Почти 145 тыс. украинцев уже привлечены в "Армію відновлення"
По состоянию на 17 июня 2024 года к "Армії відновлення" уже присоединились 144 955 украинцев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сведения Государственной службы занятости.
Так, по состоянию на 17 июня 2024 года Государственная служба занятости выдала 144 995 направлений на выполнение общественно полезных работ, больше всего - в Харьковской области (24 416 направлений).
Среди регионов с наибольшим количеством привлеченных безработных - Донецкая (17 433), Киевская (16 153), Черниговская (16 009) и Полтавская (15 304) области.
Как отмечается, всего к проекту "Армія відновлення" присоединились 19 регионов.
Сообщается, что на выплату заработной платы за участие в правительственном проекте "Армія відновлення" уже профинансировано более 1 млрд грн. А оплата за общественно полезные работы составляет 12 тыс. грн за полный отработанный месяц.
Виды работ в рамках проекта "Армия восстановления"
- помощь пострадавшим в результате боевых действий;
- строительство защитных сооружений;
- обеспечение работы "Пунктов несокрушимости";
- разгрузка, фасовка и доставка гуманитарной помощи;
- предоставление гражданам социальных услуг в местах сосредоточения ВПЛ;
- восстановление жилых домов и помещений, ликвидация последствий повреждения Каховской ГЭС;
- плетение маскировочных сетей;
- разбор завалов.
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а може попітляв би там в кедах щє тиждні 3?
ніхто не зобідився б...
Волонтери безкоштовно їбашать, а влада під це нормально списує ресурсів і бабла
були оплескі...
наша оплескана моль повертається до дому без нічого - свято в хаті!
танцюй Українa!
Зруйновані ТЕЦ можна за півроку полагодити якщо у тебе стільки людей.
шапіто нескіченне...
***********, спати хочу, заїбався всяким там макронам рукі жати..