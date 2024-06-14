Наслідки удару по Селидовому: росіяни скинули авіабомбу на житловий квартал. ФОТОрепортаж

13 червня близько о 21:10 окупанти скинули авіабомбу на житловий квартал м. Селидове. Попередньо, проти мирного населення ворог застосував "УМПБ Д-30СМ".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

"Внаслідок обстрілу зазнали травм четверо жінок та двоє чоловіків віком від 62 до 93 років. У них діагностовано мінно-вибухові й осколкові поранення і забої. Потерпілі - мешканці приватних та багатоквартирних будинків, у яких вибуховою хвилею вибило вікна", - йдеться в повідомленні.

Також пошкоджено щонайменше 10 багатоповерхових житлових будинків, приватне домоволодіння, магазини, кафе й аптеку.

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