступлений, совершенных российскими оккупантами, среди них 301 случай сексуального насилия.

Также, по словам Костина, российские захватчики убили более 12 тысяч гражданских, в том числе 551 ребенка. И это только по подтвержденным данным.

Напомним, ранее Костин сообщал, что в Украине расследуются 168 уголовных производств, касающихся принудительного перемещения и депортации украинских детей на оккупированные территории и в РФ, однако таких случаев значительно больше.

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