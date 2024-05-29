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Двое украинских подростков погибли в ДТП в Польше: Они убегали на авто от полиции. ФОТОрепортаж

В ночь на среду в Гданьске на севере Польши произошло ДТП, в котором погибли двое украинских подростков в возрасте 16 и 17 лет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом сообщила спикер полиции Поморского воеводства Карина Каминская.

Каминская рассказала, что обе жертвы являются гражданами Украины, и добавила, что они родом из Запорожской области. Отмечается также, что в Польшу подростки приехали после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Один из них проживал в городе Вейгерово, а другой - в Гдыне.

ДТП у Польщі

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Спикер полиции сообщила, что сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии, в частности, почему подростки не остановились по требованию полиции, а начали убегать на автомобиле. Она отметила, что полиция пыталась их остановить, поскольку автомобиль ехал ночью без включенного ближнего света фар. По требованию полиции они не остановились, а прибегли к бегству.

ДТП у Польщі

По словам Каминской, делом уже занимается местная прокуратура, которая будет устанавливать все детали дела. Пока неизвестна причина побега погибших от польских правоохранителей.

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ДТП у Польщі
ДТП у Польщі

Польские СМИ писали, что двое молодых парней, которые ехали на автомобиле Audi A4, не остановившись по требованию полиции в городе Вейгерово, прибегли к бегству и со скоростью 150-160 км/ч передвигались по улицам Гдыни, Сопота и Гданьска. В Гданьске 16-летний водитель потерял управление над транспортным средством и врезался в дерево. Водитель погиб на месте ДТП, а пассажир был перевезен в тяжелом состоянии в больницу, где скончался.

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Ранее сообщалось, что за четыре месяца 2024 года в Украине зафиксировали 6475 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, что на 8% больше, чем до начала полномасштабного вторжения.

Автор: 

ДТП (7677) подростки (450) Польша (8431) смерть (9230)


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Топ комментарии
+37
Дерево жаль. А довбней ні.
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29.05.2024 17:29
+20
А потім з мудрими мордами з екрану аналітики задаються питаннями,а чому в ЄС змінюється ставлення до українців.
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29.05.2024 17:36
+20
Давай не будемо порівнювати українців в Україні, мужністю яких захоплюєтеся увесь світ і зйобишів які паразитують у ЄС.
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29.05.2024 17:39
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Дерево жаль. А довбней ні.
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29.05.2024 17:29 Ответить
Природний відбір. А дерево ціле.
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29.05.2024 17:29 Ответить
Ці 2 квіточки не були народжені для окопів війни з Рашкою,тому вони вибрали дерево....хоча,могли б вибрати хлів з польськими свиньми або польський нужник. для України байдуже де скопитилися її 2 квіточки-біженця....
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29.05.2024 17:33 Ответить
16 і 17 років в окопи?
Як Вам не соромно таке писати?
Що може бути в голові у підлітка в такому віці?
Це велике горе, а Ви таке пишете. Соромно повинно бути.
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29.05.2024 17:39 Ответить
в головах вітер в цьому віці
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29.05.2024 18:25 Ответить
Якщо в 16 дурень, то це назавжди. Закон Дарвіна у дії👍
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30.05.2024 23:32 Ответить
Добре що хоч в зупинку чи кіоск не клепались,що не загинули люди.Бо кацапська нечисть швиденько б роздмухала до рівня якихось протестів.Співчуття рідним,сумно коли така молодь гине....
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29.05.2024 18:51 Ответить
То кацапські лишньохромосомі тролі радіють завжди де горе, а частині того що стосується всього Українського, не звертайте на них уваги!
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29.05.2024 18:59 Ответить
Соромно за що,що 2 уроди заробили в 17 на Ауді які батьки вкрали в України, це батькам нехай буде соромно що випликали таких і це розплата за вседозволеність, добре що більше ніхто не постраждав.
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29.05.2024 19:50 Ответить
це підлітки, довбойоб зазивала всіх в окопи
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29.05.2024 17:40 Ответить
Є багато новин про безглузді смерті підлітків які вихваляються один перед одним своєю «відвагою», їздять на дахах електропотягів, вилазять на різні височенні споруди, стрибають в мостів в водойми і т.д. Можливо це такий прошарок підлітків у яких інстинкт самозбереження дуже мало розвинений..
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29.05.2024 18:51 Ответить
Виїбони до добра не доводять.

