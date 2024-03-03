Шестеро українців постраждали внаслідок наїзду авто на людей у Польщі. ФОТО

Унаслідок в’їзду автомобіля в натовп у центрі польського міста Щеціна, що стався у п’ятницю після обіду, постраждали двадцять людей, серед них - шестеро громадян України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив воєвода Західнопоморського воєводства Адам Рудавський, пише Gаzeta Wyborcza.

"Загалом маємо 20 постраждалих віком від п’яти до 62 років. Серед поранених - шестеро дітей, шестеро потерпілих є громадянами України", - зазначив Рудавський.

За його словами, дві потерпілі, яким 22 і 58 років, перебувають у критичному стані, ще четверо постраждалих у тяжкому стані. Потерпілі були доправлені у сім лікарень регіону.

У рятувальній операції було задіяно 18 груп рятувальників та 70 поліцейських.

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Як повідомив консул України у Гданську Олександр Плодистий, серед постраждалих українців четверо жінок і чоловік віком від 20 до 42 років, а також п’ятирічний хлопчик.

"Вони отримали травми різного ступеня тяжкості, перебувають у трьох шпиталях. 41-річна жінка перебуває у критичному стані, постраждала також її п’ятирічна дитина, в якої струс мозку", - зазначив Плодистий.

За його словами, сьогодні лікар повідомив, що стан жінки, яка перебуває у критичному стані, стабілізувався, загрози їх життю наразі немає. Постраждала дитина перебуватиме в одній лікарні з мамою ще 2-3 дні, нею опікуються друзі сім’ї.

Решта українців перебувають у стабільному стані, їх життю не загрожує небезпека.

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Почесний консул України у Щеціні Генрик Колодій разом з воєводою Західнопоморського воєводства відвідав постраждалих і поспілкувався з лікарями.

За словами Плодистого, українці отримують всю необхідну медичну допомогу. Він зауважив, що про жодну оплату за лікування не може бути й мови, хоча одна із жінок не має польської медичної страховки, оскільки приїхала з Німеччини.

"Питання оплати не стоїть, адже міркування зрозумілі: це форс-мажор, який не можна було прорахувати, вони є жертвами злочину", - констатував консул України у Гданську.

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Як зазначається, 1 березня 33-річний житель Щеціна на легковому автомобілі Ford наїхав на людей, які переходили дорогу по пішохідному переходу, потім - на пішоходів на тротуарі. Він не гальмував, авто рухалося зі швидкістю 30-40 км/год. Водій намагався втекти з місця інциденту, спричинивши ДТП з чотирма автомобілями, де також постраждали люди.

За даними поліції, зловмисник свідомо в’їхав у пішоходів. Чоловік не був під впливом алкоголю чи наркотиків, в останні роки він лікувався у психіатричній лікарні. За рішенням місцевої прокуратури в суботу зловмисника заарештовано на три місяці. Йому висунуто обвинувачення у спробі вбивства багатьох людей, спричинення дорожньої аварії, втечі з місця ДТП та заподіяння травм.