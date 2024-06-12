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Фрагменты опасных кассетных суббоеприпасов обнаружили в Киевской области. ФОТОрепортаж

Полицейские Киевщины обнаружили на территории области фрагменты опасных кассетных суббоеприпасов после очередного обстрела.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

"Утром 12 июня в ходе документирования военных преступлений РФ правоохранители обнаружили на территории области фрагменты опасных кассетных суббоеприпасов. Взрывоопасные предметы представляют угрозу жизни и здоровью человека и могут сдетонировать от малейшего движения", - говорится в сообщении.

Фрагменти суббоєприпасів

Как отмечается, полицейские советуют воздержаться от посещения мест вблизи обстрела и немедленно информировать профильные службы в случае обнаружения подозрительных предметов. Кроме того, категорически запрещается касаться предмета и передвигать его.

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Фрагменти суббоєприпасів
Фрагменти суббоєприпасів

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Напомним, в ночь на 12 июня войска РФ атаковали Киев ракетами и дронами. Все воздушные цели врага уничтожены.

Автор: 

Киевская область (4143) обстрел (27259)


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А те, що заблюрено - це і є той ************? Тоді для чого його заблюрили?

Для чого поліція взагалі навела фотку того, що не можно оприлюднювати?
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12.06.2024 18:44 Ответить
************ на другому фото.
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12.06.2024 20:58 Ответить
А на третьому що?
Що воно повинно засвідчувати?
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12.06.2024 21:04 Ответить
щоб підори не бачили, яка з посланих ракет таки долетіла
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12.06.2024 21:13 Ответить
Якщо вони на всі ракети поставили касетні боєголовки, то достатньо заблюрити лише номери частин ракет, а ************* всі одинакові. Так що це бредова ідея.
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13.06.2024 00:09 Ответить
Третя світлина - це що? Прибулец з космосу? Черепаха? Сова? Навіщо світлину вставили?
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13.06.2024 10:32 Ответить
 
 