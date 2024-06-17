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Новости Война
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В районе н.п.Крынки отбиты 6 вражеских штурмов, - Силы обороны

плацдарм

В операционной зоне Сил обороны Юга продолжается ежедневное контрбатарейное противостояние и отражение вражеских штурмов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.

Как отмечается, враг не оставляет намерений выбить наши подразделения с занятых позиций.

За минувшие сутки на Ореховском направлении оккупанты совершили 4 штурма. Успеха не имели.

"На левобережье Днепра, на временно оккупированной Херсонщине враг совершил 6 штурмов в районе населенного пункта Крынки. Понеся потери, отошел на свои исходные позиции", - добавляют в Силах обороны.

Также читайте: Войска РФ безуспешно атаковали на Ореховском направлении и возле Крынок, - Силы обороны Юга

Силы обороны продолжают осуществлять комплексные мероприятия по удержанию позиций.

Накануне также сообщалось, что оккупанты 6 раз безуспешно штурмовали позиции Сил обороны на левобережье Днепра.

Автор: 

боевые действия (4131) Силы обороны юга (324)


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Скільки за ту "останню хату" українців померло?
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17.06.2024 10:53 Ответить
Взагалі-то там дронами русню луплять, а не мʼясом.
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17.06.2024 11:21 Ответить
Все він розуміє, то робота в нього така.
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17.06.2024 13:44 Ответить
Вже ж прояснили, що при втратах 1 до 1 ні про яке луплення русні не йдеться, а ви знову те саме...
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17.06.2024 14:32 Ответить
Більше мільйона.
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17.06.2024 14:01 Ответить
 
 