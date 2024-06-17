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Новости
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В заведениях профобразования на Киевщине создают образовательные хабы для обучения взрослого населения

Профосвіти

Взрослое население Киевщины имеет возможность получить рабочую квалификацию в учреждениях профессионально-технического образования по курсовой форме обучения в течение 3-6 месяцев, в зависимости от сложности профессии и уровня образовательно-квалификационного разряда.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщила заместитель председателя Киевской ОГА Жанна Осипенко.

Как отмечается, центры создают в Белой Церкви, Борисполе, Броварах, Украинке и других населенных пунктах. Они будут оснащены современным оборудованием.

Сообщается, что до конца года планируется создать 11 образовательных хабов в учреждениях профессионального образования области.

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Для оценки и признания результатов обучения лиц, присвоения, подтверждения соответствующих профессиональных квалификаций в учреждениях профессионального образования аккредитовано 5 квалификационных центров.

Также в центры можно обращаться для признания в Украине профессиональных квалификаций, полученных в других странах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Киевщину: работали силы ПВО, уничтожены вражеские БпЛА, попаданий не зафиксировано

Автор: 

Киевская область (4153) обучение (532)


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хочу стати, швачкою гітаристкою.
куди звертатися?
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17.06.2024 14:42 Ответить
Від цього зʼявляться зникаючі робочі місця?
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17.06.2024 14:42 Ответить
Как бы так помягче выразиться ...
Отмывка западных грантов. Вот что это такое. И ничего более.

На металлургических заводах куча вакансий. Со средней з/п 18 000 - 22 000 грн/мес. И никакой квалификации не требуется - научат. В вакансиях это выделено. Кто готов впахивать за таку з/п - примут с распростертыми объятиями.
Почти в каждый магазин АТБ требуется грузчик. З/п -18 000 грн/мес. В белую.
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17.06.2024 14:50 Ответить
"В белую" - із-за цього чоловіки і не йдуть на "офіційку", бо потрібно через тцк, а ті хто має відсторонення не сильно і хочуть працювати... Було на фірмі двоє таких "роботяг".
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17.06.2024 15:29 Ответить
Почти в каждый магазин АТБ требуется грузчик. З/п -18 000 грн/мес. В белую.

А не пишуть скільки вираховують на штрафи ( недостачі , кражі, )
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17.06.2024 15:38 Ответить
С грузчиков?
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17.06.2024 18:25 Ответить
В суперсаркетах знайомі розказували що ділилося на всіх . Навряд чи зараз в кращу сторону помінялося
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18.06.2024 11:59 Ответить
 
 