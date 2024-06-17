Почти 145 тыс. украинцев уже привлечены в "Армію відновлення"

По состоянию на 17 июня 2024 года к "Армії відновлення" уже присоединились 144 955 украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сведения Государственной службы занятости.

Так, по состоянию на 17 июня 2024 года Государственная служба занятости выдала 144 995 направлений на выполнение общественно полезных работ, больше всего - в Харьковской области (24 416 направлений).

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Среди регионов с наибольшим количеством привлеченных безработных - Донецкая (17 433), Киевская (16 153), Черниговская (16 009) и Полтавская (15 304) области.

Как отмечается, всего к проекту "Армія відновлення" присоединились 19 регионов.

Сообщается, что на выплату заработной платы за участие в правительственном проекте "Армія відновлення" уже профинансировано более 1 млрд грн. А оплата за общественно полезные работы составляет 12 тыс. грн за полный отработанный месяц.

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Виды работ в рамках проекта "Армия восстановления"