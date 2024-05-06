Более 123 тыс. украинцев уже привлечены в "Армию восстановления". ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 6 мая 2024 года к "Армии восстановления" уже присоединились 123 670 украинцев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сведения Государственной службы занятости.
Так, по состоянию на 6 мая 2024 года Государственная служба занятости выдала 123 670 направлений на выполнение общественно полезных работ, больше всего - в Харьковской области (22 129 направлений).
Среди регионов с наибольшим количеством привлеченных безработных - Донецкая (15 116), Киевская (14 215), Черниговская (13 557) и Полтавская (13 291) области.
Как отмечается, всего к проекту "Армия восстановления" присоединились 19 регионов.
Сообщается, что на выплату заработной платы за участие в правительственном проекте "Армия восстановления" уже направлено 885 млн грн. А оплата за общественно полезные работы отныне составляет 12 тыс. грн за полный отработанный месяц.
Виды работ в рамках проекта "Армия восстановления"
- помощь пострадавшим в результате боевых действий;
- строительство защитных сооружений;
- обеспечение работы "Пунктов несокрушимости";
- разгрузка, фасовка и доставка гуманитарной помощи;
- восстановление жилых домов и помещений, ликвидация последствий повреждения Каховской ГЭС;
- плетение маскировочных сетей;
- разбор завалов.
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