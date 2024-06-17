Американские снаряды уже поступили на передовую, - Гаврилюк
Американские артиллерийские снаряды уже поступили в распоряжение передовых украинских частей и начали сбивать темп российского наступления.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Telegraph заявил первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенанта Иван Гаврилюк.
Он также отметил, что пополнение запаса боеприпасов имеет решающее значение. Однако значительная часть вооружений от США, все еще находится в пути.
"Нужно время, чтобы загрузить корабли, которые затем должны пересечь Атлантику, но мы уже видим результаты", - сказал он.
Первый заместитель министра обороны добавил, что преимущество артиллерии захватнических войск РФ в количестве снарядов уже сократилось с семи до пяти. По мере новых поставок этот разрыв будет сокращаться.
"Со временем, когда мы все наладим, мы добьемся преимущества", - сказал Гаврилюк.
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