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29.05.2024 19:26 Ответить
А потім з мудрими мордами з екрану аналітики задаються питаннями,а чому в ЄС змінюється ставлення до українців.
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29.05.2024 17:36 Ответить
Давай не будемо порівнювати українців в Україні, мужністю яких захоплюєтеся увесь світ і зйобишів які паразитують у ЄС.
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29.05.2024 17:39 Ответить
Пробачте цих неповнолітніх за те що не пішли в окопи воювати замість тебе
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29.05.2024 17:45 Ответить
Ухилянт, а ти в якому окопі? бидгощ чи свиноустьє?
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29.05.2024 20:15 Ответить
Цікаве питання.. хто більш патріот - ухилянт за бугром чи ухилянт в Україні?
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30.05.2024 11:24 Ответить
Я ж написав "ставлення до українців в ЄС".
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29.05.2024 17:54 Ответить
Я вже тобі написав: не треба зйобишів називати українцями. Українці - це ті хто живе в Україні
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29.05.2024 20:14 Ответить
Ви може і в Україні, але не українець, а долбойоб. Бо Запорізька область в окупації, чого ви її не захистили, чи не сходили відбити в 2023, щоб зйобишам було де жити в Україні? Коротше - ти *****.
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30.05.2024 11:29 Ответить
🤣 особливо захоплюється після 2019 року, такого мужнього народу,який б під час війни зробив головнокомандувачем клоуна дійсно більше немає
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29.05.2024 18:35 Ответить
такі ****** як ти, вибрали клоуна прєзіком і зєбалися мити туалети у чехію і польщу.
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29.05.2024 20:13 Ответить
Машина нiмецька, а розбилась у Польшi, хоча за кермом були украiнцi. Совпаденiе?
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29.05.2024 17:40 Ответить
Навіщо батьки навчають своїх неповнолітніх дітей водити авто?

Для чого?

Щоб вони крали ключі та влаштовували гонки?

Коли дитина виросте фізично та розумово тоді її навчить професіонал. А так то винні батьки, звичайно, смерть цих дітей на їхній совісті.
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29.05.2024 17:48 Ответить
Крали ключі?
У нас батьки заохочують дітей кататись, а виявилось, що Польща це не Україна, от і поплатились
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29.05.2024 17:59 Ответить
Доля. Від війни батьки їх захистили, але смерть все одно наздогнала. Шкода батьків
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29.05.2024 17:51 Ответить
Два дебіла, як виявилось, зовсім не сила.
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29.05.2024 17:51 Ответить
кому тиса, кому дерево у ґдині - від долі не втечеш...
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29.05.2024 18:00 Ответить
Дві кислотні макаки.
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29.05.2024 18:05 Ответить
Біба та Боба підвищують толерантне ставлення до українських втікачів за кордоном.
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29.05.2024 18:28 Ответить
Українці настільки горді люди, шо чмирять інших українців.
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29.05.2024 19:07 Ответить
Українці - це ті хто живе в Україні
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29.05.2024 20:16 Ответить
За вашою логікою Тарас Шевченко "руцкій". бо жив у кацапській імперії?
Так само Портніков розповідав, що коли він працював у москві, його там завжди називали "руцкім журналістом", хоча він казав, що є українським журналістом.
А українське прислів'я "нашого цвіту по всьому світу" ви теж будете заперечувати?

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29.05.2024 21:51 Ответить
Раскройте рты, сорвите уборы -

По улице чешут мальчики-мажоры.

Раскройте рты, сорвите уборы -

На папиных "Ауди" - мальчики-мажоры.
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29.05.2024 20:08 Ответить
Закрий свій рот ,надінь капелюха, нашкріб на москвічь поцілуй ***** в вуха.
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29.05.2024 22:00 Ответить
Ось типовий приклад до чого доводить відсутність правил, відповідальності та обов'язків з раннього віку в українських навчальних закладах. Вчителів заткнули під плінтус - вони в усьому винні .Усюди за кордоном в школах є чіткі інструкцію, відсторонення від уроків, штрафи батькам, а в нас лише загальна вседозволеність та дитиноцентризм.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто може і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл:
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виділивши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********. Брати платню лише у 2 категоріі шкіл (5-30 доларів) Розмір залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць. Запровадити відсторонення від навчання учнів, що грубо чи систематично порушують поведінку на 3-7-15-30 днів. Ввести штрафи для батьків. Заборонити смартфони в школі. Спілкування з батьками лише через ел пошту. Важливо! Будувати нові школи для цього не потрібно: маємо лише змінити профіль навчання конкретного закладу.
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29.05.2024 21:02 Ответить
Порада на майбутнє - ДОДАЙТЕ КАПСЛОКУ БЛДЖАД! А ТО МАЛЕНЬКИМИ БУКВАМИ ВИГЛЯДАЄ НЕСЕРЬОЗНО!
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30.05.2024 11:23 Ответить
Тю - любиш дисципліну - йди служити.
Але відразу видно, що ти малолітній дурко, який ні до школи відношення не має, і дітьми ще не обзавівся.
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30.05.2024 11:35 Ответить
Jeszcze w latach 2018-2020 widziałem w Polsce zarówno Ukraińców, jak i Białorusinów jeżdżących samochodami - idiotów.
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30.05.2024 18:46 Ответить
Земля пухом, слава богу в дерево , горе , жить и жить, молодость.
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30.05.2024 23:47 Ответить
 
 