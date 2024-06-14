Наслідки удару по Селидовому: росіяни скинули авіабомбу на житловий квартал. ФОТОрепортаж
13 червня близько о 21:10 окупанти скинули авіабомбу на житловий квартал м. Селидове. Попередньо, проти мирного населення ворог застосував "УМПБ Д-30СМ".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Донецької області.
"Внаслідок обстрілу зазнали травм четверо жінок та двоє чоловіків віком від 62 до 93 років. У них діагностовано мінно-вибухові й осколкові поранення і забої. Потерпілі - мешканці приватних та багатоквартирних будинків, у яких вибуховою хвилею вибило вікна", - йдеться в повідомленні.
Також пошкоджено щонайменше 10 багатоповерхових житлових будинків, приватне домоволодіння, магазини, кафе й аптеку.
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Михайло Иляш
показати весь коментар14.06.2024 08:30 Відповісти Мені подобається 5
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