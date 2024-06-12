Фрагменти небезпечних касетних суббоєприпасів виявили на Київщині. ФОТОрепортаж
Поліцейські Київщини виявили на території області фрагменти небезпечних касетних суббоєприпасів після чергового обстрілу.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, передає Цензор.НЕТ.
"Вранці 12 червня у ході документування воєнних злочинів рф правоохоронці виявили на території області фрагменти небезпечних касетних суббоєприпасів. Вибухонебезпечні предмети становлять загрозу життю і здоровʼю людини та можуть здетонувати від найменшого руху", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, поліцейські радять утриматися від відвідування місць поблизу обстрілу та негайно інформувати профільні служби в разі виявлення підозрілих предметів. Окрім того, категорично забороняється торкатися предмета та пересувати його.
Нагадаємо, у ніч на 12 червня війська РФ атакували Київ ракетами та дронами. Всі повітряні цілі ворога знищено.
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