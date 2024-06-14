Атака РФ на Київщину: працювали сили ППО, знищено ворожі БпЛА, влучань не зафіксовано

Протягом дня в Київській області ракетна небезпека чергувалася з атаками ударних дронів.

Як передає Цензор.НЕТ, про наслідки атаки на Київщину розповів начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.



Як зазначається, від самого ранку в області оголошувався сигнал повітряної тривоги. Ракетна небезпека чергувалася з атаками ударних дронів. На Київщині працювали сили ППО, ворожі БпЛА було знищено.

Повідомляється, що внаслідок падіння уламків в одному з районів сталося загорання трав'яного настилу. Пожежу оперативно ліквідували.

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Кравченко додав, що влучань у житлову чи критичну інфраструктуру не зафіксовано, постраждалих немає.



"Вкотре закликаємо кожного жителя області не нехтувати сигналом повітряної тривоги та перебувати в укриттях, поки небезпека не мине", - закликав начальник ОВА.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у повітряному просторі Київщини було зафіксовано БпЛА, по яких працювали сили ППО.