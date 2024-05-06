Понад 123 тис. українців вже залучено до "Армії відновлення". ІНФОГРАФІКА
Станом на 6 травня 2024 року до "Армії відновлення" вже долучилися 123 670 українців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відомості Державної служби зайнятості.
Так, станом на 6 травня 2024 року Державна служба зайнятості видала 123 670 направлень на виконання суспільно корисних робіт, найбільше - у Харківській області (22 129 направлень).
Серед регіонів із найбільшою кількістю залучених безробітних - Донецька (15 116), Київська (14 215), Чернігівська (13 557) та Полтавська (13 291) області.
Як зазначається, загалом до проєкту "Армія відновлення" доєдналися 19 регіонів.
Повідомляється, що на виплату заробітної плати за участь в урядовому проєкті "Армія відновлення" вже направлено 885 млн грн. А оплата за суспільно корисні роботи відтепер становить 12 тис. грн за повний відпрацьований місяць.
Види робіт в межах проєкту "Армія відновлення"
- допомога постраждалим унаслідок бойових дій;
- будівництво захисних споруд;
- забезпечення роботи "Пунктів незламності";
- розвантаження, фасування та доставка гуманітарної допомоги;
- відновлення житлових будинків та приміщень, ліквідація наслідків пошкодження Каховської ГЕС;
- плетіння маскувальних сіток;
- розбір завалів.
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