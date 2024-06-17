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Новости Война
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Несмотря на потери, враг бросает в бой в Волчанске подразделения 138-й мотострелковой дивизии, - ОТГВ "Харьков"

Окупанти обстрілюють Харківщину

Сейчас на Харьковщине враг наиболее активен в населенном пункте Волчанск, здесь продолжаются боевые действия.

Об этом спикер ОТГВ "Харьков" Юрий Повх заявил в эфире общенационального телемарафона "Єдині новини", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На Харьковском направлении продолжаются боевые действия, продолжаются атаки российских войск. В частности в Волчанске. Там враг, несмотря на потери, дальше продолжает бросать в бой подразделения 138-й мотострелковой дивизии шестой армии Ленинградского военного округа", - отметил Повх.

По его словам, всего за прошедшие сутки произошло шесть боевых столкновений, девять авиационных ударов, 19 ударов дронами-камикадзе и 279 вражеских обстрелов. Потери врага составляют 175 человек.

"Что касается техники, на нашем участке ответственности враг потерял два уничтоженных автомобиля и шесть поврежденных и единицу специальной техники. На самом деле, надо отдать должное нашей героической пехоте, которая удерживает позиции. Дело в том, что враг не жалеет боеприпасов, не жалеет авиационных боеприпасов. Поэтому обстановка достаточно сложная, но контролируемая", - добавил спикер ОТГВ "Харьков".

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Он также отметил, что жители Харькова и Харьковской области больше не страдают от массированных вражеских обстрелов. За минувшие сутки уничтожены 33 укрытия личного состава врага, 1 пункт хранения боекомплекта и одна пусковая установка БпЛА.

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Харьковщина (5577) боевые действия (4131)


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Слава Героям!
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17.06.2024 14:22 Ответить
Слава Героям!
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17.06.2024 15:39 Ответить
Один з рашистських мілітарі-пропагандистів у своєму Telegram-каналі написав, що хоча ЗСУ і раніше активно атакували російську логістику на території пітьми, проте тепер українські БПЛА завдають ударів по залізничних потягях. Також було опублікувано відео, на якому видно пожежу та сильне задимлення. Фрагмент цього https://t.me/Ukraine_365News/80054 відео також публікує Telegram-канал "Україна 365".
За словами цього рашистського Z-воєнкора, українська армія, начебто, переймає досвід англо-американської авіації періоду Другої світової війни, підриваючи російські логістичні ланцюжки на підході до зони бойових дій. При цьому він обурений, що рашисти не можуть діяти аналогічно, оскільки ЗСУ підвозять ********** та озброєння безпосередньо аж до самого Вовчанська.
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17.06.2024 15:07 Ответить
 
 