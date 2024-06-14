Последствия удара по Селидово: россияне сбросили авиабомбу на жилой квартал. ФОТОрепортаж
13 июня около 21:10 оккупанты сбросили авиабомбу на жилой квартал г. Селидово. Предварительно, против мирного населения враг применил "УМПБ Д-30СМ".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Донецкой области.
"В результате обстрела получили травмы четыре женщины и двое мужчин в возрасте от 62 до 93 лет. У них диагностированы минно-взрывные и осколочные ранения и ушибы. Пострадавшие - жители частных и многоквартирных домов, в которых взрывной волной выбило окна", - говорится в сообщении.
Также повреждены, по меньшей мере, 10 многоэтажных жилых домов, частное домовладение, магазины, кафе и аптека.
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Михайло Иляш
показать весь комментарий14.06.2024 08:30 Ответить Мне нравится 5
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