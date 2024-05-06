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Понад 123 тис. українців вже залучено до "Армії відновлення". ІНФОГРАФІКА

Станом на 6 травня 2024 року до "Армії відновлення" вже долучилися 123 670 українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відомості Державної служби зайнятості.

Так, станом на 6 травня 2024 року Державна служба зайнятості видала 123 670 направлень на виконання суспільно корисних робіт, найбільше - у Харківській області (22 129 направлень).

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Серед регіонів із найбільшою кількістю залучених безробітних - Донецька (15 116), Київська (14 215), Чернігівська (13 557) та Полтавська (13 291) області.

"Армія відновлення": дані на 6 травня

Як зазначається, загалом до проєкту "Армія відновлення" доєдналися 19 регіонів.

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Повідомляється, що на виплату заробітної плати за участь в урядовому проєкті "Армія відновлення" вже направлено 885 млн грн. А оплата за суспільно корисні роботи відтепер становить 12 тис. грн за повний відпрацьований місяць.

Види робіт в межах проєкту "Армія відновлення"

  • допомога постраждалим унаслідок бойових дій;
  • будівництво захисних споруд;
  • забезпечення роботи "Пунктів незламності";
  • розвантаження, фасування та доставка гуманітарної допомоги;
  • відновлення житлових будинків та приміщень, ліквідація наслідків пошкодження Каховської ГЕС;
  • плетіння маскувальних сіток;
  • розбір завалів.

Автор: 

Держслужба зайнятості (169) відновлення (565)


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а вся зелена вермаківка до озеленення прифронтових регіонів та заміною підземних комунікацій у містах, одразу по свіжо викладеному зебілоасфальту із бруківкою.
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06.05.2024 15:30 Відповісти
Для прифронтових областей 12 000 це досить непогано
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06.05.2024 15:35 Відповісти
Армія є одна. Навіщось ще якусь вигадали.
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06.05.2024 15:41 Відповісти
Раніше копали в ручну а тепер лопатами
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06.05.2024 15:57 Відповісти
Є ще армія дронів. А ще є ми - армія дописувачів
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06.05.2024 18:42 Відповісти
А буде армія ЕВідновлення?
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06.05.2024 16:00 Відповісти
 
 