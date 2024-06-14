РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9417 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 456 3

Атака РФ на Киевщину: работали силы ПВО, уничтожены вражеские БпЛА, попаданий не зафиксировано

Робота ППО

В течение дня в Киевской области ракетная опасность чередовалась с атаками ударных дронов.

Как передает Цензор.НЕТ, о последствиях атаки на Киевщину рассказал начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Как отмечается, с самого утра в области объявлялся сигнал воздушной тревоги. Ракетная опасность чередовалась с атаками ударных дронов. На Киевщине работали силы ПВО, вражеские БпЛА были уничтожены.

Сообщается, что в результате падения обломков в одном из районов произошло возгорание травяного настила. Пожар оперативно ликвидировали.

Смотрите также: Фрагменты опасных кассетных суббоеприпасов обнаружили в Киевской области. ФОТОрепортаж

Кравченко добавил, что попаданий в жилую или критическую инфраструктуру не зафиксировано, пострадавших нет.

"В очередной раз призываем каждого жителя области не пренебрегать сигналом воздушной тревоги и находиться в укрытиях, пока опасность не минует", - призвал начальник ОВА.

Смотрите также: Последствия удара по Селидово: россияне сбросили авиабомбу на жилой квартал. ФОТОрепортаж

Напомним, ранее сообщалось, что в воздушном пространстве Киевщины было зафиксировано БпЛА, по которым работали силы ПВО.

Автор: 

Киевская область (4149) обстрел (27327)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Поки існують ці шакали, поки існує ота помийка - спокою нам не буде! І це треба усвідомити всім, що тільки розваливши рашку на десятки клаптів, ми можемо сподіватись не тільки на відносно мирний час, але й на розворот - знову до цивілзації, в європейську сім'ю, бо треба виганяти ще й внутрішнього окупанта у вигляді ЗЕшобли, вичищати землю від колаборантів та зрадників, від різних гнилих сепарських личинок(і не тільки росіянських - угорьські не кращі!).
показать весь комментарий
14.06.2024 18:16 Ответить
17:17

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/06/14/7460823/ ФОТО В России самолет разломался пополам после жуткой посадки
показать весь комментарий
14.06.2024 18:19 Ответить
..думав: шо то воно паленим звідкись смердить?, навіть виходив-дивився, може хата яка палає? - а то воно степ горів від кацапського сміття..
показать весь комментарий
14.06.2024 19:20 Ответить
 
 