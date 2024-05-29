Двое украинских подростков погибли в ДТП в Польше: Они убегали на авто от полиции. ФОТОрепортаж

В ночь на среду в Гданьске на севере Польши произошло ДТП, в котором погибли двое украинских подростков в возрасте 16 и 17 лет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом сообщила спикер полиции Поморского воеводства Карина Каминская.

Каминская рассказала, что обе жертвы являются гражданами Украины, и добавила, что они родом из Запорожской области. Отмечается также, что в Польшу подростки приехали после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Один из них проживал в городе Вейгерово, а другой - в Гдыне.

Также читайте: В Украине растет количество ДТП из-за вождения в нетрезвом состоянии: с начала 2024 года зафиксировано почти 50 тысяч случаев, - Патрульная полиция

Спикер полиции сообщила, что сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии, в частности, почему подростки не остановились по требованию полиции, а начали убегать на автомобиле. Она отметила, что полиция пыталась их остановить, поскольку автомобиль ехал ночью без включенного ближнего света фар. По требованию полиции они не остановились, а прибегли к бегству.

По словам Каминской, делом уже занимается местная прокуратура, которая будет устанавливать все детали дела. Пока неизвестна причина побега погибших от польских правоохранителей.

Также читайте: Две украинки пострадали в ДТП с участием автобуса в Германии, - СМИ





Польские СМИ писали, что двое молодых парней, которые ехали на автомобиле Audi A4, не остановившись по требованию полиции в городе Вейгерово, прибегли к бегству и со скоростью 150-160 км/ч передвигались по улицам Гдыни, Сопота и Гданьска. В Гданьске 16-летний водитель потерял управление над транспортным средством и врезался в дерево. Водитель погиб на месте ДТП, а пассажир был перевезен в тяжелом состоянии в больницу, где скончался.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Под Киевом столкнулись 6 автомобилей, пострадали 8 пассажиров микроавтобуса. ФОТОрепортаж

Ранее сообщалось, что за четыре месяца 2024 года в Украине зафиксировали 6475 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, что на 8% больше, чем до начала полномасштабного вторжения.