УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8352 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 456 3

Атака РФ на Київщину: працювали сили ППО, знищено ворожі БпЛА, влучань не зафіксовано

Робота ППО

Протягом дня в Київській області ракетна небезпека чергувалася з атаками ударних дронів.

Як передає Цензор.НЕТ, про наслідки атаки на Київщину розповів начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Як зазначається, від самого ранку в області оголошувався сигнал повітряної тривоги. Ракетна небезпека чергувалася з атаками ударних дронів. На Київщині працювали сили ППО, ворожі БпЛА було знищено.

Повідомляється, що внаслідок падіння уламків в одному з районів сталося загорання трав'яного настилу. Пожежу оперативно ліквідували.

Дивіться також: Фрагменти небезпечних касетних суббоєприпасів виявили на Київщині. ФОТОрепортаж

Кравченко додав, що влучань у житлову чи критичну інфраструктуру не зафіксовано, постраждалих немає.

"Вкотре закликаємо кожного жителя області не нехтувати сигналом повітряної тривоги та перебувати в укриттях, поки небезпека не мине", - закликав начальник ОВА.

Також дивіться: Наслідки ракетних ударів росіян: Пожежники третю добу намагаються загасити пожежу на промисловому підприємстві. ФОТО

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у повітряному просторі Київщини було зафіксовано БпЛА, по яких працювали сили ППО.

Автор: 

Київська область (4043) обстріл (28672)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поки існують ці шакали, поки існує ота помийка - спокою нам не буде! І це треба усвідомити всім, що тільки розваливши рашку на десятки клаптів, ми можемо сподіватись не тільки на відносно мирний час, але й на розворот - знову до цивілзації, в європейську сім'ю, бо треба виганяти ще й внутрішнього окупанта у вигляді ЗЕшобли, вичищати землю від колаборантів та зрадників, від різних гнилих сепарських личинок(і не тільки росіянських - угорьські не кращі!).
показати весь коментар
14.06.2024 18:16 Відповісти
17:17

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/06/14/7460823/ ФОТО В России самолет разломался пополам после жуткой посадки
показати весь коментар
14.06.2024 18:19 Відповісти
..думав: шо то воно паленим звідкись смердить?, навіть виходив-дивився, може хата яка палає? - а то воно степ горів від кацапського сміття..
показати весь коментар
14.06.2024 19:20 Відповісти
 
 