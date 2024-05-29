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Двоє українських підлітків загинули в ДТП у Польщі: Вони тікали на авто від поліції. ФОТОрепортаж

У ніч на середу в Гданську на півночі Польщі сталася ДТП, у якій загинули двоє українських підлітків віком 16 і 17 років.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомила речниця поліції Поморського воєводства Каріна Камінська.

Камінська розповіла, що обидві жертви є громадянами України, і додала, що вони родом із Запорізької області. Зазначається також, що до Польщі підлітки приїхали після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Один з них проживав у місті Вейгерово, а інший - у Гдині.

ДТП у Польщі

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Речниця поліції повідомила, що зараз встановлюються всі обставини трагедії, зокрема, чому хлопці не зупинилися на вимогу поліції, а почали тікати на автомобілі. Вона зауважила, що поліція намагалася їх зупинити, оскільки автомобіль їхав уночі без увімкненого ближнього світла фар. На вимогу поліції вони не зупинилися, а вдалися до втечі.

ДТП у Польщі

За словами Камінської, справою вже займається місцева прокуратура, яка встановлюватиме всі деталі справи. Наразі невідома причина втечі загиблих від польських правоохоронців.

Також читайте: Дві українки постраждали в ДТП за участі автобуса у Німеччині, - ЗМІ

ДТП у Польщі
ДТП у Польщі

Польські ЗМІ писали, що двоє молодих хлопців, які їхали автомобілем Audi A4, не зупинившись на вимогу поліції у місті Вейгерово, вдалися до втечі і зі швидкістю 150-160 км/год пересувалися вулицями Гдині, Сопота і Гданська. У Гданську 16-річний водій втратив керування над транспортним засобом і врізався в дерево. Водій загинув на місці ДТП, а пасажир був перевезений у важкому стані до лікарні, де він помер.

Читайте: В Україні зростає кількість ДТП через водіння в нетверезому стані: Від початку 2024 року зафіксовано майже 50 тисяч випадків, - Патрульна поліція

Раніше повідомлялося, що за чотири місяці 2024 року в Україні зафіксували 6475 дорожньо-транспортних пригод з постраждалими, що на 8% більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення.

Автор: 

ДТП (4472) підлітки (412) Польща (8529) смерть (6757)


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Топ коментарі
+37
Дерево жаль. А довбней ні.
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29.05.2024 17:29
+20
А потім з мудрими мордами з екрану аналітики задаються питаннями,а чому в ЄС змінюється ставлення до українців.
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29.05.2024 17:36
+20
Давай не будемо порівнювати українців в Україні, мужністю яких захоплюєтеся увесь світ і зйобишів які паразитують у ЄС.
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29.05.2024 17:39
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Дерево жаль. А довбней ні.
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29.05.2024 17:29 Відповісти
Природний відбір. А дерево ціле.
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29.05.2024 17:29 Відповісти
Ці 2 квіточки не були народжені для окопів війни з Рашкою,тому вони вибрали дерево....хоча,могли б вибрати хлів з польськими свиньми або польський нужник. для України байдуже де скопитилися її 2 квіточки-біженця....
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29.05.2024 17:33 Відповісти
16 і 17 років в окопи?
Як Вам не соромно таке писати?
Що може бути в голові у підлітка в такому віці?
Це велике горе, а Ви таке пишете. Соромно повинно бути.
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29.05.2024 17:39 Відповісти
в головах вітер в цьому віці
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29.05.2024 18:25 Відповісти
Якщо в 16 дурень, то це назавжди. Закон Дарвіна у дії👍
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30.05.2024 23:32 Відповісти
Добре що хоч в зупинку чи кіоск не клепались,що не загинули люди.Бо кацапська нечисть швиденько б роздмухала до рівня якихось протестів.Співчуття рідним,сумно коли така молодь гине....
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29.05.2024 18:51 Відповісти
То кацапські лишньохромосомі тролі радіють завжди де горе, а частині того що стосується всього Українського, не звертайте на них уваги!
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29.05.2024 18:59 Відповісти
Соромно за що,що 2 уроди заробили в 17 на Ауді які батьки вкрали в України, це батькам нехай буде соромно що випликали таких і це розплата за вседозволеність, добре що більше ніхто не постраждав.
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29.05.2024 19:50 Відповісти
це підлітки, довбойоб зазивала всіх в окопи
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29.05.2024 17:40 Відповісти
Є багато новин про безглузді смерті підлітків які вихваляються один перед одним своєю «відвагою», їздять на дахах електропотягів, вилазять на різні височенні споруди, стрибають в мостів в водойми і т.д. Можливо це такий прошарок підлітків у яких інстинкт самозбереження дуже мало розвинений..
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29.05.2024 18:51 Відповісти
Виїбони до добра не доводять.

