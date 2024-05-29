Двое украинских подростков погибли в ДТП в Польше: Они убегали на авто от полиции. ФОТОрепортаж
В ночь на среду в Гданьске на севере Польши произошло ДТП, в котором погибли двое украинских подростков в возрасте 16 и 17 лет.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом сообщила спикер полиции Поморского воеводства Карина Каминская.
Каминская рассказала, что обе жертвы являются гражданами Украины, и добавила, что они родом из Запорожской области. Отмечается также, что в Польшу подростки приехали после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Один из них проживал в городе Вейгерово, а другой - в Гдыне.
Спикер полиции сообщила, что сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии, в частности, почему подростки не остановились по требованию полиции, а начали убегать на автомобиле. Она отметила, что полиция пыталась их остановить, поскольку автомобиль ехал ночью без включенного ближнего света фар. По требованию полиции они не остановились, а прибегли к бегству.
По словам Каминской, делом уже занимается местная прокуратура, которая будет устанавливать все детали дела. Пока неизвестна причина побега погибших от польских правоохранителей.
Польские СМИ писали, что двое молодых парней, которые ехали на автомобиле Audi A4, не остановившись по требованию полиции в городе Вейгерово, прибегли к бегству и со скоростью 150-160 км/ч передвигались по улицам Гдыни, Сопота и Гданьска. В Гданьске 16-летний водитель потерял управление над транспортным средством и врезался в дерево. Водитель погиб на месте ДТП, а пассажир был перевезен в тяжелом состоянии в больницу, где скончался.
Ранее сообщалось, что за четыре месяца 2024 года в Украине зафиксировали 6475 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, что на 8% больше, чем до начала полномасштабного вторжения.
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Як Вам не соромно таке писати?
Що може бути в голові у підлітка в такому віці?
Це велике горе, а Ви таке пишете. Соромно повинно бути.
Для чого?
Щоб вони крали ключі та влаштовували гонки?
Коли дитина виросте фізично та розумово тоді її навчить професіонал. А так то винні батьки, звичайно, смерть цих дітей на їхній совісті.
У нас батьки заохочують дітей кататись, а виявилось, що Польща це не Україна, от і поплатились
Так само Портніков розповідав, що коли він працював у москві, його там завжди називали "руцкім журналістом", хоча він казав, що є українським журналістом.
А українське прислів'я "нашого цвіту по всьому світу" ви теж будете заперечувати?
По улице чешут мальчики-мажоры.
Раскройте рты, сорвите уборы -
На папиных "Ауди" - мальчики-мажоры.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто може і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл:
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виділивши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********. Брати платню лише у 2 категоріі шкіл (5-30 доларів) Розмір залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць. Запровадити відсторонення від навчання учнів, що грубо чи систематично порушують поведінку на 3-7-15-30 днів. Ввести штрафи для батьків. Заборонити смартфони в школі. Спілкування з батьками лише через ел пошту. Важливо! Будувати нові школи для цього не потрібно: маємо лише змінити профіль навчання конкретного закладу.
Але відразу видно, що ти малолітній дурко, який ні до школи відношення не має, і дітьми ще не обзавівся.