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Почти 145 тыс. украинцев уже привлечены в "Армію відновлення"

Відбудова України

По состоянию на 17 июня 2024 года к "Армії відновлення" уже присоединились 144 955 украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сведения Государственной службы занятости.

Так, по состоянию на 17 июня 2024 года Государственная служба занятости выдала 144 995 направлений на выполнение общественно полезных работ, больше всего - в Харьковской области (24 416 направлений).

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Среди регионов с наибольшим количеством привлеченных безработных - Донецкая (17 433), Киевская (16 153), Черниговская (16 009) и Полтавская (15 304) области.

Армія відновлення

Как отмечается, всего к проекту "Армія відновлення" присоединились 19 регионов.

Сообщается, что на выплату заработной платы за участие в правительственном проекте "Армія відновлення" уже профинансировано более 1 млрд грн. А оплата за общественно полезные работы составляет 12 тыс. грн за полный отработанный месяц.

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Виды работ в рамках проекта "Армия восстановления"

  • помощь пострадавшим в результате боевых действий;
  • строительство защитных сооружений;
  • обеспечение работы "Пунктов несокрушимости";
  • разгрузка, фасовка и доставка гуманитарной помощи;
  • предоставление гражданам социальных услуг в местах сосредоточения ВПЛ;
  • восстановление жилых домов и помещений, ликвидация последствий повреждения Каховской ГЭС;
  • плетение маскировочных сетей;
  • разбор завалов.

Автор: 

Госслужба занятости (115) восстановления (148)


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Топ комментарии
+5
А скільки там вже мертвих душ!
Волонтери безкоштовно їбашать, а влада під це нормально списує ресурсів і бабла
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17.06.2024 13:18
+2
а шо буба вже до хати?
а може попітляв би там в кедах щє тиждні 3?
ніхто не зобідився б...
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17.06.2024 13:15
+2
Вони заброньовані чи як? З одного боку виловлюють і викрадають на шляху на роботу кваліфікованих зварювальників, токарів, інженерів, лікарів, а з іншого боку - практично 10 дивізій особового складу безробітних завали перебирають...
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17.06.2024 13:19
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Правила форума Совет форумчан
а шо буба вже до хати?
а може попітляв би там в кедах щє тиждні 3?
ніхто не зобідився б...
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17.06.2024 13:15 Ответить
А скільки там вже мертвих душ!
Волонтери безкоштовно їбашать, а влада під це нормально списує ресурсів і бабла
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17.06.2024 13:18 Ответить
ліквідація наслідків пошкодження Каховської ГЕС Джерело:
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17.06.2024 13:18 Ответить
Отим чином...
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17.06.2024 13:22 Ответить
Вони заброньовані чи як? З одного боку виловлюють і викрадають на шляху на роботу кваліфікованих зварювальників, токарів, інженерів, лікарів, а з іншого боку - практично 10 дивізій особового складу безробітних завали перебирають...
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17.06.2024 13:19 Ответить
здобутків для України? - нyль-зіро...
були оплескі...
наша оплескана моль повертається до дому без нічого - свято в хаті!
танцюй Українa!
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17.06.2024 13:22 Ответить
ціла армія, так якого чорта завали на Київщині ще не розібрали?
Зруйновані ТЕЦ можна за півроку полагодити якщо у тебе стільки людей.
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17.06.2024 13:29 Ответить
броньовані пішлі - цикачі і oті годувальники верблюдей...
шапіто нескіченне...
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17.06.2024 13:38 Ответить
мільйон (дерев, ...) плавно переходить в армію, бо не всі ж точно знають скільки в армії "штиків
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17.06.2024 13:39 Ответить
Війна вже закінчилась? Я щось пропустив?
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17.06.2024 13:40 Ответить
це по бумагах а так ***** нема відмивання коштів
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17.06.2024 13:41 Ответить
буба, шо ти нам привіз?
***********, спати хочу, заїбався всяким там макронам рукі жати..
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17.06.2024 13:50 Ответить
А тисячі полонених кацапів в цей час відʼїдають собі харі на 10 тис грн утримання в місяць! Якого хєра вони досі не розбирають завали?
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17.06.2024 14:45 Ответить
Тобто змушені працювати на найбільш ******* роботі за копійки. Пафосна назва для кріпацтва
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17.06.2024 19:51 Ответить
 
 