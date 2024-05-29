Двоє українських підлітків загинули в ДТП у Польщі: Вони тікали на авто від поліції. ФОТОрепортаж

У ніч на середу в Гданську на півночі Польщі сталася ДТП, у якій загинули двоє українських підлітків віком 16 і 17 років.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомила речниця поліції Поморського воєводства Каріна Камінська.

Камінська розповіла, що обидві жертви є громадянами України, і додала, що вони родом із Запорізької області. Зазначається також, що до Польщі підлітки приїхали після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Один з них проживав у місті Вейгерово, а інший - у Гдині.

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Речниця поліції повідомила, що зараз встановлюються всі обставини трагедії, зокрема, чому хлопці не зупинилися на вимогу поліції, а почали тікати на автомобілі. Вона зауважила, що поліція намагалася їх зупинити, оскільки автомобіль їхав уночі без увімкненого ближнього світла фар. На вимогу поліції вони не зупинилися, а вдалися до втечі.

За словами Камінської, справою вже займається місцева прокуратура, яка встановлюватиме всі деталі справи. Наразі невідома причина втечі загиблих від польських правоохоронців.

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Польські ЗМІ писали, що двоє молодих хлопців, які їхали автомобілем Audi A4, не зупинившись на вимогу поліції у місті Вейгерово, вдалися до втечі і зі швидкістю 150-160 км/год пересувалися вулицями Гдині, Сопота і Гданська. У Гданську 16-річний водій втратив керування над транспортним засобом і врізався в дерево. Водій загинув на місці ДТП, а пасажир був перевезений у важкому стані до лікарні, де він помер.

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Раніше повідомлялося, що за чотири місяці 2024 року в Україні зафіксували 6475 дорожньо-транспортних пригод з постраждалими, що на 8% більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення.