Атака РФ на Киевщину: работали силы ПВО, уничтожены вражеские БпЛА, попаданий не зафиксировано

В течение дня в Киевской области ракетная опасность чередовалась с атаками ударных дронов.

Как передает Цензор.НЕТ, о последствиях атаки на Киевщину рассказал начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.



Как отмечается, с самого утра в области объявлялся сигнал воздушной тревоги. Ракетная опасность чередовалась с атаками ударных дронов. На Киевщине работали силы ПВО, вражеские БпЛА были уничтожены.

Сообщается, что в результате падения обломков в одном из районов произошло возгорание травяного настила. Пожар оперативно ликвидировали.

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Кравченко добавил, что попаданий в жилую или критическую инфраструктуру не зафиксировано, пострадавших нет.



"В очередной раз призываем каждого жителя области не пренебрегать сигналом воздушной тревоги и находиться в укрытиях, пока опасность не минует", - призвал начальник ОВА.

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Напомним, ранее сообщалось, что в воздушном пространстве Киевщины было зафиксировано БпЛА, по которым работали силы ПВО.