Американские снаряды уже поступили на передовую, - Гаврилюк

Американские артиллерийские снаряды уже поступили в распоряжение передовых украинских частей и начали сбивать темп российского наступления.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Telegraph заявил первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенанта Иван Гаврилюк.

Он также отметил, что пополнение запаса боеприпасов имеет решающее значение. Однако значительная часть вооружений от США, все еще находится в пути.

"Нужно время, чтобы загрузить корабли, которые затем должны пересечь Атлантику, но мы уже видим результаты", - сказал он.

Первый заместитель министра обороны добавил, что преимущество артиллерии захватнических войск РФ в количестве снарядов уже сократилось с семи до пяти. По мере новых поставок этот разрыв будет сокращаться.

"Со временем, когда мы все наладим, мы добьемся преимущества", - сказал Гаврилюк.

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