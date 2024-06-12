Фрагменты опасных кассетных суббоеприпасов обнаружили в Киевской области. ФОТОрепортаж

Полицейские Киевщины обнаружили на территории области фрагменты опасных кассетных суббоеприпасов после очередного обстрела.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

"Утром 12 июня в ходе документирования военных преступлений РФ правоохранители обнаружили на территории области фрагменты опасных кассетных суббоеприпасов. Взрывоопасные предметы представляют угрозу жизни и здоровью человека и могут сдетонировать от малейшего движения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, полицейские советуют воздержаться от посещения мест вблизи обстрела и немедленно информировать профильные службы в случае обнаружения подозрительных предметов. Кроме того, категорически запрещается касаться предмета и передвигать его.

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Напомним, в ночь на 12 июня войска РФ атаковали Киев ракетами и дронами. Все воздушные цели врага уничтожены.