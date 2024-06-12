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Фрагменти небезпечних касетних суббоєприпасів виявили на Київщині. ФОТОрепортаж

Поліцейські Київщини виявили на території області фрагменти небезпечних касетних суббоєприпасів після чергового обстрілу.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, передає Цензор.НЕТ.

"Вранці 12 червня у ході документування воєнних злочинів рф правоохоронці виявили на території області фрагменти небезпечних касетних суббоєприпасів. Вибухонебезпечні предмети становлять загрозу життю і здоровʼю людини та можуть здетонувати від найменшого руху", - йдеться в повідомленні.

Фрагменти суббоєприпасів

Як зазначається, поліцейські радять утриматися від відвідування місць поблизу обстрілу та негайно інформувати профільні служби в разі виявлення підозрілих предметів. Окрім того, категорично забороняється торкатися предмета та пересувати його.

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Фрагменти суббоєприпасів
Фрагменти суббоєприпасів

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Нагадаємо, у ніч на 12 червня війська РФ атакували Київ ракетами та дронами. Всі повітряні цілі ворога знищено.

Автор: 

Київська область (4041) обстріл (28633)


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А те, що заблюрено - це і є той ************? Тоді для чого його заблюрили?

Для чого поліція взагалі навела фотку того, що не можно оприлюднювати?
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12.06.2024 18:44 Відповісти
************ на другому фото.
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12.06.2024 20:58 Відповісти
А на третьому що?
Що воно повинно засвідчувати?
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12.06.2024 21:04 Відповісти
щоб підори не бачили, яка з посланих ракет таки долетіла
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12.06.2024 21:13 Відповісти
Якщо вони на всі ракети поставили касетні боєголовки, то достатньо заблюрити лише номери частин ракет, а ************* всі одинакові. Так що це бредова ідея.
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13.06.2024 00:09 Відповісти
Третя світлина - це що? Прибулец з космосу? Черепаха? Сова? Навіщо світлину вставили?
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13.06.2024 10:32 Відповісти
 
 