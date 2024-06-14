Атака РФ на Киевщину: работали силы ПВО, уничтожены вражеские БпЛА, попаданий не зафиксировано
В течение дня в Киевской области ракетная опасность чередовалась с атаками ударных дронов.
Как передает Цензор.НЕТ, о последствиях атаки на Киевщину рассказал начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.
Как отмечается, с самого утра в области объявлялся сигнал воздушной тревоги. Ракетная опасность чередовалась с атаками ударных дронов. На Киевщине работали силы ПВО, вражеские БпЛА были уничтожены.
Сообщается, что в результате падения обломков в одном из районов произошло возгорание травяного настила. Пожар оперативно ликвидировали.
Кравченко добавил, что попаданий в жилую или критическую инфраструктуру не зафиксировано, пострадавших нет.
"В очередной раз призываем каждого жителя области не пренебрегать сигналом воздушной тревоги и находиться в укрытиях, пока опасность не минует", - призвал начальник ОВА.
Напомним, ранее сообщалось, что в воздушном пространстве Киевщины было зафиксировано БпЛА, по которым работали силы ПВО.
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