В заведениях профобразования на Киевщине создают образовательные хабы для обучения взрослого населения
Взрослое население Киевщины имеет возможность получить рабочую квалификацию в учреждениях профессионально-технического образования по курсовой форме обучения в течение 3-6 месяцев, в зависимости от сложности профессии и уровня образовательно-квалификационного разряда.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщила заместитель председателя Киевской ОГА Жанна Осипенко.
Как отмечается, центры создают в Белой Церкви, Борисполе, Броварах, Украинке и других населенных пунктах. Они будут оснащены современным оборудованием.
Сообщается, что до конца года планируется создать 11 образовательных хабов в учреждениях профессионального образования области.
Для оценки и признания результатов обучения лиц, присвоения, подтверждения соответствующих профессиональных квалификаций в учреждениях профессионального образования аккредитовано 5 квалификационных центров.
Также в центры можно обращаться для признания в Украине профессиональных квалификаций, полученных в других странах.
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Отмывка западных грантов. Вот что это такое. И ничего более.
На металлургических заводах куча вакансий. Со средней з/п 18 000 - 22 000 грн/мес. И никакой квалификации не требуется - научат. В вакансиях это выделено. Кто готов впахивать за таку з/п - примут с распростертыми объятиями.
Почти в каждый магазин АТБ требуется грузчик. З/п -18 000 грн/мес. В белую.
А не пишуть скільки вираховують на штрафи ( недостачі , кражі, )