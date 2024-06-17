В заведениях профобразования на Киевщине создают образовательные хабы для обучения взрослого населения

Взрослое население Киевщины имеет возможность получить рабочую квалификацию в учреждениях профессионально-технического образования по курсовой форме обучения в течение 3-6 месяцев, в зависимости от сложности профессии и уровня образовательно-квалификационного разряда.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщила заместитель председателя Киевской ОГА Жанна Осипенко.

Как отмечается, центры создают в Белой Церкви, Борисполе, Броварах, Украинке и других населенных пунктах. Они будут оснащены современным оборудованием.



Сообщается, что до конца года планируется создать 11 образовательных хабов в учреждениях профессионального образования области.

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Для оценки и признания результатов обучения лиц, присвоения, подтверждения соответствующих профессиональных квалификаций в учреждениях профессионального образования аккредитовано 5 квалификационных центров.



Также в центры можно обращаться для признания в Украине профессиональных квалификаций, полученных в других странах.

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