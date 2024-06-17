Несмотря на потери, враг бросает в бой в Волчанске подразделения 138-й мотострелковой дивизии, - ОТГВ "Харьков"

Сейчас на Харьковщине враг наиболее активен в населенном пункте Волчанск, здесь продолжаются боевые действия.

Об этом спикер ОТГВ "Харьков" Юрий Повх заявил в эфире общенационального телемарафона "Єдині новини", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На Харьковском направлении продолжаются боевые действия, продолжаются атаки российских войск. В частности в Волчанске. Там враг, несмотря на потери, дальше продолжает бросать в бой подразделения 138-й мотострелковой дивизии шестой армии Ленинградского военного округа", - отметил Повх.

По его словам, всего за прошедшие сутки произошло шесть боевых столкновений, девять авиационных ударов, 19 ударов дронами-камикадзе и 279 вражеских обстрелов. Потери врага составляют 175 человек.

"Что касается техники, на нашем участке ответственности враг потерял два уничтоженных автомобиля и шесть поврежденных и единицу специальной техники. На самом деле, надо отдать должное нашей героической пехоте, которая удерживает позиции. Дело в том, что враг не жалеет боеприпасов, не жалеет авиационных боеприпасов. Поэтому обстановка достаточно сложная, но контролируемая", - добавил спикер ОТГВ "Харьков".

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Он также отметил, что жители Харькова и Харьковской области больше не страдают от массированных вражеских обстрелов. За минувшие сутки уничтожены 33 укрытия личного состава врага, 1 пункт хранения боекомплекта и одна пусковая установка БпЛА.