Атака РФ на Київщину: працювали сили ППО, знищено ворожі БпЛА, влучань не зафіксовано
Протягом дня в Київській області ракетна небезпека чергувалася з атаками ударних дронів.
Як передає Цензор.НЕТ, про наслідки атаки на Київщину розповів начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.
Як зазначається, від самого ранку в області оголошувався сигнал повітряної тривоги. Ракетна небезпека чергувалася з атаками ударних дронів. На Київщині працювали сили ППО, ворожі БпЛА було знищено.
Повідомляється, що внаслідок падіння уламків в одному з районів сталося загорання трав'яного настилу. Пожежу оперативно ліквідували.
Кравченко додав, що влучань у житлову чи критичну інфраструктуру не зафіксовано, постраждалих немає.
"Вкотре закликаємо кожного жителя області не нехтувати сигналом повітряної тривоги та перебувати в укриттях, поки небезпека не мине", - закликав начальник ОВА.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у повітряному просторі Київщини було зафіксовано БпЛА, по яких працювали сили ППО.
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