УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11091 відвідувач онлайн
Новини Фото
17 025 62

Шестеро українців постраждали внаслідок наїзду авто на людей у Польщі. ФОТО

Унаслідок в’їзду автомобіля в натовп у центрі польського міста Щеціна, що стався у п’ятницю після обіду, постраждали двадцять людей, серед них - шестеро громадян України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив воєвода Західнопоморського воєводства Адам Рудавський, пише Gаzeta Wyborcza.

"Загалом маємо 20 постраждалих віком від п’яти до 62 років. Серед поранених - шестеро дітей, шестеро потерпілих є громадянами України", - зазначив Рудавський.

За його словами, дві потерпілі, яким 22 і 58 років, перебувають у критичному стані, ще четверо постраждалих у тяжкому стані. Потерпілі були доправлені у сім лікарень регіону.

У рятувальній операції було задіяно 18 груп рятувальників та 70 поліцейських.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Польщі перекинувся український автобус: Двох постраждалих госпіталізовано

ДТП у Польщі

Як повідомив консул України у Гданську Олександр Плодистий, серед постраждалих українців четверо жінок і чоловік віком від 20 до 42 років, а також п’ятирічний хлопчик.

"Вони отримали травми різного ступеня тяжкості, перебувають у трьох шпиталях. 41-річна жінка перебуває у критичному стані, постраждала також її п’ятирічна дитина, в якої струс мозку", - зазначив Плодистий.

За його словами, сьогодні лікар повідомив, що стан жінки, яка перебуває у критичному стані, стабілізувався, загрози їх життю наразі немає. Постраждала дитина перебуватиме в одній лікарні з мамою ще 2-3 дні, нею опікуються друзі сім’ї.

Решта українців перебувають у стабільному стані, їх життю не загрожує небезпека.

Також дивіться: Завершено розслідування щодо нардепа "Батьківщини" Ніколаєнка, який збив на смерть 18-річну дівчину, - ДБР. ВIДЕО

Почесний консул України у Щеціні Генрик Колодій разом з воєводою Західнопоморського воєводства відвідав постраждалих і поспілкувався з лікарями.

За словами Плодистого, українці отримують всю необхідну медичну допомогу. Він зауважив, що про жодну оплату за лікування не може бути й мови, хоча одна із жінок не має польської медичної страховки, оскільки приїхала з Німеччини.

"Питання оплати не стоїть, адже міркування зрозумілі: це форс-мажор, який не можна було прорахувати, вони є жертвами злочину", - констатував консул України у Гданську.

Читайте: У ДТП у Польщі постраждали 20 українців, - МЗС

Як зазначається, 1 березня 33-річний житель Щеціна на легковому автомобілі Ford наїхав на людей, які переходили дорогу по пішохідному переходу, потім - на пішоходів на тротуарі. Він не гальмував, авто рухалося зі швидкістю 30-40 км/год. Водій намагався втекти з місця інциденту, спричинивши ДТП з чотирма автомобілями, де також постраждали люди.

За даними поліції, зловмисник свідомо в’їхав у пішоходів. Чоловік не був під впливом алкоголю чи наркотиків, в останні роки він лікувався у психіатричній лікарні. За рішенням місцевої прокуратури в суботу зловмисника заарештовано на три місяці. Йому висунуто обвинувачення у спробі вбивства багатьох людей, спричинення дорожньої аварії, втечі з місця ДТП та заподіяння травм.

Автор: 

ДТП (4472) Польща (8534) українці (2541)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+28
За все що вони "дали" платив ЕС і штати. А от дебільним блокуванням вони нанесли збитків на порядок більше ніж "дали".
показати весь коментар
03.03.2024 18:40
+24
Вы видели - какие полицейские заграждения и сетки
Ставили перед сирийцами ?
Они тоже бежали от войны
Полякам на сирийцев тоже давал деньги ЕС
Поляки ОТКАЗАЛИСЬ принимать сирийцев
А украинцев приняли
И тогда еще денег от ЕС никаких не было
Все ,что сейчас происходит
Это многоходовочки путина
Он хочет ,что мы пересрались с поляками
Так на фига вы путину помогаете?
Может мозги начнете включать?
Наш народ путин уже развел в 2019
Вам мало показалось?
показати весь коментар
03.03.2024 18:49
+23
а в чому поляки взагалі ефективні? тільки в ударах у спину та виклянчуванні дотацій з ЄС...
показати весь коментар
03.03.2024 18:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щось поляки з розуму сходять.. мабуть касапи їх точно чимось "заразили"..
показати весь коментар
03.03.2024 18:12 Відповісти
хутін покусав...

