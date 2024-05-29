Двоє українських підлітків загинули в ДТП у Польщі: Вони тікали на авто від поліції. ФОТОрепортаж
У ніч на середу в Гданську на півночі Польщі сталася ДТП, у якій загинули двоє українських підлітків віком 16 і 17 років.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомила речниця поліції Поморського воєводства Каріна Камінська.
Камінська розповіла, що обидві жертви є громадянами України, і додала, що вони родом із Запорізької області. Зазначається також, що до Польщі підлітки приїхали після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Один з них проживав у місті Вейгерово, а інший - у Гдині.
Речниця поліції повідомила, що зараз встановлюються всі обставини трагедії, зокрема, чому хлопці не зупинилися на вимогу поліції, а почали тікати на автомобілі. Вона зауважила, що поліція намагалася їх зупинити, оскільки автомобіль їхав уночі без увімкненого ближнього світла фар. На вимогу поліції вони не зупинилися, а вдалися до втечі.
За словами Камінської, справою вже займається місцева прокуратура, яка встановлюватиме всі деталі справи. Наразі невідома причина втечі загиблих від польських правоохоронців.
Польські ЗМІ писали, що двоє молодих хлопців, які їхали автомобілем Audi A4, не зупинившись на вимогу поліції у місті Вейгерово, вдалися до втечі і зі швидкістю 150-160 км/год пересувалися вулицями Гдині, Сопота і Гданська. У Гданську 16-річний водій втратив керування над транспортним засобом і врізався в дерево. Водій загинув на місці ДТП, а пасажир був перевезений у важкому стані до лікарні, де він помер.
Раніше повідомлялося, що за чотири місяці 2024 року в Україні зафіксували 6475 дорожньо-транспортних пригод з постраждалими, що на 8% більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення.
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Як Вам не соромно таке писати?
Що може бути в голові у підлітка в такому віці?
Це велике горе, а Ви таке пишете. Соромно повинно бути.
Для чого?
Щоб вони крали ключі та влаштовували гонки?
Коли дитина виросте фізично та розумово тоді її навчить професіонал. А так то винні батьки, звичайно, смерть цих дітей на їхній совісті.
У нас батьки заохочують дітей кататись, а виявилось, що Польща це не Україна, от і поплатились
Так само Портніков розповідав, що коли він працював у москві, його там завжди називали "руцкім журналістом", хоча він казав, що є українським журналістом.
А українське прислів'я "нашого цвіту по всьому світу" ви теж будете заперечувати?
По улице чешут мальчики-мажоры.
Раскройте рты, сорвите уборы -
На папиных "Ауди" - мальчики-мажоры.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто може і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл:
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виділивши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********. Брати платню лише у 2 категоріі шкіл (5-30 доларів) Розмір залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць. Запровадити відсторонення від навчання учнів, що грубо чи систематично порушують поведінку на 3-7-15-30 днів. Ввести штрафи для батьків. Заборонити смартфони в школі. Спілкування з батьками лише через ел пошту. Важливо! Будувати нові школи для цього не потрібно: маємо лише змінити профіль навчання конкретного закладу.
Але відразу видно, що ти малолітній дурко, який ні до школи відношення не має, і дітьми ще не обзавівся.