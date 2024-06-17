Автобус с 57 украинцами попал в ДТП в Румынии: 4 человека госпитализированы. ФОТО

В Румынии рейсовый автобус с украинцами столкнулся с грузовиком. Всего в автобусе находилось 57 граждан Украины, в том числе 42 несовершеннолетних.

Об этом сообщает издание Digi24, передает Цензор.НЕТ.

Румынские СМИ публикуют фото.

Четырех человек - двух взрослых и двух детей - госпитализировали.

ДТП произошло между городами Тариверде и Бая, на железнодорожном переезде.

"В автобусе находилось 57 граждан Украины - 42 несовершеннолетних и 15 взрослых. Из них 15 человек (2 взрослых и 13 детей) нуждаются в медицинской помощи. Движение перекрыто в обоих направлениях", - проинформировали в инспекции по чрезвычайным ситуациям.

Также смотрите: Двое украинских подростков погибли в ДТП в Польше: Они убегали на авто от полиции. ФОТОрепортаж