показати весь коментар
03.03.2024 18:41 Відповісти
показати весь коментар
03.03.2024 19:57 Відповісти
Ви уважно читали допис, у чувака проблеми з психікою, тут інше питання чому він право керувати ТЗ🤬🤬🤬
показати весь коментар
03.03.2024 21:03 Відповісти
Схоже польські безпекови служби є ненабагото ефектівніше за німецьких, судячі по тому, як ті в Німеччині постійно "здивовани" успіхамі всяких проросійских партій та все таке
показати весь коментар
03.03.2024 18:20 Відповісти
а в чому поляки взагалі ефективні? тільки в ударах у спину та виклянчуванні дотацій з ЄС...
показати весь коментар
03.03.2024 18:25 Відповісти
Ерунду популистскую не пишите
Поляки могли 24 февраля
НЕ ОТКРЫТЬ СВОИ ГРАНИЦЫ ДЛЯ ВСЕХ УКРАИНЦЕВ
Имели право
Но они поступили в высшей степени человечно
Упустили украинцев
Дали кров и еду
А вы уже забыли ?
А что ж у вас память такая плохая?
Я уже не говорю о полках
Которые ,в отличие,от вас - воюют рядом с украинцами
А вы за их спиной отсиживаетесь
показати весь коментар
03.03.2024 18:32 Відповісти
За все що вони "дали" платив ЕС і штати. А от дебільним блокуванням вони нанесли збитків на порядок більше ніж "дали".
показати весь коментар
03.03.2024 18:40 Відповісти
Вы видели - какие полицейские заграждения и сетки
Ставили перед сирийцами ?
Они тоже бежали от войны
Полякам на сирийцев тоже давал деньги ЕС
Поляки ОТКАЗАЛИСЬ принимать сирийцев
А украинцев приняли
И тогда еще денег от ЕС никаких не было
Все ,что сейчас происходит
Это многоходовочки путина
Он хочет ,что мы пересрались с поляками
Так на фига вы путину помогаете?
Может мозги начнете включать?
Наш народ путин уже развел в 2019
Вам мало показалось?
показати весь коментар
03.03.2024 18:49 Відповісти
Я ні з ким "сратись" не хочу, тому й не блокую польський чи румунський кордон.
І в уявній ситуації, що в Польщі буде війна я сам піду бити морди тим хто блокуватиме їм кордон з України, якщо такі будуть.
А поляки ведуть себе як ублюдки, і це є факт...
показати весь коментар
03.03.2024 18:57 Відповісти
Ну как можно так обобщать?
В Польше население 50 миллионов
Сколько поляков участвовало в протестах на границе?
Уже все знают,что зерно высыпали
НАНЯТЫЕ ПРОВОКАТОРЫ
Нанятые русскими
А вы уже готовы всех поляков считать ублюдками?
Это детское поведение
Не взрослое
показати весь коментар
03.03.2024 19:02 Відповісти
На это в ***** и расчет...
показати весь коментар
03.03.2024 19:06 Відповісти
Я не почув жодного поляка який би засудив те що творять ці "провокатори" на чолі з прем'єром Туском.
І тим більш не побачив...
показати весь коментар
03.03.2024 19:07 Відповісти
Пропустили даже СИКОРСКОГО?
Ваше незнание не означает
Что поляки молчат!!!!!
Не лейте воду на мельницу путина
Все гэбэшные операции
Делаются ради одной цели
РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ!
показати весь коментар
03.03.2024 19:11 Відповісти
Прошу пана:
https://glavnoe.in.ua/ru/novosti/ne-veryu-chto-eto-polyaky-prostyte-voyuyushhaya-ukrayna-henkonsul-polshy-vo-lvove-o-blokade-hranyczy https://glavnoe.in.ua/ru/novosti/ne-veryu-chto-eto-polyaky-prostyte-voyuyushhaya-ukrayna-henkonsul-polshy-vo-lvove-o-blokade-hranyczy

Як шо скористуєтесь Гуглом зможите знайти багато.

