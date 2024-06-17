В районе н.п.Крынки отбиты 6 вражеских штурмов, - Силы обороны
В операционной зоне Сил обороны Юга продолжается ежедневное контрбатарейное противостояние и отражение вражеских штурмов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.
Как отмечается, враг не оставляет намерений выбить наши подразделения с занятых позиций.
За минувшие сутки на Ореховском направлении оккупанты совершили 4 штурма. Успеха не имели.
"На левобережье Днепра, на временно оккупированной Херсонщине враг совершил 6 штурмов в районе населенного пункта Крынки. Понеся потери, отошел на свои исходные позиции", - добавляют в Силах обороны.
Силы обороны продолжают осуществлять комплексные мероприятия по удержанию позиций.
Накануне также сообщалось, что оккупанты 6 раз безуспешно штурмовали позиции Сил обороны на левобережье Днепра.
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