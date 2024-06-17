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Новости Война
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Американские снаряды уже поступили на передовую, - Гаврилюк

зброя,постачання

Американские артиллерийские снаряды уже поступили в распоряжение передовых украинских частей и начали сбивать темп российского наступления.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Telegraph заявил первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенанта Иван Гаврилюк.

Он также отметил, что пополнение запаса боеприпасов имеет решающее значение. Однако значительная часть вооружений от США, все еще находится в пути.

"Нужно время, чтобы загрузить корабли, которые затем должны пересечь Атлантику, но мы уже видим результаты", - сказал он.

Первый заместитель министра обороны добавил, что преимущество артиллерии захватнических войск РФ в количестве снарядов уже сократилось с семи до пяти. По мере новых поставок этот разрыв будет сокращаться.

"Со временем, когда мы все наладим, мы добьемся преимущества", - сказал Гаврилюк.

Также смотрите: Мины, снаряды, патроны: более 100 новых образцов боеприпасов отечественного производства допущены к эксплуатации в ВСУ, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Автор: 

оружие (10224) США (26860) Гаврилюк Иван (32)


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Топ комментарии
+10
В цьому зє-кодла полягає. Ми все зробимо, але колись потім.
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17.06.2024 08:17
+10
Як Єрмачки із Зеленськими не стараються все пересрати - все пересрати таки не вдається...
Допомога партнерів все ж проривається на фронт.
Як то бісить товариша майора з фсб - кожен день лається на Єрмачка...
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17.06.2024 08:17
+10
Думаю,що кількісь снарядів і зброї ворог повинен взнати на полі бою,а не від язика чиноввника Для чого це повинно розповідати всім Базікання і піар--стало нормою
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17.06.2024 08:26
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Правила форума Совет форумчан
Дійде до того що ми будемо змушені обладнувать плуги та культиватори сільгосптехніки спеціальними магнітними вловлювачами - збирать осколки снарядів Бо скоро наші землі змінять хімічний склад та стануть сировиною для виплавки сталі
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17.06.2024 08:04 Ответить
якщо чорні метали, то магнітні вловлювачі справляться. а от з кольровими - повна біда. А саме вони і продукти розпаду вибухових речовин забруднюють найбільше. Маємо катастрофу. а ще й розмінуваня на довгі роки.
А цих вже турбує нове будівництво, бачте нне вистачає будівельників. Тож вже підшукують з Індії, Бангладеш. Тільки но почув дружина слухала новини у смартфоні.
Вчора тинявся чоловічок і за виглядом і за говором із Закарпаття - низенький, чорнявий. Пропонував послуги жестянщика з ремонту дахів. Я так подумав, що їх чомусь не мобілізують. Я розумію, що воїни з них такі собі. але як будівельники вони б зійшли.
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17.06.2024 09:06 Ответить
Віину ж на паузу не поставиш - обіцяли 1млн снарядів - поставили 300тис - 7 снарядів по нас - ми ім 1
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17.06.2024 08:09 Ответить
"З часом, коли ми все налагодимо, ми доб'ємося переваги", - то-то нащо бахвалитись наперед.
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17.06.2024 08:10 Ответить
В цьому зє-кодла полягає. Ми все зробимо, але колись потім.
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17.06.2024 08:17 Ответить
"полягає"? пекельні борошна?
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17.06.2024 11:40 Ответить
Открою вам стррашную тайну: я русскоязычный. Причём язык знаю намного лучше подавляющего большинства "исконно-посконных вяликороссов". И, к сожалению, лучше мови.
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17.06.2024 12:32 Ответить
В захист цього пана скажу, що на чемпіонаті Європи мені уже кілька разів схожим чином різанули по вухах наші коментатори. А коментатор - це як би спортивний журналіст і має володіти мовою краще за пересічного.
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17.06.2024 12:46 Ответить
Третій рік йде, а вони ніяк налагодити не можуть.
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17.06.2024 08:35 Ответить
Як Єрмачки із Зеленськими не стараються все пересрати - все пересрати таки не вдається...
Допомога партнерів все ж проривається на фронт.
Як то бісить товариша майора з фсб - кожен день лається на Єрмачка...
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17.06.2024 08:17 Ответить
Як вже дістали ті зелені шмарклі ! Скільки можна тої показухи, фронт прогинається, а вони уроди дальше піаряться!
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17.06.2024 08:22 Ответить
Думаю,що кількісь снарядів і зброї ворог повинен взнати на полі бою,а не від язика чиноввника Для чого це повинно розповідати всім Базікання і піар--стало нормою
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17.06.2024 08:26 Ответить
Це єдине, результативне що варте поваги і надії. Все решту - ср. саміти, угоди, гарантії, нескінченні екскурсії і гастролі по світу - то дешевий піар з метою пролонгування перебування біля влади.
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17.06.2024 08:29 Ответить
За ці **********, мабуть, розрахувався ВЛАСНИМИ грошима, отой шуфрич та коламойша, що переховується у камерах СБУ???
Малюк з татаровим, у курсі, разом з Мініністром фінансів та ДБР з НАБУ!?!?!?
Бо громадянин України фірташ, за кордоном сидить, а гроші, так і стриже собі, з України!
Зелємак у курсі, але сором'язливо замовчує цю тему!! Татаров в схемі…
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17.06.2024 08:32 Ответить
Хлопці! Велике прохання. Добийте тими снарядами рештки ворожого десанту на Вовчанському агрегатному заводі. За ДАП і Авдіївку.
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17.06.2024 09:54 Ответить
Гарячого літа цаккапам !
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17.06.2024 11:18 Ответить
Из всех утюгов- снаряды уже в Польше, Германии Завтра начнем дамбить. А теперь корабли какие то. Хто бреше?
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17.06.2024 11:31 Ответить
По факту надане США озброєння 2 міс "надходило" по Україні до лінії фронту щоб агресор мав більші "територіальні здобутки" і сильну позицію на колаборантських переговорах про капітуляцію України у Швейцарії.
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17.06.2024 12:07 Ответить
 
 