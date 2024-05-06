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Более 123 тыс. украинцев уже привлечены в "Армию восстановления". ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 6 мая 2024 года к "Армии восстановления" уже присоединились 123 670 украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сведения Государственной службы занятости.

Так, по состоянию на 6 мая 2024 года Государственная служба занятости выдала 123 670 направлений на выполнение общественно полезных работ, больше всего - в Харьковской области (22 129 направлений).

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Среди регионов с наибольшим количеством привлеченных безработных - Донецкая (15 116), Киевская (14 215), Черниговская (13 557) и Полтавская (13 291) области.

"Армія відновлення": дані на 6 травня

Как отмечается, всего к проекту "Армия восстановления" присоединились 19 регионов.

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Сообщается, что на выплату заработной платы за участие в правительственном проекте "Армия восстановления" уже направлено 885 млн грн. А оплата за общественно полезные работы отныне составляет 12 тыс. грн за полный отработанный месяц.

Виды работ в рамках проекта "Армия восстановления"

  • помощь пострадавшим в результате боевых действий;
  • строительство защитных сооружений;
  • обеспечение работы "Пунктов несокрушимости";
  • разгрузка, фасовка и доставка гуманитарной помощи;
  • восстановление жилых домов и помещений, ликвидация последствий повреждения Каховской ГЭС;
  • плетение маскировочных сетей;
  • разбор завалов.

Автор: 

Госслужба занятости (115) восстановления (144)


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а вся зелена вермаківка до озеленення прифронтових регіонів та заміною підземних комунікацій у містах, одразу по свіжо викладеному зебілоасфальту із бруківкою.
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06.05.2024 15:30 Ответить
Для прифронтових областей 12 000 це досить непогано
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06.05.2024 15:35 Ответить
Армія є одна. Навіщось ще якусь вигадали.
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06.05.2024 15:41 Ответить
Раніше копали в ручну а тепер лопатами
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06.05.2024 15:57 Ответить
Є ще армія дронів. А ще є ми - армія дописувачів
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06.05.2024 18:42 Ответить
А буде армія ЕВідновлення?
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06.05.2024 16:00 Ответить
 
 