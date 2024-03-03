Шестеро українців постраждали внаслідок наїзду авто на людей у Польщі. ФОТО
Унаслідок в’їзду автомобіля в натовп у центрі польського міста Щеціна, що стався у п’ятницю після обіду, постраждали двадцять людей, серед них - шестеро громадян України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив воєвода Західнопоморського воєводства Адам Рудавський, пише Gаzeta Wyborcza.
"Загалом маємо 20 постраждалих віком від п’яти до 62 років. Серед поранених - шестеро дітей, шестеро потерпілих є громадянами України", - зазначив Рудавський.
За його словами, дві потерпілі, яким 22 і 58 років, перебувають у критичному стані, ще четверо постраждалих у тяжкому стані. Потерпілі були доправлені у сім лікарень регіону.
У рятувальній операції було задіяно 18 груп рятувальників та 70 поліцейських.
Як повідомив консул України у Гданську Олександр Плодистий, серед постраждалих українців четверо жінок і чоловік віком від 20 до 42 років, а також п’ятирічний хлопчик.
"Вони отримали травми різного ступеня тяжкості, перебувають у трьох шпиталях. 41-річна жінка перебуває у критичному стані, постраждала також її п’ятирічна дитина, в якої струс мозку", - зазначив Плодистий.
За його словами, сьогодні лікар повідомив, що стан жінки, яка перебуває у критичному стані, стабілізувався, загрози їх життю наразі немає. Постраждала дитина перебуватиме в одній лікарні з мамою ще 2-3 дні, нею опікуються друзі сім’ї.
Решта українців перебувають у стабільному стані, їх життю не загрожує небезпека.
Почесний консул України у Щеціні Генрик Колодій разом з воєводою Західнопоморського воєводства відвідав постраждалих і поспілкувався з лікарями.
За словами Плодистого, українці отримують всю необхідну медичну допомогу. Він зауважив, що про жодну оплату за лікування не може бути й мови, хоча одна із жінок не має польської медичної страховки, оскільки приїхала з Німеччини.
"Питання оплати не стоїть, адже міркування зрозумілі: це форс-мажор, який не можна було прорахувати, вони є жертвами злочину", - констатував консул України у Гданську.
Як зазначається, 1 березня 33-річний житель Щеціна на легковому автомобілі Ford наїхав на людей, які переходили дорогу по пішохідному переходу, потім - на пішоходів на тротуарі. Він не гальмував, авто рухалося зі швидкістю 30-40 км/год. Водій намагався втекти з місця інциденту, спричинивши ДТП з чотирма автомобілями, де також постраждали люди.
За даними поліції, зловмисник свідомо в’їхав у пішоходів. Чоловік не був під впливом алкоголю чи наркотиків, в останні роки він лікувався у психіатричній лікарні. За рішенням місцевої прокуратури в суботу зловмисника заарештовано на три місяці. Йому висунуто обвинувачення у спробі вбивства багатьох людей, спричинення дорожньої аварії, втечі з місця ДТП та заподіяння травм.
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Поляки могли 24 февраля
НЕ ОТКРЫТЬ СВОИ ГРАНИЦЫ ДЛЯ ВСЕХ УКРАИНЦЕВ
Имели право
Но они поступили в высшей степени человечно
Упустили украинцев
Дали кров и еду
А вы уже забыли ?
А что ж у вас память такая плохая?
Я уже не говорю о полках
Которые ,в отличие,от вас - воюют рядом с украинцами
А вы за их спиной отсиживаетесь
Ставили перед сирийцами ?
Они тоже бежали от войны
Полякам на сирийцев тоже давал деньги ЕС
Поляки ОТКАЗАЛИСЬ принимать сирийцев
А украинцев приняли
И тогда еще денег от ЕС никаких не было
Все ,что сейчас происходит
Это многоходовочки путина
Он хочет ,что мы пересрались с поляками
Так на фига вы путину помогаете?
Может мозги начнете включать?
Наш народ путин уже развел в 2019
Вам мало показалось?
І в уявній ситуації, що в Польщі буде війна я сам піду бити морди тим хто блокуватиме їм кордон з України, якщо такі будуть.
А поляки ведуть себе як ублюдки, і це є факт...
В Польше население 50 миллионов
Сколько поляков участвовало в протестах на границе?
Уже все знают,что зерно высыпали
НАНЯТЫЕ ПРОВОКАТОРЫ
Нанятые русскими
А вы уже готовы всех поляков считать ублюдками?
Это детское поведение
Не взрослое
І тим більш не побачив...
Ваше незнание не означает
Что поляки молчат!!!!!
Не лейте воду на мельницу путина
Все гэбэшные операции
Делаются ради одной цели
РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ!
https://glavnoe.in.ua/ru/novosti/ne-veryu-chto-eto-polyaky-prostyte-voyuyushhaya-ukrayna-henkonsul-polshy-vo-lvove-o-blokade-hranyczy https://glavnoe.in.ua/ru/novosti/ne-veryu-chto-eto-polyaky-prostyte-voyuyushhaya-ukrayna-henkonsul-polshy-vo-lvove-o-blokade-hranyczy
Як шо скористуєтесь Гуглом зможите знайти багато.
Население Польши около 38 миллионов
Приношу извинения за ошибку
а сейчас эти бл*ди (пусть горят в ду), их закрывают против всех законов, человеческих и Божеских
Мужчин от 27 лет
По новому закону возможно от 25 лет
Молодых на передовую не посылают
Просто справедливости ради....
Но не от себя
Налоги не платим
От армии косим
Но при считаем себя цивилизованными
А ЛИДЕР во всем этом - наш президент
Уж как он откосил!!!!
И налоги не платил
Это сразу Нобелевка по откосу от службы и неуплате налогов!
Красунчик!
Вся страна на него сейчас равняется
Мужиков ловят как зайцев
Скоро сети будут раскидывать
И капканы ставить.....
а може "бог шельму метит"....
що буде далі? скринька пандорри працює.
Цікава точність. А чому саме до 42, а не до 41 чи 43?
То как такой стрелок называется?
Я так розумію, що у ЕС занадто ліберальне законодавство щодо людей за кермом? Чи як це коментувати , людина з психлікарні за кермом механічної машини яка є підвищеним джерелом небезпеки, це просто жах....