показати весь коментар
03.03.2024 19:50 Відповісти
Ця блокада кордону та знищення нашого врожаю зкерована польською владою. Популісти та прокацапські - от хто керує Польщею. ЄС ще кровью захлинеться через цих ляхів.
показати весь коментар
03.03.2024 19:09 Відповісти
Исправляю неточность
Население Польши около 38 миллионов
Приношу извинения за ошибку
показати весь коментар
03.03.2024 20:03 Відповісти
Ну как можно обобщать когда на рассе есть столько хороших русских??? Никто в говне не будет ковыряться что бы найти там хороших поляков среди курв блокирующих истекающую кровью страну. Если так много хороших полчков то где они? Там же где и хорошие русские.
показати весь коментар
04.03.2024 10:22 Відповісти
у вас с голвой все ок?? ничего что у нас безвиз был, а у сирии - нет? не манипулируйте
показати весь коментар
03.03.2024 20:51 Відповісти
що це за маячня? не меліть дурниць
показати весь коментар
03.03.2024 18:40 Відповісти
Галю, поцілуй Дуду в Дупу !
показати весь коментар
03.03.2024 18:47 Відповісти
что значит окрыли границы???? что за чушь я сейчас прочитал??? ничего что они и были открыты???

а сейчас эти бл*ди (пусть горят в ду), их закрывают против всех законов, человеческих и Божеских
показати весь коментар
03.03.2024 20:50 Відповісти
Кокошніца! Хто такий «Пуцін» ?
показати весь коментар
03.03.2024 18:40 Відповісти
Ну й що? Ми тут повинні голову попелом посипати? Байдуже на них...
показати весь коментар
03.03.2024 18:22 Відповісти
У нас призывают непосредственно на фронт
Мужчин от 27 лет
По новому закону возможно от 25 лет
Молодых на передовую не посылают
Просто справедливости ради....
показати весь коментар
03.03.2024 18:25 Відповісти
як чоловік виїхав (від 20 до 42 років) - буде цікаво;;;;;;
показати весь коментар
03.03.2024 18:30 Відповісти
Все требуют соблюдения законов от других
Но не от себя
Налоги не платим
От армии косим
Но при считаем себя цивилизованными
А ЛИДЕР во всем этом - наш президент
Уж как он откосил!!!!
И налоги не платил
Это сразу Нобелевка по откосу от службы и неуплате налогов!
Красунчик!
Вся страна на него сейчас равняется
Мужиков ловят как зайцев
Скоро сети будут раскидывать
И капканы ставить.....
показати весь коментар
03.03.2024 18:42 Відповісти
Лапотниця! Не істери капсом. У тебе з під кокошника роги кацапські стирчать.
показати весь коментар
03.03.2024 18:47 Відповісти
Кокошник,це кацапське ноу хау, така приспособа щоб воши не падали ув щчі !
показати весь коментар
03.03.2024 18:55 Відповісти
Кокошник, мардовское, от кокош - лысина (шапка для лысины). Какие воши на лысине.
показати весь коментар
03.03.2024 20:39 Відповісти
Тобі лисому мордвину виднійшь !
показати весь коментар
03.03.2024 21:07 Відповісти
Сруль йди мацу їсти.
показати весь коментар
05.03.2024 10:16 Відповісти
Та як завгодно. Може він виїхав до 22 року, може у нього 5 дітей, може він інвалід чи наглядає за інвалідом, може це волонтер і приїхав за гуманітаркою чи просто водій, а може й у нього самого 2 група інвалідності...варіантів - маса.
показати весь коментар
03.03.2024 18:45 Відповісти
може....
а може "бог шельму метит"....
показати весь коментар
03.03.2024 18:58 Відповісти
як все починалося, фермери "путін приди розберися", тепер це.
що буде далі? скринька пандорри працює.
показати весь коментар
03.03.2024 18:23 Відповісти
Путень ввяди, крычали даунбасяки, ну он и ввел им па самые памидоры. Так и эти призовут.
показати весь коментар
03.03.2024 20:41 Відповісти
Оголосіть водія фермером та й по всьому. Це був демократичний протест!
показати весь коментар
03.03.2024 18:31 Відповісти
Уляна Супрун вже 10 років не міністр,а закон хороші міністри чомусь не відмінили....дивно?
показати весь коментар
03.03.2024 18:47 Відповісти
вчора зареєстрований,спочатку освойся тут,наберись розуму,а тоді будеш писати свою тупу ху....таким як я я. а поки йди
показати весь коментар
03.03.2024 18:54 Відповісти
А ви дивлюся "розумний". Мало того що все плутате, то ще коли нема чого сказати, переходите на особистість.😁
показати весь коментар
03.03.2024 19:16 Відповісти
Забули правило *не кормити....*хай сам з собою....
показати весь коментар
03.03.2024 20:01 Відповісти
Слово "польща" з недавнього часу, визиває такий же блювотний рефлекс як бєларусія і расія...
показати весь коментар
03.03.2024 18:45 Відповісти
и венгрия
показати весь коментар
03.03.2024 20:53 Відповісти
з цього східноєвропейського "економічного тигра" постійно надходять цікаві новини: десь побили українців,десь українок,десь вбили українців,десь українку,про гвалтування навіть і не пишу...недавно псякровний напав на білоруску в центрі Варшави,дуже побив і згвалтував,вона померла.якщо "наші" згодні там бути на становищі тварин (бидла) нехай там і живуть.нам то що,тут під обстрілами?
показати весь коментар
03.03.2024 18:45 Відповісти
"чоловік віком від 20 до 42 років"