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29.05.2024 19:26 Відповісти
А потім з мудрими мордами з екрану аналітики задаються питаннями,а чому в ЄС змінюється ставлення до українців.
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29.05.2024 17:36 Відповісти
Давай не будемо порівнювати українців в Україні, мужністю яких захоплюєтеся увесь світ і зйобишів які паразитують у ЄС.
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29.05.2024 17:39 Відповісти
Пробачте цих неповнолітніх за те що не пішли в окопи воювати замість тебе
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29.05.2024 17:45 Відповісти
Ухилянт, а ти в якому окопі? бидгощ чи свиноустьє?
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29.05.2024 20:15 Відповісти
Цікаве питання.. хто більш патріот - ухилянт за бугром чи ухилянт в Україні?
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30.05.2024 11:24 Відповісти
Я ж написав "ставлення до українців в ЄС".
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29.05.2024 17:54 Відповісти
Я вже тобі написав: не треба зйобишів називати українцями. Українці - це ті хто живе в Україні
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29.05.2024 20:14 Відповісти
Ви може і в Україні, але не українець, а долбойоб. Бо Запорізька область в окупації, чого ви її не захистили, чи не сходили відбити в 2023, щоб зйобишам було де жити в Україні? Коротше - ти *****.
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30.05.2024 11:29 Відповісти
🤣 особливо захоплюється після 2019 року, такого мужнього народу,який б під час війни зробив головнокомандувачем клоуна дійсно більше немає
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29.05.2024 18:35 Відповісти
такі ****** як ти, вибрали клоуна прєзіком і зєбалися мити туалети у чехію і польщу.
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29.05.2024 20:13 Відповісти
Машина нiмецька, а розбилась у Польшi, хоча за кермом були украiнцi. Совпаденiе?
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29.05.2024 17:40 Відповісти
Навіщо батьки навчають своїх неповнолітніх дітей водити авто?

Для чого?

Щоб вони крали ключі та влаштовували гонки?

Коли дитина виросте фізично та розумово тоді її навчить професіонал. А так то винні батьки, звичайно, смерть цих дітей на їхній совісті.
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29.05.2024 17:48 Відповісти
Крали ключі?
У нас батьки заохочують дітей кататись, а виявилось, що Польща це не Україна, от і поплатились
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29.05.2024 17:59 Відповісти
Доля. Від війни батьки їх захистили, але смерть все одно наздогнала. Шкода батьків
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29.05.2024 17:51 Відповісти
Два дебіла, як виявилось, зовсім не сила.
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29.05.2024 17:51 Відповісти
кому тиса, кому дерево у ґдині - від долі не втечеш...
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29.05.2024 18:00 Відповісти
Дві кислотні макаки.
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29.05.2024 18:05 Відповісти
Біба та Боба підвищують толерантне ставлення до українських втікачів за кордоном.
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29.05.2024 18:28 Відповісти
Українці настільки горді люди, шо чмирять інших українців.
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29.05.2024 19:07 Відповісти
Українці - це ті хто живе в Україні
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29.05.2024 20:16 Відповісти
За вашою логікою Тарас Шевченко "руцкій". бо жив у кацапській імперії?
Так само Портніков розповідав, що коли він працював у москві, його там завжди називали "руцкім журналістом", хоча він казав, що є українським журналістом.
А українське прислів'я "нашого цвіту по всьому світу" ви теж будете заперечувати?

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29.05.2024 21:51 Відповісти
Раскройте рты, сорвите уборы -

По улице чешут мальчики-мажоры.

Раскройте рты, сорвите уборы -

На папиных "Ауди" - мальчики-мажоры.
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29.05.2024 20:08 Відповісти
Закрий свій рот ,надінь капелюха, нашкріб на москвічь поцілуй ***** в вуха.
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29.05.2024 22:00 Відповісти
Ось типовий приклад до чого доводить відсутність правил, відповідальності та обов'язків з раннього віку в українських навчальних закладах. Вчителів заткнули під плінтус - вони в усьому винні .Усюди за кордоном в школах є чіткі інструкцію, відсторонення від уроків, штрафи батькам, а в нас лише загальна вседозволеність та дитиноцентризм.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто може і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл:
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виділивши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********. Брати платню лише у 2 категоріі шкіл (5-30 доларів) Розмір залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць. Запровадити відсторонення від навчання учнів, що грубо чи систематично порушують поведінку на 3-7-15-30 днів. Ввести штрафи для батьків. Заборонити смартфони в школі. Спілкування з батьками лише через ел пошту. Важливо! Будувати нові школи для цього не потрібно: маємо лише змінити профіль навчання конкретного закладу.
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29.05.2024 21:02 Відповісти
Порада на майбутнє - ДОДАЙТЕ КАПСЛОКУ БЛДЖАД! А ТО МАЛЕНЬКИМИ БУКВАМИ ВИГЛЯДАЄ НЕСЕРЬОЗНО!
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30.05.2024 11:23 Відповісти
Тю - любиш дисципліну - йди служити.
Але відразу видно, що ти малолітній дурко, який ні до школи відношення не має, і дітьми ще не обзавівся.
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30.05.2024 11:35 Відповісти
Jeszcze w latach 2018-2020 widziałem w Polsce zarówno Ukraińców, jak i Białorusinów jeżdżących samochodami - idiotów.
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30.05.2024 18:46 Відповісти
Земля пухом, слава богу в дерево , горе , жить и жить, молодость.
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30.05.2024 23:47 Відповісти
 
 