Цікава точність. А чому саме до 42, а не до 41 чи 43?
показати весь коментар
03.03.2024 18:51 Відповісти
Если стрелять с таким РАЗБРОСОМ ?
То как такой стрелок называется?
показати весь коментар
03.03.2024 18:57 Відповісти
"в останні роки він лікувався у психіатричній лікарні. .2
Я так розумію, що у ЕС занадто ліберальне законодавство щодо людей за кермом? Чи як це коментувати , людина з психлікарні за кермом механічної машини яка є підвищеним джерелом небезпеки, це просто жах....
показати весь коментар
03.03.2024 19:36 Відповісти
У багатьох країнах, виявляється, у психів є, навіть, дозвіл на носіння вогнепальної зброї.
показати весь коментар
03.03.2024 19:51 Відповісти
А в сусідній державі маньяк ..банутий на всю голову презідентом працює
показати весь коментар
03.03.2024 20:16 Відповісти
А какого фига жители Киева, Тернополя или Ровно считаются беженцами? Европейцы давно уже должны были рассортировать по прописке: Беженцами сегодня могут быть жители оккупированных территорий или тех городов, которые существенно страдают от обстрелов нелюдями: Харьков, Одесса, Львов и аналогично. Причем только дети, женщины и пенсионеры. Я - пенсионер и живу в Киеве. Могу поехать в Германию к дочке, но я и здесь приношу пользу ВСУ, а там совесть не позволила бы претендовать на статус беженца.
показати весь коментар
03.03.2024 20:20 Відповісти
Вибачаюсь, а дочка-біженка в Німеччині з яких окупованих територій?
показати весь коментар
03.03.2024 20:39 Відповісти
с Киева но ей можно))
показати весь коментар
03.03.2024 20:54 Відповісти
Дочка живет в Германии 23 года. Хотя и остается гражданкой Украины. Более того, внуки собираются получить украинские паспорта! Не стоит мерять всех по себе.
показати весь коментар
03.03.2024 21:21 Відповісти
Этому Долбо-Дуде нужны были 6-Украинцев , насмотревшись тракторных баталий на границе.
показати весь коментар
03.03.2024 20:25 Відповісти
Дебіле кацапський, там ще 14 поляків постраждали.
показати весь коментар
03.03.2024 20:44 Відповісти
 
 